Furusato: Mit der Hilfe von Andrea Dovizioso zum Titelkandidaten greift?

Taiyo Furusato erlebte 2025 seine stärkste Moto3-Saison. 2026 fährt er in der Moto2-WM. Um sportlich voranzukommen, holte er sich prominente Unterstützung von Batistella, Lizama und Dovizioso.

Manuel Pecino

Von

Moto2

Taiyo Furusato konnte 2025 seinen ersten GP-Sieg erzielen
Taiyo Furusato konnte 2025 seinen ersten GP-Sieg erzielen
Foto: Gold & Goose
Taiyo Furusato konnte 2025 seinen ersten GP-Sieg erzielen
© Gold & Goose

Seit 2022 fährt Taiyo Furusato in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Mit dem Honda Team Asia konnte der junge Japaner in der Moto3-Kategorie konstante Fortschritte erzielen. 2025 schaffte er in Malaysia seinen ersten GP-Sieg. Insgesamt holte der 20-Jährige in der abgelaufenen Saison fünf Podestplätze. In der Endabrechnung belegte er mit 172 Punkten Rang 8. 2026 geht es für Furusato in der Moto2-WM weiter.

Um die Metamorphose zu verstehen, die Taiyo im Laufe der Saison 2025 durchlebt hat, müssen wir bis zum Ende des Jahres 2024 zurückgehen, als Furusato mit Simone Batistella in Kontakt kam – einem renommierten Sportmanager, der unter anderem Andrea Dovizioso und Alvaro Bautista managte bzw. immer noch managt. Es war ein überraschender Schritt, der aber zeigte, dass Taiyo entschlossen war, die Dinge «anders» anzugehen, um in seiner sportlichen Karriere voranzukommen.

Die Zusammenarbeit mit Batistella ist für die Entwicklung von Furusato sehr gewinnbringend, da sie ihm ermöglicht, Zeit mit Dovizioso zu verbringen. Der ehemalige 125er-Weltmeister und dreifache MotoGP-Vize-Weltmeister sagt ihm auch, was alle sehen und was Taiyo bereits weiß: Die letzten Runden in einem Rennen sind seine Achillesferse. Wenn die Spanier, die die Kategorie dominieren, in den «Rennendmodus» wechseln, kann er mit ihrem Tempo nicht mithalten.

Zu Taiyos Verteidigung muss gesagt werden, dass weder er noch andere Nicht-Spanier dazu in der Lage sind. Die spanischen Fahrer, die seit ihrer Kindheit gegeneinander antreten und an extrem aggressive Manöver gewöhnt sind, lassen sich von Berührungen oder Stürzen nicht einschüchtern. In dieser Phase vermeiden die «Ausländer» solche Situationen. Nachdem Furusato Antworten auf seine Frage «Was seht ihr?» erhalten hatte, lautete seine nächste Frage: «Was kann ich tun, um mich zu verbessern?»

Batistella und wahrscheinlich auch Dovizioso erklärten ihm, dass er ihrer Meinung nach das Potenzial habe, schnell zu fahren, aber dass ihm eindeutig Erfahrung in der letzten Phase des Rennens fehle. Für sie bestand der nächste Schritt darin, zunächst an Taiyos mentaler Stärke zu arbeiten, damit er seine Emotionen kontrollieren kann, wenn die Spanier in den «Kamikaze-Modus» verfallen. Zweitens sollte er an seiner Erfahrung arbeiten, d. h. nach jedem Rennen gründlich analysieren, was passiert war, um zu lernen, wie er beim nächsten Mal reagieren sollte.

Und hier kommt Eugenio Lizama ins Spiel, der Neuropsychologe, der Dovizioso half, seine Ängste zu überwinden und drei Saisons lang mit Marc Marquez um den MotoGP-Titel kämpfte. In seinem Bestreben, sich zu verbessern, bat Furusato ihn um Zusammenarbeit. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen einem Psychologen und einem Neuropsychologen zu klären. Während ersterer sich damit befasst, wie eine Person denkt, fühlt und sich verhält, ist ein Neuropsychologe auf die Beziehung zwischen Gehirn und Verhalten spezialisiert.

Lizama lebt in Chile, auf der anderen Seite der Welt, wohin er kürzlich zurückgekehrt ist, nachdem er mehrere Jahre mit Golfspielern auf der amerikanischen Tour gearbeitet hatte. Lizama und Furusato standen in dieser Saison in regelmäßigem Kontakt. Es ist wohl kein Zufall, dass sich 2025 die Ergebnisse von Taiyo Furusato deutlich verbessert haben.

Weiterlesen

