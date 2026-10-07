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Nach Schlüsselbeinbruch: Collin Veijer strebt Comeback in Indonesien an

In Motegi musste sich Moto2-Pilot Collin Veijer (KTM Ajo) vom Polen Milan Pawelec vertreten lassen. Auf dem Mandalika International Circuit will der Niederländer wieder auf seine Kalex steigen.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Collin Veijer
Collin Veijer
Foto: Gold & Goose
Collin Veijer
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Im FP1 auf dem Red Bull Ring hatte sich Moto2-Ass Collin Veijer bei einem Crash das linke Schlüsselbein gebrochen. Am Dienstag nach dem Rennwochenende wurde der KTM-Ajo-Pilot operiert, danach arbeitete er intensiv an seiner Genesung.

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Der Große Preis von Japan kam für Veijer allerdings zu früh. In Motegi sprang deshalb Moto2-Europameister Milan Pawelec für ihn ein. Der 19-jährige Pole landete im Rennen am Sonntag auf dem 24. und letzten Platz.

Collin Veijer ist bereit für sein Comeback

Am kommenden Wochenende findet der Indonesien-GP statt. Dort will Veijer sein Comeback geben. «Die letzten zwei Wochen verliefen in etwa so: Verletzung, Operation, Training, Simulator, Physiotherapie und noch mehr Training. Bereit für das Comeback!», schrieb der 21-Jährige auf seinem Instagram-Account.

Im Artikel erwähnt

Zuerst muss Collin Veijer am Donnerstag den medizinischen Check auf der Rennstrecke bestehen – danach steht einer Rückkehr auf sein Rennmotorrad nichts mehr im Weg. Der Niederländer hat in seinem zweiten Jahr in der Moto2-Klasse bislang zwei Podestplätze erzielt – Rang 3 in Jerez und Platz 2 in Misano. In der WM-Tabelle liegt er derzeit mit 75,5 Punkten auf Position 10. Kürzlich wurde bestätigt, dass Veijer in der Moto2-WM auch 2027 für KTM Ajo an den Start gehen wird.

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