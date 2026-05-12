Gonzalez (Intact GP) nach verkürztem Moto2-Rennen: «Zeit reichte nicht aus»

Am Sonntag standen die Moto2-Piloten in Le Mans vor einer schwierigen Aufgabe. Nach dem zuvor nassen Moto3-Rennen trocknete die Strecke zwar immer mehr auf, doch waren auf dem Circuit Bugatti immer noch einige feuchte Stellen. Es erfolgte eine Einstufung als Regenrennen, zudem wurde die Distanz von 22 auf 14 Runden verkürzt.

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Manuel Gonzalez ging von Position 5 ins Rennen. Der Spanier erwischte einen sehr guten Start und setzte sich an die zweite Stelle hinter Izan Guevara. Danach wurde der Intact-Pilot von Filip Salac überholt. In der dritten Runde wurde dann die rote Flagge geschwenkt, da Forward-Pilot Jorge Navarro auf der Start-Ziel-Geraden stürzte und sein Bike nicht rechtzeitig von der Strecke geschafft werden konnte.

Zum Neustart nahmen die Fahrer dieselben Startpositionen ein – die Renndistanz wurde auf neun Runden heruntergeschraubt. Gonzalez kam vom Start gut weg und reihte sich im ersten Umlauf hinter Guevara und Alonso Lopez auf Position 3 ein. Zu Beginn der dritten Runde schnappte sich Gonzalez Gresini-Pilot Lopez – der WM-Leader war nun der erste Verfolger von Guevara. Platz 2 gab Gonzalez dann nicht mehr ab – er überquerte die Ziellinie 0,566 Sekunden hinter Izan Guevara.

Manuel Gonzalez und der Rest des Feldes jagten Izan Guevara Foto: Gold & Goose Manuel Gonzalez und der Rest des Feldes jagten Izan Guevara © Gold & Goose

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Manuel Gonzalez: «Bin hart bis an die Grenze gegangen»

«Ich bin glücklich, denn es war ein wirklich guter Tag für uns. Wir haben uns mit dem Motorrad stark verbessert und ich war wirklich schnell. Natürlich wollten wir um den Sieg kämpfen, aber durch die rote Flagge kam es beim zweiten Start zu einer Berührung. Dadurch überholte mich Alonso und ich verlor am Ende die Zehntelsekunden, die ich gebraucht hätte, auch wenn ich Zehntel für Zehntel wieder aufholte. Trotzdem reichte die Zeit nicht mehr», analysierte der 23-Jährige sein Rennen. «Schade, dass das Rennen so kurz war. Aber mit dem zweiten Platz haben wir unser Ziel erreicht, unter die ersten drei zu kommen. Ich habe versucht, keine Fehler zu machen, auch wenn ich wirklich hart bis an die Grenze gegangen bin. Ich habe auch versucht, einige Dinge für die Zukunft zu lernen, wenn wir etwas mehr zu kämpfen haben.»

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In der WM-Tabelle liegt Manuel Gonzalez nach dem Le-Mans-Wochenende 9,5 Punkte vor Guevara. «Nach diesem Rennen müssen wir an das nächste denken, denn Barcelona ist in Bezug auf die Bedingungen und auch die Reifen völlig anders als Le Mans», blickte der Vizeweltmeister voraus.