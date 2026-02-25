Exklusive Einblicke: Zu Besuch beim einzigen deutschen GP-Team Intact

Erschreckende Wahrheit: Im von Spaniern und Italienern dominierten MotoGP-Fahrerlager ist nur noch ein deutsches Team übrig. Seit 2013 tritt Intact GP in der Moto2-WM an, hat auch eine Moto3-Mannschaft und war bis zum Schluss in der inzwischen eingestampften MotoE dabei. Im Vorjahr wurden mit vier Siegen, neun Podestplätzen und sieben Pole-Positions mit dem Spanier Manuel Gonzalez großartige Moto2-Erfolge gefeiert. Obendrauf kam Platz 2 in der Weltmeisterschaft, so gut war die Truppe der Mehrheitseigentümer Stefan Keckeisen und Jürgen Lingg noch nie. Zuvor war Platz 3 mit dem Schweizer Tom Lüthi in der Saison 2019 das Highlight. Teamkollege Senna Agius glänzte mit zwei Siegen und zwei dritten Rängen (Gesamt-10.) ebenfalls.

Am kommenden Wochenende beginnt in Buriram/Thailand die Weltmeisterschaft 2026, SPEEDWEEK.com schaute vor der Abreise in Memmingen vorbei. Teamchef Jürgen Lingg nahm sich viel Zeit, um uns durch die stattliche Industriehalle mit angeschlossenem Bürogebäude der Firma Keckeisen Akkumulatoren in der Europastraße zu führen. Dort sind stets 200.000 bis 250.000 Batterien am Lager, die Firma Keckeisen machte im Vorjahr 55 Millionen Euro Umsatz, unter anderen mit der Eigenmarke Intact.

Die 600 qm große Werkstatt ist für die Mechaniker eine Wohlfühloase mit einer Küche, Bar, großem Konferenztisch und einer Sofa-Ecke. Zirka 30 Bikes aus der Moto2 und Moto3 werden zusammen mit zahlreichen Lederkombi, Helmen, Bildern und anderen Memorabilia liebevoll präsentiert und lassen Rennsportherzen höherschlagen.

Blick in die Werkstatt von Intact GP Foto: nina weingärtner Blick in die Werkstatt von Intact GP © nina weingärtner

Wie es zur Gründung von Intact GP kam

2026 ist bereits die 14. WM-Saison für Intact – wie die Zeit vergeht. Dabei hat sich die Teamgründung «zufällig ergeben», wie sich Lingg schmunzelnd erinnerte. «Stefan Keckeisen war damals Hauptsponsor im Racing Team Germany, für das Sandro Cortese 2011 fuhr – und ich war sein Crew-Chief. So haben wir uns kennengelernt. Stefan hat mich dann gefragt, ob man so etwas nicht selbst machen kann. Das ist aber ziemlich schwierig – nicht nur wegen des Budgets, sondern auch die Startplätze zu kriegen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es probieren. Der damalige Chefredakteur von SPEEDWEEK.com, Günther Wiesinger, hat uns Ratschläge gegeben, wie wir das angehen sollen und uns sehr geholfen. 2012 wurde Sandro im Team von Aki Ajo Weltmeister, da war Stefan ebenfalls als Sponsor dabei. Sandro wollte 2013 unbedingt Moto2 fahren, also haben wir einen Startplatz beantragt. Wir hatten das große Glück, dass das Racing Team Switzerland aufhörte. Sie hörten auf und ich lief zur Türe rein. Der ADAC mit Hermann Tomczyk hat sich auch für uns bei Promoter Dorna eingesetzt. Im September 2012 haben wir dann das Gewerbe angemeldet, nachdem wir den Startplatz für Sandro für 2013 bekommen hatten.»

Hilfreich bei der Teamgründung war, dass Keckeisen, Lingg und Cortese alle aus der gleichen Gegend stammen und im Umkreis von 50 Kilometern wohnen. «Das hat für uns als Patrioten schon eine Rolle gespielt», hielt der Allgäuer Lingg fest. «Wir sind mit Sandro super klargekommen, dann hat sich das so ergeben. Das gegenseitige Vertrauen war da.»

