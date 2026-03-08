Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Das gab es noch nie: Ein deutsches Team führt die Moto2- und Moto3-WM an

Das Team Liqui Moly Dynavolt Intact hatte einen Traumstart in die Weltmeisterschaft 2026 und führt nach dem ersten Rennen in der Moto2 und Moto3. Dahinter steckt harte Arbeit und gutes Wirtschaften.

Ivo Schützbach

Von

Moto2

Das Intact-Team hatte in Buriram viel zu jubeln
Das Intact-Team hatte in Buriram viel zu jubeln
Foto: Intact GP
Das Intact-Team hatte in Buriram viel zu jubeln
© Intact GP

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Seit 2013 tritt das deutsche Team Intact GP in der Moto2-WM an, 2023 kam die Moto3-Mannschaft um Peter Öttl dazu. Im Vorjahr brillierte Intact in der Moto2 mit sechs Siegen, wurde mit Manuel Gonzalez Vizeweltmeister und feierte damit die erfolgreichste Saison. Von diesen Errungenschaften beflügelt, hätte der Saisonstart in Thailand nicht besser laufen können: Gonzalez (Moto2) und Neuzugang David Almansa (Moto3) gewannen in Buriram am gleichen Tag – so etwas gelang dem Memminger Team noch nie. Damit führen auch beide die Weltmeisterschaft an!

Werbung

Werbung

Das ist nur eine Momentaufnahme – natürlich –, vor den Teams liegt die mit voraussichtlich 22 Veranstaltungen (unsicher wegen des Nahost-Kriegs) längste Saison in der Geschichte der Motorrad-WM. Aber die auf dem Chang Circuit gezeigten Leistungen unterstreichen, wie gut in der 36 Leute starken Truppe von Teamchef Jürgen Lingg gearbeitet wird. Mit der Firma Keckeisen Akkumulatoren und deren Eigenmarke Intact Batterien steht eine potente Firma dahinter, die im Vorjahr 55 Millionen Euro Umsatz machte. Außerdem kann das Team auf starke und langjährige Partner bauen, allen voran die Namensgeber Liqui Moly (Motorenöle, Additive, Schmierstoffe) und Dynavolt (Batterien).

Intact-Teamchef Jürgen Lingg
Intact-Teamchef Jürgen Lingg
Foto: gold & goose
Intact-Teamchef Jürgen Lingg
© gold & goose

Empfehlungen

Jürgen Lingg: Nur beim Debüt verkalkuliert

«Ich habe das große Glück, dass ich Stefan Keckeisen an meiner Seite habe», erzählte Lingg im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir witzeln immer, dass er das Geld einnimmt und ich es ausgebe – ich habe den besseren Part. Wir haben ein gutes Netzwerk, das funktioniert. Betriebswirtschaftlich habe ich von Stefan die vergangenen zehn Jahre brutal viel gelernt, die Firma in Memmingen steht nicht umsonst so gut da. Bevor wir jemanden nicht bezahlen, hören wir vorher auf. Vom ersten Jahr an habe ich die Budgets gemacht, die Kostenaufstellungen. Im ersten Jahr habe ich mich verrechnet, damals hat es nicht gereicht, was ich ausgerechnet hatte. Aber ich habe schnell dazugelernt.»

Werbung

Werbung

Der Allgäuer betont, dass die MotoGP durch ihre Reichweite und Außendarstellung ein attraktives Pflaster für Partner ist. «Für eine Firma wie Liqui Moly geht es nicht nur um den Spaß, dafür sind sie zu groß», so Lingg. «Wir können ihnen geben, was sie für ihre Marketingvorstellungen brauchen.»

Blick auf die Firma Keckeisen
Blick auf die Firma Keckeisen
Foto: nina weingärtner
Seit 2013 fährt Intact in der Moto2-WM
Seit 2013 fährt Intact in der Moto2-WM
Foto: nina weingärtner
Die Firma Keckeisen hat über 200.000 Batterien auf Lager
Die Firma Keckeisen hat über 200.000 Batterien auf Lager
Foto: nina weingärtner
Über 30 Motorräder sind ausgestellt
Über 30 Motorräder sind ausgestellt
Foto: nina weingärtner
Eine Wohlfühloase für die Mechaniker
Eine Wohlfühloase für die Mechaniker
Foto: nina weingärtner
Über die Jahre kamen ein paar Sturzhelme zusammen
Über die Jahre kamen ein paar Sturzhelme zusammen
Foto: nina weingärtner
Teamchef und Miteigentümer Jürgen Lingg
Teamchef und Miteigentümer Jürgen Lingg
Foto: gold & goose
Blick auf die Firma Keckeisen
© nina weingärtner

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 2. Freies Training

  5. Startaufstellung

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

7

11:11,575

1:35,379

12.5

02

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

7

+0,099

1:35,410

10

03

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

7

+0,454

1:35,450

8

04

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

4

7

+1,138

1:35,407

6.5

05

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

7

+2,667

1:35,629

5.5

06

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

13

7

+3,211

1:35,702

5

07

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

7

+4,220

1:35,660

4.5

08

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

17

7

+4,340

1:35,929

4

09

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

7

+5,835

1:35,837

3.5

10

Ayumu Sasaki

Ayumu Sasaki

Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

Ayumu Sasaki

Ayumu Sasaki

Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

71

7

+6,180

1:35,988

3

Events

Alle Moto2 Events

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  2. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien