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Forward-Pilot Alex Escrig verpasste in Katar wieder den ersten Moto2-Sieg

Wie schon in Indonesien sah Forward-Held Alex Escrig auch in Katar lange wie der Moto2-Sieger aus. Diesmal hielt das Forward-Bike durch, doch wieder musste der Spanier anderen den Vortritt lassen.

Thomas Kuttruf

Von

Moto2

Alex Escrig führte das Moto2-Rennen in Losail lange an
Alex Escrig führte das Moto2-Rennen in Losail lange an
Foto: Gold and Goose
Alex Escrig führte das Moto2-Rennen in Losail lange an
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Alex Excrig ist die vielleicht größte Überraschung der Moto2-Saison. Scheinbar mit einem Abo für hintere Plätze in der eng umkämpften Klasse belegt, tauchten Escrig und die Forward mit dem Start der Saison 2026 unerwartet auf dem Moto2-Radar auf. Als der Spanier, der eng mit MotoGP-Ass Pedro Acosta befreundet ist, beim Wintertest mit der Bestzeit brillierte und sich auch noch den Rundenrekord holte, war der Name Escrig angekommen im Moto2-Oberhaus.

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Trotz wechselhafter Ergebnisse gelang es dem mittlerweile 22-Jährigen, sich durch die Konkurrenz nach vorne zu arbeiten – und das auf der allein schon durch den Exotenstatus benachteiligten Forward-Maschine. Das erste Top-Resultat gelang schließlich auf der britischen Insel – in Silverstone ging es für Escrig nach Rang 3 erstmals zu einer Siegehrung. Nur kurze Zeit später war der erste Sieg drin – doch in Mandalika wurde die Nummer 11 zur tragischen Figur. Escrig, aus Reihe 1 losgefahren, war klar der schnellste Pilot, doch auf den letzten Kilometern verhinderte die Technik den Moto2-Premierensieg.

In der Wüste von Katar war nun alles angerichtet, denn mit Startplatz 1 stand dem Forward-Racer zunächst niemand im Weg. Escrig ließ sich nicht nervös machen und setzte die Pole in einer souveränen Führung um. Bis zur Rennmitte kontrollierte die mintfarbene Forward das Geschehen, dann wurde Escrig von Aspar-Kalex-Pilot Dani Holgado eingeholt.

Im Artikel erwähnt

Alex Escrig: Jubel auch über Platz 3
Alex Escrig: Jubel auch über Platz 3
Foto: Gold and Goose
Alex Escrig: Jubel auch über Platz 3
© Gold and Goose

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Bemerkenswert: Escrig tauchte in der Tabelle der besten Rundenzeiten vor Holgado auf, doch der Landsmann und nächstjähriger Ducati-MotoGP-Pilot teilte sich das Rennen besser ein. Nach 14 von 18 Runden wechselte die Führung. Escrig war dann so sehr mit der Verteidigung von Platz 2 beschäftigt, dass Ivan Ortola zum Zielstrich mehr Schwung mitnahm und 0,02 Sekunden vor Escrig über die Linie fuhr.

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Mandalika war spielerisch, Losail harte Arbeit

Der Forward-Pilot war, anders der Moto3-Weltmeister Quiles zuvor, dennoch glücklich über Platz 3. Escrig: «Auch wenn es nur der Pokal für Platz 3 geworden ist, freue ich mich und bin sehr zufrieden, weil es zeigt, wie gut wir uns als Team entwickelt haben und wie gut wir auch in Katar gearbeitet haben. Ich habe mich wirklich sehr wohl und sicher auf dem Bike gefühlt und es haben nur Kleinigkeiten gefehlt.»

Der Spanier unterstrich, dass der Verlauf dennoch ein ganz anderer war als in Mandalika: «In Indonesien war es im Rennen sehr viel spielerischer, das Rennen lief fantastisch. In Katar war alles sehr harte Arbeit – auch deshalb fühlt sich Platz 3 sehr gut. Mir ist wichtig, jetzt sehr konzentriert weiterzuarbeiten. Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem es um mehr als nur schnell Motorradfahren geht. Ich muss und will mich mit jedem Detail beschäftigen. Anders geht es nicht, wenn du in die höchste Liga aufsteigen willst. Ich ordne meinem Dafür alles unter – und ich hoffe, dass wir aus Katar so viel lernen können, dass bei den letzten Rennen noch ein Sieg gelernt wurde», so Escrig vor der Abreise aus Doha.

Um seine sportliche Zukunft muss sich der schlaksige Südspanier vorerst keine Sorgen machen. 2027 wird Alex Escrig zu Italtrans – auf Kalex – und damit ins Weltmeisterteam von 2024 wechseln. Mit Platz 3 in Losail verbesserte sich Alex Escrig in der WM-Tabelle auf Rang 12.

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Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - MSI

Ivan Ortola

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QJMOTOR - MSI

18

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Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

18

+2,285

1:56,662

16

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David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

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CFMOTO Aspar Team

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1:56,618

13

05

17

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

18

+4,962

1:56,654

11

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Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

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Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

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Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

+9,034

1:57,308

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José Antonio Rueda

Red Bull KTM Ajo

José Antonio Rueda

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Filip Salac

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Filip Salac

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