David Alonso: Missgeschick am Start verhinderte besseres Ergebnis in Jerez

David Alonso erlebte vor gut einem Monat beim Großen Preis der USA ein Wochenende mit Höhen und Tiefen. Im Moto2-Qualifying sicherte sich der Aspar-Pilot die Pole-Position. Danach wurden ihm nachträglich alle Q2-Zeiten gestrichen, weil der Druck im Hinterreifen seiner Kalex unter dem Mindestwert lag – 1,64 anstatt 1,65 Bar! Alonso raste dann im Rennen von Startplatz 17 auf Rang 4.

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Beim Spanien-GP in Jerez hatte Alonso im Rennen eine weitaus bessere Ausgangsposition. Er startete von Position 6 aus der zweiten Reihe. Beim Losfahren verschaltete sich Alonso aber, was ihn bis ins Mittelfeld zurückwarf. Der Kolumbianer musste sich dann von Position 12 nach vorne kämpfen. Nach und nach überholte Alonso seine Konkurrenten und war zeitweise mehr als eine halbe Sekunde schneller als die vor ihm fahrenden Fahrer. Am Ende kam er dem Führungstrio, bestehend aus Senna Agius, Manuel Gonzalez und Collin Veijer, immer näher. Doch dann gingen Alonso die Runden aus und er überquerte 0,925 sec hinter Veijer die Ziellinie.

David Alonso: «Ich habe einen Fehler gemacht, und ich akzeptiere das»

«Meine Pace verbessert sich, und ich fahre bessere Rennen. Ich hatte Spaß, aber beim Start habe ich nicht richtig geschaltet, und das Motorrad ging in den Leerlauf, wodurch ich den Anschluss an die Spitzenfahrer verlor», beschrieb Alonso die Situation beim Start. «Ich habe einen Fehler gemacht, und ich akzeptiere das, aber ich muss aus solchen Situationen lernen, damit sie nicht wieder vorkommen.»

David Alonso hat nun nach vier Rennen 37 Punkte auf seinem Konto. In der Gesamtwertung liegt er einen Zähler hinter Teamkollege Daniel Holgado, der in Jerez Elfter wurde.

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