Alonso nach Silverstone-Desaster: «Haben unsere Lehren daraus gezogen!»

Nach Platz 2 in Brünn und dem Sieg in Assen folgten für Moto2-Ass David Alonso zwei enttäuschende Rennwochenenden. Im Grand Prix auf dem Sachsenring stürzte er und in Silverstone kam er über Platz 21 nicht hinaus. Alonso fand auf der britischen Insel kein gutes Gefühl für seine Kalex.

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Zweimal null Punkte war auch für die Gesamtwertung schlecht. Derzeit liegt Alonso mit 116 Zählern auf Rang 6. Auf WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) hat er vor den letzten zehn Rennen 81,5 Punkte Rückstand. Angesichts der beeindruckenden Konstanz von Gonzalez, wird es für Alonso schwierig werden, 2027 als Moto2-Weltmeister in die MotoGP aufzusteigen. Platz 2 befindet sich in Reichweite – auf Izan Guevara, der momentan Zweiter ist, fehlen dem Aspar-Piloten nur 39 Punkte.

David Alonso: «Das Wochenende in Silverstone war für uns schwierig»

In der knapp dreiwöchigen Pause zwischen Silverstone und Aragon hatte Alonso Zeit, um zu trainieren und sich neu zu sortieren. «Wir kommen gut vorbereitet nach Aragon und sind bereit, von der ersten Runde an voll anzugreifen», meinte Alonso kämpferisch. «Das Wochenende in Silverstone war für uns schwierig, aber wir haben aus solchen Situationen unsere Lehren gezogen. Unser Ziel ist es, eine gute Basis zu schaffen und am Setup zu arbeiten, damit wir die Dinge nicht unnötig verkomplizieren und wieder konkurrenzfähig sein können.»

Die Rennstrecke im MotorLand Aragon ist eine der wenigen, auf denen David Alonso noch keinen Podestplatz einfahren konnte – selbst in der Saison 2024, als der Kolumbianer Moto3-Weltmeister wurde, schaffte er in Aragon kein Top-3-Ergebnis. 2025, in seinem Moto2-Rookie-Jahr, sah er die Zielflagge nicht.

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