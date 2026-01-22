Gresini-Moto2-Team: Die Erwartungen sind hoch für 2026

Bereits im August des letzten Jahres hat Gresini Racing verkündet, dass das Traditionsteam aus Italien in der Moto2-Saison 2026 einen Neustart machen wird. Die Fahrer Albert Arenas und Darryn Binder – der Bruder von KTM-MotoGP-Ass Brad – konnten die Erwartungen nicht erfüllen. Die beiden haben sich im hart umkämpften Moto2-Feld nicht durchgesetzt, am Ende wurden es die Gesamtränge 8 und 24.

2026 will das Team wieder mitmischen im Kampf um Siege und Podestplätze – mit Alonso Lopez und Sergio Garcia. Am 22. Januar hat Gresini das neue Fahrerduo am Hauptsitz von Sponsor Italjet in Castel Guelfo (Bologna) offiziell präsentiert.

«Ich erwarte viel von meinen neuen Fahrern: Sie haben bereits gezeigt, dass sie Rennen gewinnen können und dass sie in der mittleren Klasse schnell sind», betonte Teammanager Luca Gresini. «Beide haben eine schwierige Saison hinter sich, aber wir sind zuversichtlich, dass sie bei uns das richtige Umfeld und die richtigen Leute finden werden, um großartige Ergebnisse zu erzielen.»

Alonso Lopez Foto: Gresini Alonso Lopez © Gresini

Die Kalex-Bikes haben sich im Vergleich zur Saison 2025 äußerlich kaum verändert. Die Motorräder sind erneut in Hellblau und Rot gehalten.

Nach enttäuschender Saison: Neustart mit Lopez und Garcia

Alonso Lopez erlebte 2025 im SpeedRS-Team auf der Boscoscuro eine enttäuschende Saison. Nach den Gesamträngen 8, 7 und 6 in den vorangegangenen Jahren, belegte er in der letzten Saison nur Platz 18. 2026 soll es mit Gresini auf der Kalex wieder besser laufen. Seine Fähigkeiten hat der 24-jährige Spanier in der Motorrad-Weltmeisterschaft schon oft unter Beweis gestellt – drei Siege und insgesamt 17 Podestplätze sprechen für sich.

«Ende 2025 hatte ich die Gelegenheit, das Team während der Wintertests kennenzulernen, und ich hatte ein großartiges Gefühl, sowohl was die Leute als auch das Motorrad angeht», erklärte Lopez bei der Teampräsentation. «Jetzt müssen wir nur noch mit dem gleichen Gefühl in das Jahr 2026 starten: Ich möchte einer der führenden Fahrer sein, ich möchte um Siege kämpfen, ich möchte ganz vorne mit dabei sein. Das ist mein Ziel, und mit diesem Team haben wir alles, was wir brauchen, um es zu erreichen!»

Sergio Garcia Foto: Gresini Sergio Garcia © Gresini

Sergio Garcia war 2024 einer der WM-Favoriten. Nach einer starken ersten Saisonhälfte, wo er die WM zeitweise anführte, folgte in der zweiten Jahreshälfte der Einbruch. Am Ende belegte der 22-Jährige Gesamtrang 4. 2025 verlief das erste Saisondrittel erneut miserabel, worauf das MSI-Team den Vertrag mit dem Spanier nach dem Le Mans-GP vorzeitig auflöste.

Nach kurzer Arbeitslosigkeit bestritt Garcia 2025 als Ersatzfahrer drei weitere Rennen, in denen er aber unauffällig blieb. 2026 ist Sergio Garcia dann wieder als Stammpilot im Einsatz – Gresini hat genug Vertrauen in seine Fähigkeiten.