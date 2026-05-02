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David Alonso: Missgeschick am Start verhinderte besseres Ergebnis in Jerez

Aspar-Pilot David Alonso verschaltete sich beim Start im Moto2-Rennen in Jerez. Danach legte er von der Mitte des Feldes eine Aufholjagd auf Platz 4 hin. Für das Podest gingen ihm die Runden aus.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

David Alonso bei seiner Aufholjagd in Jerez
David Alonso bei seiner Aufholjagd in Jerez
Foto: Gold & Goose
David Alonso bei seiner Aufholjagd in Jerez
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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David Alonso erlebte vor gut einem Monat beim Großen Preis der USA ein Wochenende mit Höhen und Tiefen. Im Moto2-Qualifying sicherte sich der Aspar-Pilot die Pole-Position. Danach wurden ihm nachträglich alle Q2-Zeiten gestrichen, weil der Druck im Hinterreifen seiner Kalex unter dem Mindestwert lag – 1,64 anstatt 1,65 Bar! Alonso raste dann im Rennen von Startplatz 17 auf Rang 4.

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Beim Spanien-GP in Jerez hatte Alonso im Rennen eine weitaus bessere Ausgangsposition. Er startete von Position 6 aus der zweiten Reihe. Beim Losfahren verschaltete sich Alonso aber, was ihn bis ins Mittelfeld zurückwarf. Der Kolumbianer musste sich dann von Position 12 nach vorne kämpfen. Nach und nach überholte Alonso seine Konkurrenten und war zeitweise mehr als eine halbe Sekunde schneller als die vor ihm fahrenden Fahrer. Am Ende kam er dem Führungstrio, bestehend aus Senna Agius, Manuel Gonzalez und Collin Veijer, immer näher. Doch dann gingen Alonso die Runden aus und er überquerte 0,925 sec hinter Veijer die Ziellinie.

David Alonso: «Ich habe einen Fehler gemacht, und ich akzeptiere das»

«Meine Pace verbessert sich, und ich fahre bessere Rennen. Ich hatte Spaß, aber beim Start habe ich nicht richtig geschaltet, und das Motorrad ging in den Leerlauf, wodurch ich den Anschluss an die Spitzenfahrer verlor», beschrieb Alonso die Situation beim Start. «Ich habe einen Fehler gemacht, und ich akzeptiere das, aber ich muss aus solchen Situationen lernen, damit sie nicht wieder vorkommen.»

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David Alonso hat nun nach vier Rennen 37 Punkte auf seinem Konto. In der Gesamtwertung liegt er einen Zähler hinter Teamkollege Daniel Holgado, der in Jerez Elfter wurde.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

21

35:17,948

1:39,642

25

02

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

21

+0,885

1:39,731

20

03

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

21

+1,107

1:39,862

16

04

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

21

+2,032

1:40,119

13

05

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

13

21

+4,212

1:40,053

11

06

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

17

21

+10,013

1:40,549

10

07

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

21

+10,660

1:40,516

9

08

Tony Arbolino

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

Tony Arbolino

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

14

21

+11,649

1:40,626

8

09

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

11

21

+12,289

1:40,470

7

10

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

4

21

+12,564

1:40,604

6

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