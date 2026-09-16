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Collin Veijer: Nach Training mit Track-KTM in Most aufs Podium in Misano

Dem niederländischen Ajo-Moto2-Fahrer Collin Veijer gelang in Misano Adriatico mit Platz 2 nach langer Durststrecke wieder ein Riesenerfolg. Zuvor brachte sich Veijer mit einer Serien-KTM in Fahrt.

Johannes Orasche

Von

Moto2

Tauschte in Most die Kalex-Moto2 gegen eine 990er-KTM: Collin Veijer
Tauschte in Most die Kalex-Moto2 gegen eine 990er-KTM: Collin Veijer
Foto: Veijer
Tauschte in Most die Kalex-Moto2 gegen eine 990er-KTM: Collin Veijer
© Veijer

Im Artikel erwähnt

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Colin Veijer sicherte sich am Sonntag im Moto2-Rennen auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli mit Platz 2 nach längerer Durststrecke wieder ein Top-Ergebnis. Zuletzt hatte der 21-jährige Wahl-Spanier in Jerez im Frühjahr nach einem Duell mit der Intact-Mannschaft ebenfalls Platz 2 geholt. Mit den 20 Punkten aus Misano hat der KTM-Ajo-Pilot wieder den Anschluss an die Top 9 der Tabelle gefunden.

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Der groß gewachsene Niederländer aus Staphorst, der für das Team von Peter Öttl zwei Moto3-Rennen gewonnen hat und seinen Platz bei Ajo in der Moto2 auch für die Saison 2027 behalten wird, wirkte sehr erleichtert. «Wir haben in Misano ein sehr ordentliches Rennen gezeigt und hatten eine recht gute Pace, das haben wir schon im Qualifying bestätigt», erklärte Veijer, der in Misano von Startplatz 6 losfuhr, das Rennen vier Runden lang anführte – dabei auch von der Eliminierung der ersten Startreihe durch Angel Piqueras profitiert hatte.

Zurück auf dem Podest: Veijer glänzte in Misano mit Platz 2
Zurück auf dem Podest: Veijer glänzte in Misano mit Platz 2
Foto: Gold and Goose
Zurück auf dem Podest: Veijer glänzte in Misano mit Platz 2
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Veijer: «Ich bin happy, wie wir das Rennen gemanagt haben. Klar hatten wir auch etwas Glück am Start in Kurve 1. Aber danach habe ich mich einfach darauf konzentriert, meine Linien und meinen Rhythmus zu halten. Als mich Manuel (Gonzalez) überholt hat, habe ich versucht, an ihm dranzubleiben – das hat ganz gut funktioniert. Ich hatte vielleicht sogar die Pace, um mit Manuel auch im Finish mitzuhalten, aber ich wollte nicht zu viel riskieren nach den Stürzen in den letzten Rennen.»

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Veijer unterstrich: «Das Wichtigste war, wieder auf das Podium zurückzukehren und dem Team ein Geschenk zu bereiten nach einigen schwierigen Wochen.» Interessant: Veijer war in der Woche vor Misano noch im tschechischen Most unterwegs. Dort steuerte er zwei Tage lang eine seriennahe 990er-KTM. «Es hat wirklich Spaß gemacht, dieses Motorrad auszuprobieren», kommentierte Veijer vor dem wichtigen Auftritt auf dem Red Bull Ring in der Steiermark.

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Maximo Quiles

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CFMOTO Aspar Team

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CFMOTO Aspar Team

28

20

33:42,713

1:40,366

25

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Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

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22

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1:40,490

20

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Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

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Red Bull KTM Ajo

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20

+1,343

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Matteo Bertelle

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LEVELUP - MTA

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LEVELUP - MTA

18

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+12,219

1:40,661

13

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Valentin Perrone

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KTM

Valentin Perrone

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KTM

73

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+12,258

1:40,747

11

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Rico Salmela

Rico Salmela

KTM

Rico Salmela

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KTM

27

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1:40,663

10

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Joel Kelso

Joel Kelso

GRYD Racing

Joel Kelso

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GRYD Racing

66

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+12,580

1:40,680

9

08

Adrian Cruces

Adrian Cruces

CIP with TSR

Adrian Cruces

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CIP with TSR

11

20

+21,714

1:41,083

8

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Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

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CFMOTO Aspar Team

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+21,867

1:41,320

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Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

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