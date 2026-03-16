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Collin Veijer: Gelingt dem Niederländer 2026 der Sprung zum Siegfahrer?

KTM-Ajo-Pilot Collin Veijer schaffte beim Thailand-GP ein weiteres Top-5-Resultat. Gelingt ihm in den nächsten Rennen ein weiterer Schritt, ist er 2026 ein Anwärter auf den Moto2-WM-Titel.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Collin Veijer
Collin Veijer
Foto: Gold & Goose
Collin Veijer
© Gold & Goose

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Seit 2023 fährt Collin Veijer in der Motorrad-Weltmeisterschaft. In seinem ersten Jahr in der Moto3 konnte er im deutschen Intact-GP-Team einen Sieg einfahren, in der Gesamtwertung belegte er Rang 7. In der Saison 2024 zählte der Niederländer zu den Top-Fahrern. Er holte erneut einen Sieg und acht weitere Podestplätze, was in der Endabrechnung WM-Rang 3 bedeutete.

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2025 stieg Veijer in die Moto2-WM auf – KTM Ajo verpflichtete das vielversprechende Talent. In seiner Rookie-Saison tat er sich anfangs schwer in der mittleren Kategorie. Ab der zweiten Saisonhälfte lief es immer besser und er war regelmäßig in den Top-10 zu finden. Beim vorletzten Saisonrennen in Portimao schaffte Veijer dann seinen ersten Moto2-Podestplatz. In der Gesamtwertung landete der 21-Jährige auf Position 15.

Collin Veijer im Moto2-Rennen in Thailand
Collin Veijer im Moto2-Rennen in Thailand
Foto: Gold & Goose
Collin Veijer im Moto2-Rennen in Thailand
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Beim Saisonauftakt 2026 in Thailand machte der Kalex-Pilot dann dort weiter, wo er 2025 aufgehört hatte. Im Qualifying holte er sich Startplatz 6. Im Chaos-Grand-Prix mit zwei Neustarts belegte Veijer Rang 5. Der KTM-Ajo-Pilot konnte zwar mit Manuel Gonzalez (Intact GP), Izan Guevara (Pramac Yamaha), Daniel Holgado (Aspar) und Ivan Ortola (MSI) nicht ganz mithalten kämpfen, dennoch konnte er einen sicheren fünften Platz vor Celestino Vietti (SpeedRS) nach Hause fahren.

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Ist Veijer 2026 ein Anwärter auf den WM-Titel?

«Ich hatte in den ersten Runden etwas Mühe, mein Tempo zu finden, und als ich langsam in Fahrt kam, war es schon zu spät», lautete seine Analyse nach dem Rennen. «Das Ergebnis war recht gut, denn ein Platz unter den Top-5 war unser Ziel, daher bin ich damit zufrieden.»

Collin Veijer hat in der Moto2 nun insgesamt vier Top-5-Platzierungen auf seinem Konto. In Brasilien will er am kommenden Wochenende wieder mitkämpfen um die Top-5. Ob er im Lauf der Saison einen weiteren Schritt machen kann, um in der eng umkämpften Klasse um den WM-Titel mitfahren zu können, wird sich zeigen. Es wäre jedenfalls eine willkommene Abwechslung, den Niederländer regelmäßig bei der Siegerehrung dabei zu haben.

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

7

11:11,575

1:35,379

12.5

02

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

7

+0,099

1:35,410

10

03

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

7

+0,454

1:35,450

8

04

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

4

7

+1,138

1:35,407

6.5

05

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

7

+2,667

1:35,629

5.5

06

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

13

7

+3,211

1:35,702

5

07

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

7

+4,220

1:35,660

4.5

08

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

17

7

+4,340

1:35,929

4

09

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

7

+5,835

1:35,837

3.5

10

Ayumu Sasaki

Ayumu Sasaki

Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

Ayumu Sasaki

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Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

71

7

+6,180

1:35,988

3

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