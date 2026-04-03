David Alonso nach Massencrash: «Fühlte sich wie in einem Videospiel an!»

David Alonso war in Austin der schnellste Moto2-Pilot auf dem Circuit of the Americas. Sowohl im Zeittraining am Freitag als auch im Qualifying am Samstag sorgte er für Rundenrekorde. Für den Grand Prix am Sonntag hatte er sich die Pole-Position gesichert.

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Bitter für Alonso: Aus der Pole-Position wurde dann Startplatz 17, weil dem Moto3-Weltmeister von 2024 nachträglich alle Q2-Zeiten gestrichen wurden. Der Grund: bei der technischen Kontrolle nach dem Qualifying stellte sich heraus, dass der Druck im Hinterreifen an Alonsos Motorrad knapp unter dem Mindestwert lag. Der vorgeschriebene Druck im Hinterreifen beträgt 1,65 Bar, der Messwert lag unter Berücksichtigung der Toleranz bei 1,64 Bar.

David Alonso auf seiner Kalex Foto: Gold & Goose David Alonso auf seiner Kalex © Gold & Goose

Wegen dieser Kleinigkeit, die Alonso auf der Rennstrecke keinen Vorteil verschaffte, musste er das Moto2-Rennen aus der sechsten Startreihe in Angriff nehmen. Der 19-Jährige ließ sich von diesem Rückschlag nicht beirren, obwohl der Start in den Grand Prix sehr chaotisch war. In der ersten Runde war Alonso nämlich in Kurve 11 in den Massencrash verwickelt. Sieben Fahrer – Veijer, Salac, Piqueras, Ferrandez, Garcia, Munoz und Alonso – krachten ineinander. Kurz danach wurde die rote Flagge geschwenkt und das Rennen abgebrochen.

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Nach dem Neustart gelang Alonso im auf zehn Runden verkürzten Rennen ein unglaubliches Comeback. Der Aspar-Pilot schnappte sich einen Fahrer nach dem anderen und überquerte die Ziellinie als Vierter. «Zunächst einmal möchte ich meine Dankbarkeit darüber zum Ausdruck bringen, dass wir nach einem sehr gefährlichen Start alle wohlauf sind. Das Rennen war kurz, und ich hätte gerne mehr Runden gefahren, aber ich habe meine Konstanz im Vergleich zum letzten Rennen verbessert», meinte Alonso. «Es fühlt sich so an, als wären wir noch nicht ganz am Ziel, aber wenn man genau hinschaut, machen wir Fortschritte und sammeln Punkte. Ich muss diesen Weg weitergehen und mich darauf konzentrieren, das Beste aus mir herauszuholen.»

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Nach einem Rempler löste der Airbag aus

Doch nicht nur der Massencrash sorgte bei Alonso am Sonntag für einen hohen Puls. Es gab einen weiteren Zwischenfall, der ihn kurz aus dem Konzept brachte. «Ich hatte am Sonntag zwei gefährliche Momente: In der ersten Kurve wurde ich gerammt, mein Airbag löste aus und ich fuhr weiter; und dann in Kurve 11 fühlte sich alles wie in einem Videospiel an. Ich habe nicht wirklich verstanden, was passierte, und fand mich plötzlich in einer Massenkarambolage wieder.»