David Alonso auf Abwegen: Platz 2 bei Offroad-Langstrecken-Rennen

Moto2-Ass David Alonso ließ das Jahr 2025 auf eine spezielle Art ausklingen. Der Kolumbianer nahm im spanischen Guadalajara, rund 50 km nordöstlich von Madrid, an einem Offroad-Langstrecken-Rennen teil.

Werbung

Werbung

Zum traditionellen «San Silvestre Endurera» fanden sich dieses Mal laut Veranstalter 500 Enduro-Fans ein, um in Zweierteams gegeneinander anzutreten, wobei der Spaß im Vordergrund stand. Beim 4-Stunden-Rennen wurde auf einem 9 km langen Rundkurs gefahren. Weltklassepiloten aus verschiedenen Offroad-Disziplinen teilten sich die Strecke mit Amateurfahrern.

David Alonso und Samuel Nilsson in der Wechselzone Foto: San Silvestre Endurera David Alonso und Samuel Nilsson in der Wechselzone © San Silvestre Endurera

Als Partner hatte sich Aspar-Pilot Alonso Motocross-Profi Samuel Nilsson ausgesucht. Im Rennen haben sich die beiden abgewechselt, in der Endabrechnung belegten sie Platz 2. «Wenn dir vier Stunden Rennen nicht genug sind, dann hast du es wirklich sehr genossen. Danke, dass wir das Jahr mit viel Spaß ausklingen lassen durften», postete Alonso auf seinem Instagram-Account.

Werbung

Werbung

Die Idee hinter dem San Silvestre Endurera ist, das Jahr mit einem großen Fest auf unterhaltsame Weise zu beenden und den Motocross-Sport zu feiern. Das Langstrecken-Rennen diente Alonso zugleich als Vorbereitung für die Moto2-Saison 2026. In seiner Rookie-Saison 2025 gewann der 19-Jährige, der in Madrid lebt, ein Rennen. Insgesamt schaffte er es fünf Mal auf das Podium – in den letzten vier Saisonrennen drei Mal. In der Gesamtwertung belegte der Moto3-Weltmeister von 2024 Rang 9.

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen