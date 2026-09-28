Nach Crash in Spielberg: Collin Veijer (KTM Ajo) verpasst den Japan-GP

Der Österreich-GP war für Moto2-Ass Collin Veijer schon vorbei, bevor er richtig begonnen hatte. Im ersten freien Training am Freitagmorgen auf dem Red Bull Ring brach sich der KTM-Ajo-Pilot bei einem Crash das Schlüsselbein. Am Dienstag in der letzten Woche wurde er erfolgreich operiert.

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Fix ist, dass der Japan-GP, der vom 2. bis 4. Oktober stattfindet, für den 21-Jährigen zu früh kommt. «Collin Veijer wird den Großen Preis von Japan verpassen», hieß es in einem Statement von KTM Ajo. In der Woche danach soll er wieder auf seiner Kalex sitzen. «Der Niederländer macht bei seiner Genesung von seiner Verletzung am linken Schlüsselbein weiterhin stetige Fortschritte und wird voraussichtlich beim Grand Prix von Indonesien wieder an den Start gehen.»

KTM Ajo wird in Japan dennoch mit zwei Fahrern an der Startlinie stehen. Milan Pawelec wird in Motegi für Veijer einspringen. Der 19-jährige Pole sicherte sich am vergangenen Wochenende in Aragon zum zweiten Mal den Titel in der Moto2-Europameisterschaft. Pawelec bestritt 2026 bereits drei Moto2-WM-Rennen. Im Gresini-Team sprang er für Alonso Lopez in Brünn, Assen und auf dem Sachsenring ein. Bei seinen Einsätzen landete er jeweils außerhalb der Punkteränge.

Veijer: Auch 2027 im KTM-Ajo-Team

Veijer hat in seinem zweiten Jahr in der Moto2-Klasse bislang zwei Podestplätze erzielt – Rang 3 in Jerez und Platz 2 in Misano. In der WM-Tabelle liegt der Dritte der Moto3-WM 2024 derzeit auf Position 10.

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