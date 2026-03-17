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Daniel Holgado (Aspar) vor Brasilien-GP: «Wir müssen uns schnell anpassen!»

Nach Platz 3 in Thailand hat sich Moto2-Pilot Daniel Holgado für den Brasilien-GP neue Ziele gesetzt. Die Strecke ist für alle Neuland. Mit welchen Herausforderungen der Spanier in Goiania rechnet.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Daniel Holgado
Daniel Holgado
Foto: Gold & Goose
Daniel Holgado
© Gold & Goose

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Aspar-Pilot Daniel Holgado beendete das auf sieben Runden verkürzte Moto2-Rennen in Thailand auf Platz 3. Der Spanier gehörte in Buriram zu den schnellsten Fahrern, doch das durch Stürze und mehrere Rennunterbrechungen verursachte Chaos brachte seinen Plan komplett durcheinander.

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Am kommenden Wochenende geht es mit dem Brasilien-GP weiter. Der Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania ist für alle Neuland. Keiner hat auf der 3.835 Meter kurzen Strecke Vorkenntnisse aufzuweisen.

«Wir kommen nach einem für uns sehr positiven Grand Prix von Thailand in Brasilien an. Ich freue mich wirklich darauf, weiterzuarbeiten und mich zu verbessern. Es ist für alle Fahrer eine neue Rennstrecke, daher gehen wir ohne jegliche Erfahrungswerte an den Start und müssen uns schnell anpassen», meinte Holgado. «Wir wissen nicht, wie sich die Reifen unter diesen Wetterbedingungen verhalten werden. Ich bin gespannt, wie wir das meistern können – das wird also ein neues Ziel für mich sein. Wir haben nach der Arbeit in der Vorsaison eine gute Basis, ich fühle mich sehr wohl und kann mit dem Motorrad auf höchstem Niveau fahren. Dieses Wochenende werde ich weiter daran arbeiten, weitere Schritte nach vorne zu machen.»

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Im Artikel erwähnt

Nur 4,5 Punkte Rückstand auf Gonzalez

In der WM-Wertung ist nach einem Rennen alles offen. Auf Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) hat Holgado als Dritter nur 4,5 Punkte Rückstand. Zur Erinnerung: Nach dem peinlichen Rundenzählfehler im Moto2-Rennen in Buriram wurden die Punkte nachträglich halbiert.

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Daniel Holgado hatte 2025 eine starke Rookie-Saison in der Moto2-WM. Er holte zwei Siege und drei weitere Podestplätze und belegte in der Gesamtwertung Rang 6. Mit seinen Leistungen sicherte er sich den Titel Rookie des Jahres. 2026 zählt er zu den Titelanwärtern.

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Liqui Moly Dynavolt Intact GP

12.5

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Pramac Racing

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

10

3

Daniel Holgado

Daniel Holgado

Aspar Team

CFMOTO Aspar Team

8

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QJMOTOR - FRINSA - MSI

6.5

5

Collin Veijer

Collin Veijer

Placeholder

Red Bull KTM Ajo

5.5

6

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SpeedRS Team

5

7

Alonso Lopez

Alonso Lopez

Gresini Racing

ITALJET Gresini Moto2

4.5

8

Daniel Muñoz

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Italtrans Racing Team

Italtrans Racing Team

4

9

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

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3.5

10

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Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

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