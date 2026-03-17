Daniel Holgado (Aspar) vor Brasilien-GP: «Wir müssen uns schnell anpassen!»

«Wir kommen nach einem für uns sehr positiven Grand Prix von Thailand in Brasilien an. Ich freue mich wirklich darauf, weiterzuarbeiten und mich zu verbessern. Es ist für alle Fahrer eine neue Rennstrecke, daher gehen wir ohne jegliche Erfahrungswerte an den Start und müssen uns schnell anpassen», meinte Holgado. «Wir wissen nicht, wie sich die Reifen unter diesen Wetterbedingungen verhalten werden. Ich bin gespannt, wie wir das meistern können – das wird also ein neues Ziel für mich sein. Wir haben nach der Arbeit in der Vorsaison eine gute Basis, ich fühle mich sehr wohl und kann mit dem Motorrad auf höchstem Niveau fahren. Dieses Wochenende werde ich weiter daran arbeiten, weitere Schritte nach vorne zu machen.»