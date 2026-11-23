Vor der Saison 2026 kam Daniel Munoz in der Moto2-WM nur als Ersatzfahrer zum Einsatz. 2024 bestritt er fünf Rennen für das Pertamina Mandalika Gas Up Team. 2025 folgten zwei Grands Prix für das Forward-Team und danach elf Rennen für KTM Ajo, als er ab dem Österreich-GP den verletzten Deniz Öncü vertrat. Letztes Jahr zeigte der Spanier einige starke Rennen, in Barcelona schaffte er es als Dritter das erste Mal auf das Podest. Seine guten Leistungen brachten ihm für 2026 einen Vertrag im Weltmeister-Team Italtrans ein.

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Munoz startete gut in seine erste volle Moto2-Saison. In Thailand belegte er Rang 8, in Brasilien wurde er Zweiter. Es folgten einige Top-10-Platzierungen. In Indonesien und Katar belegte er jeweils Rang 5.

In Portimao reichte es am Samstag im Qualifying für Startposition 6. Im Rennen am Sonntag war Munoz dann vom Start weg auf einer Mission unterwegs. Das Chaos zu Beginn und die Fehler seiner Rivalen wie Senna Agius (Intact GP) und Daniel Holgado (Aspar) nutzte er eiskalt aus – er setzte sich in der zweiten Runde an die Spitze. Munoz hatte in Führung liegend rasch einen Vorsprung von einer Sekunde auf seine Verfolger herausgefahren. In Runde 7 folgte das Drama: Filip Salac stürzte, Zonta van den Goorbergh, Celestino Vietti und WM-Leader Manuel Gonzalez konnten nicht mehr ausweichen – das Rennen wurde daraufhin unterbrochen.

Daniel Munoz war in Portimao nicht zu schlagen Foto: Gold and Goose Photography Daniel Munoz war in Portimao nicht zu schlagen © Gold and Goose Photography

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Für den Neustart über sieben Runden galt die Reihenfolge vor der roten Flagge. Munoz ging somit von der Pole-Position ins Rennen, verlor die Führung aber an Ivan Ortola. Auch dieser konnte sich nicht lange vorn halten: Alonso Lopez beendete die erste Runde als Führender vor Munoz, Agius und Ortola. Munoz konterte und übernahm erneut die Führung. Er war der schnellste Fahrer auf der Strecke, baute seine Führung aus und überquerte die Ziellinie mit sieben Zehntelsekunden Vorsprung auf Lopez.

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Dani Munoz holte in Portimao seinen ersten Grand-Prix-Sieg. «Ich fühle mich einfach großartig. Das hier ist für mich unglaublich, vor allem, weil meine ganze Familie hier ist – all die Menschen, die immer für mich da sind und mich unterstützen. Es ist mein erster Sieg überhaupt in der Weltmeisterschaft», freute sich der Spanier. «Vor einem Jahr bin ich noch in der spanischen Meisterschaft gefahren. Es ist ein riesiger Sprung, unglaublich. Ich fühle mich super.»

Dani Munoz: «Die Leute waren total aus dem Häuschen wegen mir!»

Munoz war am Sonntag nicht zu schlagen. Weshalb hatte er im Rennen so einen überlegenen Speed? «Die Strecke war am Sonntag etwas schwieriger, denn nach dem Regen war der Asphalt schmutzig», erklärte der 20-Jährige. «Ich habe einfach nur richtig Gas gegeben. In den ersten beiden Runden habe ich gesehen, dass ich das Tempo halten konnte. Ich dachte mir: ‘Okay, ich habe die Pace, du musst nur ruhig bleiben und es versuchen. Wenn es klappt, ist das unglaublich, wenn nicht, dann habe ich es zumindest versucht’.»

Welche Emotionen brachen aus ihm heraus, als die Zielflagge geschwenkt wurde? «Ich weiß es nicht. Ich habe erst angefangen, etwas zu realisieren, als ich all die Streckenposten und all die Leute gesehen habe, die total aus dem Häuschen waren wegen mir», erinnerte sich Munoz. «Und ich dachte: ‘Okay, du hast ein Rennen gewonnen, du kannst feiern’. Jetzt habe ich keine Stimme mehr!»

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