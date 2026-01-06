Exklusive Einblicke bei IntactGP: Warum gibt es kaum deutsche Rennteams?

Die MotoGP am Sachsenring zieht jedes Jahr mehr als 200.000 Fans an, doch außerhalb dieser Veranstaltung ist der Motorradsport in Deutschland kaum präsent. Deutsche Fahrer sind Fehlanzeige, IntactGP ist das einzige verbliebene Teams aus Deutschland.

Werbung

Werbung

Miteigentümer Stefan Keckeisen beschreibt die Lage nüchtern: «Natürlich ist der Motorradsport in Deutschland nicht so populär wie in Spanien oder Italien – das ist einfach eine Tatsache. Sportlich steht hierzulande der Fußball im Mittelpunkt. Dennoch bin ich überzeugt, dass auch in Deutschland Interesse vorhanden ist.»

Kiefer gewann 2011 die Moto2-WM und verschwand später aus der WM Foto: Gold & Goose Kiefer gewann 2011 die Moto2-WM und verschwand später aus der WM © Gold & Goose

Während früher selbst die Mainstream-Medien regelmäßig über deutsche Fahrer und Teams berichteten, sind Meldungen über den Motorradsport heute rar. IntactGP gilt deshalb als Exot in der Motorrad-WM: das einzige verbliebene deutsche Team.

Werbung

Werbung

Andere Teams wie PrüstelGP (vorher Racing Team Germany) oder Kiefer Racing sind aus der WM verschwunden. Auch in der Superbike-WM dominieren die Teams aus Spanien und Italien, lediglich MGM-Ducati vertritt Deutschland im Fahrerlager der seriennahen Meisterschaft.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Großer und breiter Pool an Sponsoren ist die Grundlage

Stefan Keckeisen kennt die Herausforderungen und betont im Exklusiv-Interview mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach die Bedeutung eines stabilen Sponsorenpools: «Wir sind sehr gut aufgestellt, weil wir äußerst aktiv arbeiten und großen Wert auf langfristige Partnerschaften legen. Trotzdem müssen wir ein erhebliches Budget stemmen.»

Moto2-WM 2013: IntactGP debütierte mit Moto3-Champion Sandro Cortese Foto: Gold & Goose Moto2-WM 2013: IntactGP debütierte mit Moto3-Champion Sandro Cortese © Gold & Goose

Für den Erfolg in der WM sei ein ausgewogener Mix entscheidend: «Es reicht nicht, ein oder zwei große Sponsoren zu haben. Um ein solches Projekt am Leben zu halten, braucht es zusätzlich viele mittelgroße und zahlreiche kleinere Partner. Für Teams ohne dieses gewachsene Netzwerk ist das eine große Herausforderung.»

Werbung

Werbung

Der Weg von IntactGP war kein Sprint: «Wir haben vor 13 Jahren ganz klein mit einem Fahrer begonnen und das Projekt kontinuierlich entwickelt. Ein Quereinstieg mit einem neuen Team ist heute kaum möglich, da es praktisch keine freien Startplätze gibt.»

Was sich Stefan Keckeisen wünscht

Auch in Hinblick auf die Zukunft der Motorrad-WM ist Keckeisen realistisch. Die Dorna wünscht sich Teams, die in mindestens zwei Klassen antreten – kleine Teams könnten verschwinden. «Für uns entsteht eine gewisse Qualität, wenn man sich in Zukunft auf Teams konzentriert, die in der Moto2 und in der Moto3 antreten. Für die Dorna bedeutet das weniger Platzbedarf und weniger Paddock-Pässe. Im Gegenzug könnten wir mehr Pässe erhalten, was uns wiederum ermöglicht, zusätzliche Sponsoren zu gewinnen.»

Stefan Keckeisen lobt die Zusammenarbeit mit Promoter Dorna Foto: IntactGP Stefan Keckeisen lobt die Zusammenarbeit mit Promoter Dorna © IntactGP

Als einziges deutsches Team spürt IntactGP die Unterstützung des WM-Promoters: «Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Dorna uns als deutsches Team gepusht hat. Da muss ich eine Lanze für die Dorna und die Ezpeletas brechen. Sie haben immer geschaut, dass wir dabei sind. Wir genießen den vollen Rückhalt. Wir erhielten Unterstützung, als wir unser Team von einem auf zwei Fahrer vergrößert haben.»

Werbung

Werbung

Keckeisen bleibt pragmatisch: «Wir benötigen nicht zwingend mehr finanzielle Mittel von der Dorna. Entscheidend ist für uns, unseren bestehenden Sponsoren mehr Mehrwert bieten zu können, damit sie ihr Engagement fortsetzen und idealerweise sogar ausbauen.»