Deutsche Fahrer rückten in den Hintergrund

In der Moto2 hat das Intact-Team bis zum Ende der Saison 2025 insgesamt 8 Siege, 36 Podestplätze und 14 Pole-Positions erobert. In der kommenden Saison sollen Vizeweltmeister Manuel Gonzalez aus Spanien sowie Boxennachbar Senna Agius aus Australien für weitere Höhenflüge sorgen.

Viele Jahre hat Intact GP mit deutschen Fahrern gearbeitet, inzwischen sind patriotische Erwägungen in den Hintergrund gerückt. «Am Ende zählen Ergebnisse und nichts anderes», so Lingg. «Wir haben viele Sponsoren aus der Gegend, natürlich gefällt es ihnen, wenn ein Deutschsprachiger bei uns fährt oder sogar aus der Gegend kommt. Aber am Ende gefällt es ihnen doch besser, wenn gute Ergebnisse kommen, das haben wir im Vorjahr klar gesehen. Dann ist es auf einmal egal, wo der Fahrer herkommt. Alles geht viel leichter, wenn die Fahrer abliefern. Deshalb haben wir auch intern kommuniziert, dass wir immer versuchen werden, die bestmöglichen Fahrer zu kriegen.»

Was es für den WM-Titel 2026 braucht

Nach WM-Rang 2 in der vergangenen Saison ist die Vorgabe für 2026 klar: Der Titel soll her! «Das ist das Ziel, dafür braucht es aber das gewisse Etwas», ist dem Teamchef bewusst. «Du musst in einen Lauf reinkommen und brauchst auch manchmal Glück. Wir haben gezeigt, dass wir es können. Wenn die Ergebnisse nicht kommen, dann wird alles hinterfragt und man sucht überall. Am Ende hast du dann gar nicht viel geändert und es geht doch. Garantiert ist aber auch, dass es dieses Jahr nicht einfacher wird. Was wir letztes Jahr in der ersten Saisonhälfte abgeliefert haben, müssen wir erst mal wiederholen – ich bin da vorsichtig mit meinen Prognosen. Bei uns ist alles da, wir werden alle Register ziehen für das große Ziel. Vom Material her habe ich keine Bedenken, aber es müssen auch alle gesund durchkommen. Was die Fahrer bei uns spüren: Die Jungs brennen, die sind heiß. Ich muss niemandem in unserem Team motivieren, das ist schön.»

Erfolge von Intact GP im GP-Paddock

Moto 3 Moto 2 Moto E Punkte 1082 2259,5 1532 Erste Startreihen 27 45 21 Pole Positions 10 14 6 3. Plätze 13 19 12 2. Plätze 12 9 19 Siege 6 8 11

Jahresstatistik von Intact GP in allen engagierten Serien

Moto2 MotoE Moto2-EM Moto3 2013 Sandro Cortese, 20. 2014 Sandro Cortese, 9. 2015 Sandro Cortese, 11. 2016 Jonas Folger, 7. Sandro Cortese, 15. 2017 Marcel Schrötter, 17. Sandro Cortese, 18. 2018 Marcel Schrötter, 8. Xavi Vierge, 11. 2019 Tom Lüthi, 3. Jesko Raffin, 8. Marcel Schrötter, 8. 2020 Marcel Schrötter, 9. Dominique Aegerter, 3. Tom Lüthi, 11. 2021 Marcel Schrötter, 10. Dominique Aegerter, 2. Lukas Tulovic, 3. Tony Arbolino, 14. 2022 Marcel Schrötter, 11. Dominique Aegerter, 1. Lukas Tulovic, 1. Jeremy Alcoba, 18. 2023 Darryn Binder, 20. Hector Garzo, 4. Senna Aguis, 1. Ayumu Sasaki, 2. Lukas Tulovic, 24. Randy Krummenacher, 5. Collin Veijer, 7. 2024 Senna Aguis, 15. Hector Garzo, 1. Collin Veijer, 3. Darryn Binder, 17. Lukas Tulovic, 11. Tatsuki Suzuki, 13. 2025 Manuel Gonzalez, 2. Lorenzo Baldassarri, 6. David Munoz, 5. Senna Aguis, 10. Hector Garzo, 9. Guido Pini, 13.

