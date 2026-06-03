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Daniel Holgado (3.): «Diese Kategorie hat mir eine weitere Lektion erteilt»

Aspar-Pilot Daniel Holgado holte im Moto2-Rennen in Mugello sein drittes Saisonpodest. Wie der 21-jährige Spanier seine Leistung einschätzt und was er in Italien dazugelernt hat.

Moto2

Daniel Holgado
Daniel Holgado
Foto: Gold & Goose
Daniel Holgado
© Gold & Goose

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Daniel Holgado hatte mit Platz 3 in Thailand und dem Sieg in Brasilien einen sehr guten Start in seine zweite Moto2-Saison. Dann folgte mit den Rängen 16 und 11 in Austin und Jerez sowie der Disqualifikation in Le Mans ein Einbruch. Bei seinem Heimrennen in Barcelona schaffte Holgado mit dem fünften Platz die Wende. In Mugello lief es noch besser, der Aspar-Pilot stand als Dritter wieder auf dem Podest.

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Im Rennen gelang Holgado von Position 4 ein guter Start, danach hielt er sich konstant in den Top-Positionen auf. Zwei Runden vor Schluss konnte er Ivan Ortola, der ein technisches Problem bei seiner Kalex hatte, überholen. Es sah zunächst danach aus, dass Holgado auf Rang 2 hinter Intact-Pilot Manuel Gonzalez über die Ziellinie fahren könnte. Doch dann stürmten von hinten Celestino Vietti und Senna Agius heran. In der letzten Runde gingen beide am Spanier vorbei. Da er aus der letzten Kurve mehr Schwung mitnahm, konnte Holgado auf der Start-Ziel-Geraden immerhin noch an Agius vorbeigehen.

«Ich bin wirklich froh, diesen Podestplatz erreicht zu haben; es fühlt sich großartig an, nachdem ich so viele Rennen lang darauf verzichten musste», war Holgado erleichtert. «Es war ein sehr schwieriges Rennen; fast alle von uns hatten Probleme mit dem Vorderreifen. Ich bin zunächst etwas ruhiger gestartet, bis ich Fahrer sah, die etwas langsamer waren als ich. Ich habe dann beschlossen, auf das Podium zu fahren, ich wollte den zweiten Platz. In den letzten Runden hat mich das eingeholt und sie haben mich überholt. Ich habe versucht, alles zu geben, aber es war nicht mehr möglich.»

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In Mugello erzielte Daniel Holgado sein drittes Saisonpodest. «Der dritte Platz ist ein sehr positives Ergebnis, nachdem ich das Wochenende etwas im Rückstand begonnen hatte und durch das Q1 musste», blickte der 21-Jährige zurück. «Ich hatte es schon so gut wie abgeschrieben, aber ich muss weiter lernen, wie ich mit bestimmten Situationen besser umgehen kann. Diese Kategorie hat mir eine weitere Lektion erteilt: Man muss wissen, wie man ruhig bleibt, wenn ein Fahrer vor einem liegt. Es ist ein wichtiges Ergebnis, denn es gibt mir zusätzliche Motivation, weiterzumachen. Wenn die Dinge nicht nach Plan laufen, ist es hart, aber wir haben nie aufgehört, es zu versuchen. Sowohl das Team als auch ich geben alles und wir halten immer zusammen.»

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In der WM-Tabelle liegt Holgado nach sieben Saisonrennen auf Rang 5. Am kommenden Wochenende geht es bereits mit dem Ungarn-GP weiter.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

19

35:12,315

1:49,713

25

02

Celestino Vietti

MB Conveyors SpeedRS Team

Celestino Vietti

MB Conveyors SpeedRS Team

13

19

+5,327

1:50,288

20

03

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

19

+5,462

1:49,697

16

04

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

19

+5,479

1:50,268

13

05

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

19

+7,568

1:49,694

11

06

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

19

+9,987

1:50,273

10

07

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

19

+10,952

1:50,343

9

08

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

7

19

+15,463

1:50,319

8

09

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

19

+16,428

1:50,343

7

10

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

19

+19,587

1:50,370

6

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