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Alonso: «Will mich mit großartigen Ergebnissen aus der Moto2 verabschieden»

Aspar-Pilot David Alonso wird 2027 für Honda in der MotoGP an den Start gehen. In seinen letzten elf Rennen in der Moto2-WM möchte der 20-jährige Kolumbianer noch einmal alles geben.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

David Alonso
David Alonso
Foto: Gold & Goose
David Alonso
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Am 21. Juli verkündete HRC die Verpflichtung von Moto2-Ass David Alonso für die MotoGP-Saison 2027. Für welches Team er fahren wird – Honda HRC Castrol oder LCR Honda – steht zwar noch nicht fest, doch mit dem Aufstieg in die Königsklasse in der nächsten Saison geht für den 20-Jährigen ein Traum in Erfüllung.

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Zunächst geht es für Alonso aber darum, den Fokus auf die Moto2-Saison 2026 zu behalten. Nach seinem Sturz im Rennen auf dem Sachsenring will der Aspar-Pilot nach der Sommerpause in Silverstone wieder um Top-Positionen kämpfen. Die Vorzeichen sind gut – letztes Jahr konnte er auf der englischen Strecke seinen ersten Podestplatz in der mittleren Kategorie der Motorrad-WM einfahren.

David Alonso: «Wir müssen jede Runde optimal nutzen»

«Ich werde versuchen, mich mit großartigen Ergebnissen aus der Moto2-Klasse zu verabschieden, bevor ich den Sprung wage, den sich jeder Fahrer wünscht», blickt der Kolumbianer bereits auf 2027. «Ich habe noch elf Rennen mit dem Aspar-Team vor mir, in denen ich alles geben, sie genießen und das Beste aus mir herausholen werde. Jetzt beginnt die zweite Saisonhälfte, und wir werden versuchen, alles, was wir bisher gelernt haben, in die Praxis umzusetzen. Wir müssen jede Runde optimal nutzen, denn es ist eine sehr lange Strecke, und wir werden nicht viele Runden fahren können. Wir müssen unser Bestes geben und immer nahe an unserem maximalen Potenzial bleiben.»

Im Artikel erwähnt

In der Gesamtwertung liegt David Alonso derzeit mit 116 Punkten auf dem vierten Platz. Auf Teamkollege Daniel Holgado, der 2027 ebenfalls in die MotoGP aufsteigen wird, hat er einen Punkt Vorsprung.

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