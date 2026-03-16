Collin Veijer: Gelingt dem Niederländer 2026 der Sprung zum Siegfahrer?

Seit 2023 fährt Collin Veijer in der Motorrad-Weltmeisterschaft. In seinem ersten Jahr in der Moto3 konnte er im deutschen Intact-GP-Team einen Sieg einfahren, in der Gesamtwertung belegte er Rang 7. In der Saison 2024 zählte der Niederländer zu den Top-Fahrern. Er holte erneut einen Sieg und acht weitere Podestplätze, was in der Endabrechnung WM-Rang 3 bedeutete.

Werbung

Werbung

2025 stieg Veijer in die Moto2-WM auf – KTM Ajo verpflichtete das vielversprechende Talent. In seiner Rookie-Saison tat er sich anfangs schwer in der mittleren Kategorie. Ab der zweiten Saisonhälfte lief es immer besser und er war regelmäßig in den Top-10 zu finden. Beim vorletzten Saisonrennen in Portimao schaffte Veijer dann seinen ersten Moto2-Podestplatz. In der Gesamtwertung landete der 21-Jährige auf Position 15.

Collin Veijer im Moto2-Rennen in Thailand Foto: Gold & Goose Collin Veijer im Moto2-Rennen in Thailand © Gold & Goose

Beim Saisonauftakt 2026 in Thailand machte der Kalex-Pilot dann dort weiter, wo er 2025 aufgehört hatte. Im Qualifying holte er sich Startplatz 6. Im Chaos-Grand-Prix mit zwei Neustarts belegte Veijer Rang 5. Der KTM-Ajo-Pilot konnte zwar mit Manuel Gonzalez (Intact GP), Izan Guevara (Pramac Yamaha), Daniel Holgado (Aspar) und Ivan Ortola (MSI) nicht ganz mithalten kämpfen, dennoch konnte er einen sicheren fünften Platz vor Celestino Vietti (SpeedRS) nach Hause fahren.

Werbung

Werbung

Ist Veijer 2026 ein Anwärter auf den WM-Titel?

«Ich hatte in den ersten Runden etwas Mühe, mein Tempo zu finden, und als ich langsam in Fahrt kam, war es schon zu spät», lautete seine Analyse nach dem Rennen. «Das Ergebnis war recht gut, denn ein Platz unter den Top-5 war unser Ziel, daher bin ich damit zufrieden.»

Thema der Woche Nach Australien-GP: Die neue Formel 1 – rote Karte für die Schwarzmaler Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen? Mathias Brunner Weiterlesen