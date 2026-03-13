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Ex-Weltmeister Huertas (Italtrans) plant Rückkehr nach Verletzungsdebakel

Moto2-Pilot Adrian Huertas scheint vom Verletzungspech verfolgt. Der Supersport-Weltmeister verpasste das letzte Rennen 2025 – und den Start 2026. In Brasilien will Huertas wieder Rennen fahren.

Thomas Kuttruf

Von

Moto2

Crash mit Konsequenzen: Fußbruch bei Adrian Huertas
Crash mit Konsequenzen: Fußbruch bei Adrian Huertas
Foto: instagram Adrian Huertas
Crash mit Konsequenzen: Fußbruch bei Adrian Huertas
© instagram Adrian Huertas

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«Shit happens.» Der erste Satz, der in Beitrag in den sozialen Medien mit dem Bild seines bandagierten Fußes steht, bedarf keiner Übersetzung. «Nicht der Start, den wir uns erhofft hatte. Es fällt mir gerade schwer, meine Gefühle in den Griff zu bekommen, aber ich werde mein Bestes geben, um in Brasilien wieder dabei zu sein. Danke an mein Team für die Fortschritte und es tut mir leid für den Sturz», so hatte der Spanier, der erst 2025 in die Meisterschaft gewechselt war, das fortschreitende Verletzungsdebakel nach dem heftigen Abflug am Trainingsfreitag in Buriram kommentiert.

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Bereits die Saison 2025 hatte nach einem harten Premierenjahr in der Moto2 und mit Platz 21 vor dem Finale schlecht geendet. In Valencia schaffte es der Doppelweltmeister – Huertas holte vor dem Supersport-Titel 2024 bereits die 300er-Krone – ebenfalls nicht an die Startlinie. Im ersten freien Training in Valencia stürzte Huertas in Kurve 6 und brach sich den Arm; die Vorbereitung zur wichtigen Saison 2026 begann erst einmal mit einer Operation.

Fährt seit 2025 in der Moto2: Adrian Huertas (Italtrans)
Fährt seit 2025 in der Moto2: Adrian Huertas (Italtrans)
Foto: Gold and Goose
Fährt seit 2025 in der Moto2: Adrian Huertas (Italtrans)
© Gold and Goose

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Für den 22-Jährigen stehen die Vorzeichen für eine erfolgreiche Rettungsaktion der GP-Karriere nicht zum Besten. Denn vor dem Kampf um Spitzenergebnisse, die Huertas Zukunft in der mittleren WM-Kategorie sicherstellen würden, steht erstmal die vollständige Wiederherstellung des Patienten Adrian Huertas. Dass sein Team aktuell noch keinen Ersatzpiloten nominiert hat, wird der Spanier, der sich in Thailand zwei Mittelfußknochen brach, auf den Weg nach Südamerika machen, in der Hoffnung, den Check der medizinischen Kommission am Donnerstag vor dem Brasilien-GP zu überstehen.

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Deutlich besser lief es bisher für den verbleibenden Teil der Weltmeister-Mannschaft von Italtrans. Der nach dem Aufstieg von Champion Diogo Moreira ins Team gekommene Daniel Munoz überzeugte wie schon bei den Testfahrten in Jerez. Von Platz 14 in sein erstes Rennen für das Team aus Norditalien gegangen, wurde Munoz, der 2025 nur Auftritte in der Moto2 als Ersatzfahrer hatte, auf Platz 8 abgewunken.

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18

7

11:11,575

1:35,379

12.5

02

Izan Guevara

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BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

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BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

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Daniel Holgado

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CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

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CFMOTO Aspar Team

96

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Ivan Ortola

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QJMOTOR - FRINSA - MSI

Ivan Ortola

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QJMOTOR - FRINSA - MSI

4

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6.5

05

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

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Red Bull KTM Ajo

95

7

+2,667

1:35,629

5.5

06

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

13

7

+3,211

1:35,702

5

07

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

7

+4,220

1:35,660

4.5

08

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

17

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+4,340

1:35,929

4

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Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

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3.5

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Ayumu Sasaki

Ayumu Sasaki

Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

Ayumu Sasaki

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71

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