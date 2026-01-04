Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

David Alonso auf Abwegen: Platz 2 bei Offroad-Langstrecken-Rennen

Moto2-Pilot David Alonso stellte beim 4-Stunden-Rennen «San Silvestre Endurera» in Guadalajara seine Offroad-Skills unter Beweis. Gemeinsam mit Motocross-Profi Samuel Nilsson belegte er Rang 2.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

David Alonso belegte mit Motocross-Profi Samuel Nilsson Rang 2
David Alonso belegte mit Motocross-Profi Samuel Nilsson Rang 2
Foto: San Silvestre Endurera
David Alonso belegte mit Motocross-Profi Samuel Nilsson Rang 2
© San Silvestre Endurera

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Moto2-Ass David Alonso ließ das Jahr 2025 auf eine spezielle Art ausklingen. Der Kolumbianer nahm im spanischen Guadalajara, rund 50 km nordöstlich von Madrid, an einem Offroad-Langstrecken-Rennen teil.

Werbung

Werbung

Zum traditionellen «San Silvestre Endurera» fanden sich dieses Mal laut Veranstalter 500 Enduro-Fans ein, um in Zweierteams gegeneinander anzutreten, wobei der Spaß im Vordergrund stand. Beim 4-Stunden-Rennen wurde auf einem 9 km langen Rundkurs gefahren. Weltklassepiloten aus verschiedenen Offroad-Disziplinen teilten sich die Strecke mit Amateurfahrern.

David Alonso und Samuel Nilsson in der Wechselzone
David Alonso und Samuel Nilsson in der Wechselzone
Foto: San Silvestre Endurera
David Alonso und Samuel Nilsson in der Wechselzone
© San Silvestre Endurera

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Als Partner hatte sich Aspar-Pilot Alonso Motocross-Profi Samuel Nilsson ausgesucht. Im Rennen haben sich die beiden abgewechselt, in der Endabrechnung belegten sie Platz 2. «Wenn dir vier Stunden Rennen nicht genug sind, dann hast du es wirklich sehr genossen. Danke, dass wir das Jahr mit viel Spaß ausklingen lassen durften», postete Alonso auf seinem Instagram-Account.

Werbung

Werbung

Die Idee hinter dem San Silvestre Endurera ist, das Jahr mit einem großen Fest auf unterhaltsame Weise zu beenden und den Motocross-Sport zu feiern. Das Langstrecken-Rennen diente Alonso zugleich als Vorbereitung für die Moto2-Saison 2026. In seiner Rookie-Saison 2025 gewann der 19-Jährige, der in Madrid lebt, ein Rennen. Insgesamt schaffte er es fünf Mal auf das Podium – in den letzten vier Saisonrennen drei Mal. In der Gesamtwertung belegte der Moto3-Weltmeister von 2024 Rang 9.

David Alonso belegte mit Motocross-Profi Samuel Nilsson Rang 2
David Alonso belegte mit Motocross-Profi Samuel Nilsson Rang 2
Foto: San Silvestre Endurera
David Alonso belegte mit Motocross-Profi Samuel Nilsson Rang 2
© San Silvestre Endurera

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Diogo Moreira

Diogo Moreira

287

2

Manuel González

Manuel González

257

3

Barry Baltus

Barry Baltus

232

4

Arón Canet

Arón Canet

227

5

Jake Dixon

Jake Dixon

225

6

Daniel Holgado

Daniel Holgado

208

7

Celestino Vietti

Celestino Vietti

157

8

Albert Arenas

Albert Arenas

156

9

David Alonso

David Alonso

153

10

Senna Agius

Senna Agius

149

Events

Alle Moto2 Events

  • Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Czech Republic
    19. - 21.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Czech Republic
    19. - 21.06.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien