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Gonzalez (Intact GP) nach verkürztem Moto2-Rennen: «Zeit reichte nicht aus»

Manuel Gonzalez (Intact GP) erzielte im auf neun Runden verkürzten Moto2-Rennen in Le Mans Rang 2. Eine turbulente Situation zu Beginn kostete ihn wertvolle Zeit, die er nicht mehr aufholen konnte.

Moto2

Manuel Gonzalez mit seiner Intact-Crew
Manuel Gonzalez mit seiner Intact-Crew
Foto: Gold & Goose
Manuel Gonzalez mit seiner Intact-Crew
© Gold & Goose

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Am Sonntag standen die Moto2-Piloten in Le Mans vor einer schwierigen Aufgabe. Nach dem zuvor nassen Moto3-Rennen trocknete die Strecke zwar immer mehr auf, doch waren auf dem Circuit Bugatti immer noch einige feuchte Stellen. Es erfolgte eine Einstufung als Regenrennen, zudem wurde die Distanz von 22 auf 14 Runden verkürzt.

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Manuel Gonzalez ging von Position 5 ins Rennen. Der Spanier erwischte einen sehr guten Start und setzte sich an die zweite Stelle hinter Izan Guevara. Danach wurde der Intact-Pilot von Filip Salac überholt. In der dritten Runde wurde dann die rote Flagge geschwenkt, da Forward-Pilot Jorge Navarro auf der Start-Ziel-Geraden stürzte und sein Bike nicht rechtzeitig von der Strecke geschafft werden konnte.

Zum Neustart nahmen die Fahrer dieselben Startpositionen ein – die Renndistanz wurde auf neun Runden heruntergeschraubt. Gonzalez kam vom Start gut weg und reihte sich im ersten Umlauf hinter Guevara und Alonso Lopez auf Position 3 ein. Zu Beginn der dritten Runde schnappte sich Gonzalez Gresini-Pilot Lopez – der WM-Leader war nun der erste Verfolger von Guevara. Platz 2 gab Gonzalez dann nicht mehr ab – er überquerte die Ziellinie 0,566 Sekunden hinter Izan Guevara.

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Manuel Gonzalez und der Rest des Feldes jagten Izan Guevara
Manuel Gonzalez und der Rest des Feldes jagten Izan Guevara
Foto: Gold & Goose
Manuel Gonzalez und der Rest des Feldes jagten Izan Guevara
© Gold & Goose

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Manuel Gonzalez: «Bin hart bis an die Grenze gegangen»

«Ich bin glücklich, denn es war ein wirklich guter Tag für uns. Wir haben uns mit dem Motorrad stark verbessert und ich war wirklich schnell. Natürlich wollten wir um den Sieg kämpfen, aber durch die rote Flagge kam es beim zweiten Start zu einer Berührung. Dadurch überholte mich Alonso und ich verlor am Ende die Zehntelsekunden, die ich gebraucht hätte, auch wenn ich Zehntel für Zehntel wieder aufholte. Trotzdem reichte die Zeit nicht mehr», analysierte der 23-Jährige sein Rennen. «Schade, dass das Rennen so kurz war. Aber mit dem zweiten Platz haben wir unser Ziel erreicht, unter die ersten drei zu kommen. Ich habe versucht, keine Fehler zu machen, auch wenn ich wirklich hart bis an die Grenze gegangen bin. Ich habe auch versucht, einige Dinge für die Zukunft zu lernen, wenn wir etwas mehr zu kämpfen haben.»

In der WM-Tabelle liegt Manuel Gonzalez nach dem Le-Mans-Wochenende 9,5 Punkte vor Guevara. «Nach diesem Rennen müssen wir an das nächste denken, denn Barcelona ist in Bezug auf die Bedingungen und auch die Reifen völlig anders als Le Mans», blickte der Vizeweltmeister voraus.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

9

14:14,987

1:34,462

25

02

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

9

+0,566

1:34,459

20

03

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

4

9

+2,969

1:34,455

16

04

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

9

+3,949

1:34,843

13

05

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

9

+5,165

1:34,835

11

06

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

SpeedRS Team

13

9

+6,011

1:34,719

10

07

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

9

+6,673

1:34,837

9

08

Joe Roberts

OnlyFans American Racing Team

Joe Roberts

OnlyFans American Racing Team

16

9

+6,848

1:35,016

8

09

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

9

+9,112

1:34,910

7

10

Arón Canet

Elf Marc VDS Racing Team

Arón Canet

Elf Marc VDS Racing Team

44

9

+10,306

1:35,151

6

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