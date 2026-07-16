Dani Holgado (2.) zum Duell mit Ortola: «Er hat es mir sehr schwer gemacht»

Am 2. Juli verkündete das MotoGP-Team Gresini Racing die Verpflichtung von Moto2-Ass Daniel Holgado für die Saison 2027. Der Spanier wird nächstes Jahr in die Königsklasse aufsteigen und dort gemeinsam mit der italienischen Truppe in eine neue Ära starten – mit neuen Regeln, Motorrädern mit 850 ccm und Pirelli-Reifen.

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Bis es so weit ist, will sich der 21-Jährige in diesem Jahr mit starken Leistungen aus der Moto2-WM verabschieden. Nach einem starken Saisonstart mit den Rängen 3 und 1 in Thailand bzw. Brasilien folgte für Holgado eine kleine Durststrecke. Erst in Mugello schaffte er es als Dritter wieder auf das Podest. Danach folgten mit den Plätzen 5, 7 und 6 wieder drei Rennen außerhalb der Top-3.

Auf dem Sachsenring sollte es wieder klappen mit einem Podestplatz. Im Qualifying eroberte Holgado Rang 4, womit er eine gute Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag hatte. Dort konnte er beim Start Position 4 halten, noch in der ersten Runde arbeitete er sich in die Top-3 vor. Zu Beginn von Runde 5 presste er sich an Boscoscuro-Pilot Izan Guevara vorbei und war dann der erste Verfolger von Polesetter Ivan Ortola. In den letzten Runden lieferten sich Ortola und Holgado – mit einem komfortablen Vorsprung auf ihre Verfolger – ein enges Duell um den Sieg. In der letzten Runde versuchte Holgado mehrere Male an seinem Rivalen vorbeizukommen, doch ein kleiner Fehler in der letzten Kurve sorgte für die Vorentscheidung. Holgado überquerte die Ziellinie mit 0,614 sec Rückstand auf Platz 2.

Ivan Ortola und Dani Holgado lieferten sich ein enges Duell Foto: Gold & Goose Ivan Ortola und Dani Holgado lieferten sich ein enges Duell © Gold & Goose

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«Es war ein sehr hartes Rennen, aber ich bin froh, nach so langer Zeit wieder auf dem Podium zu stehen», meinte der Spanier nach dem Rennen. «Das Reifenmanagement war das Wichtigste: Man musste in jedem Moment genau wissen, wie viel man geben durfte. Man musste mit 50 oder 60 Prozent fahren und ruhig bleiben. Ich habe versucht, in den ersten drei Runden anzugreifen, um mir eine gute Position zu sichern, und es dann etwas ruhiger anzugehen, damit ich auf dem Motorrad klar denken konnte. Das hat für mich gut funktioniert; ich habe versucht, die Reifen so gut wie möglich zu schonen, und in den letzten fünf Runden habe ich dann versucht, Ortola anzugreifen, weil meine Reifen in einem besseren Zustand waren als seine.»

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Zum Duell mit Ortola meinte Holgado weiter: «Er hat es mir sehr schwer gemacht – wir haben beide die Reifen bis an ihre Grenzen gebracht –, wir sind sehr spät in die letzte Kurve hineingebremst, und ich wäre fast gestürzt. Ich bin enttäuscht, dass ich mir den Sieg nicht sichern konnte, aber ich habe alles gegeben. Das Team hat großartige Arbeit geleistet, um uns wieder an die Spitze zu bringen. Ich bin nach wie vor motiviert und ehrgeizig, nach der Sommerpause erneut um den Sieg zu kämpfen.»

In der WM-Tabelle liegt Daniel nach elf Saisonrennen mit 115 Punkten auf Rang 5 – Teamkollege David Alonso, der auf dem Sachsenring stürzte, hat nur einen Punkt mehr auf seinem Konto.