Gonzalez nach Moto2-Poker: «Es war knapp, fast hätte ich alles verloren»

Moto2-Sieger Manuel Gonzalez beschrieb das Duell mit Izan Guevara als Pokerspiel. Der Intact-Pilot behielt in Buriram die Nerven und spielte seine besseren Kalex-Karten im richtigen Moment aus.

Thomas Kuttruf

Von

Moto2

Zweiter Triumph für Manuel Gonzalez in Buriram
Zweiter Triumph für Manuel Gonzalez in Buriram
Foto: Gold and Goose
Zweiter Triumph für Manuel Gonzalez in Buriram
© Gold and Goose

Nach einem spannenden Moto3-Rennen, das im Fotofinish David Almansa, ebenfalls ein Teammitglied von Liqui Moly Dynavolt Intact GP, gewonnen hatte, teilte sich das Glück für die Mannschaft um Jürgen Lingg im ersten Schlagabtausch der mittleren WM-Kategorie. Für alle Beteiligten war es ein außergewöhnliches Event mit etlichen Zwischenfällen und zwei Neustarts. Mit verstrickt war auch Intact-Youngster Senna Agius. Die Technik am Bike des Australiers spielte in der Anfangsphase verrückt. Das langsame Bike führte zur Kettenreaktion mitsamt Rennabbruch. Für Agius war nach dem Neustart nichts mehr zu holen.

Nicht nur besser, sondern optimal lief es dagegen für Teamkollege und Vize-Champion Manuel Gonzalez. Schon beim ersten Neustart um eine Startreihe auf Position vorgekommen, war der Gonzalez in dem finalen Sprint über nur noch sieben Runden der bestimmende Pilot. Die Landsleute Holgado, Ortola – und zwei Runden vor Schluss der hart kämpfende Izan Guevara – mussten sich an diesem Tag hinter Gonzalez anstellen, der bereits 2025 in Buriram, damals über die volle Distanz, triumphiert hatte.

Mentaler Triumph

Der erste WM-Führende der Moto2 2026 musste sich nach dem Chaosrennen erst einmal sortieren. Dann trat Gonzalez vor die Aufnahmegeräte: «Das war nicht nur einfach ein Sieg, das war heute vor allem ein riesiger mentaler Triumph. Speziell am Samstag hat sich das Motorrad alles andere als perfekt angefühlt, kein Vergleich zu 2025, und auch kein Vergleich zum letzten Test in Jerez. Doch wir haben gemeinsam die Wende geschafft.»

Letzte Runde im Moto2-Rennen: Gonzalez vor Guevara
Letzte Runde im Moto2-Rennen: Gonzalez vor Guevara
Foto: Gold and Goose
Letzte Runde im Moto2-Rennen: Gonzalez vor Guevara
© Gold and Goose

Der 23-Jährige weiter: «Das Team hat alles getan, und es hat funktioniert, und auch ich bin heute Morgen mit riesiger Motivation aufgewacht. Wir hatten den unbedingten Willen, etwas zu schaffen, das gut genug ist, um heute zu gewinnen. Zu 99 Prozent sind wir dahin gekommen, wo wir wollten, den Rest hat der Kopf gemacht.»

Strategiespiel in wenigen Runden

Viel Zeit hatte Gonzalez dann nicht, seinen Plan umzusetzen. Insbesondere Pramac-Pilot Guevara war ebenfalls sehr gut aufgestellt und nicht einfach zu kassieren. «Wir hatten am Schluss ein gutes und kurzes Pokerspiel. Ich hatte an einigen Stellen Vorteile, er war woanders besser. Ich musste meine Karten im richtigen Moment aufdecken, um sicherzustellen, dass er nicht wieder kontert. Auf den Geraden war sein Motorrad etwas stärker und er hat sehr gut auf der Bremse gearbeitet, aber in den engeren Abschnitten war ich klar besser.»

Gonzalez bestätigte, dass es alles andere als komfortabel zuging: «Von außen sah es vielleicht souverän aus, aber es war haarscharf. In der entscheidenden Phase hatte ich auch einen gewaltigen Rutscher vorne, fast hätte ich das Bike verloren. Aber es ist gut gegangen – nach diesem wirklich harten Wochenende bin ich über unsere Leistung noch glücklicher.»

Doppelsieg in den Klassen Moto2 und Moto3, damit war die einzige deutsche Struktur das erfolgreichste Team im WM-Fahrerlager. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die beiden spanischen WM-Führenden vor der Rennpremiere in Brasilien in zwei Wochen.

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 2. Freies Training

  5. Startaufstellung

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

7

11:11,575

1:35,379

25

02

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

7

+0,099

1:35,410

20

03

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

7

+0,454

1:35,450

16

04

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

4

7

+1,138

1:35,407

13

05

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

7

+2,667

1:35,629

11

06

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

13

7

+3,211

1:35,702

10

07

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

7

+4,220

1:35,660

9

08

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

17

7

+4,340

1:35,929

8

09

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

7

+5,835

1:35,837

7

10

Ayumu Sasaki

Ayumu Sasaki

Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

Ayumu Sasaki

Ayumu Sasaki

Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

71

7

+6,180

1:35,988

6

Events

Alle Moto2 Events

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  2. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

