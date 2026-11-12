Nach Ausfall von Guevara: Pramac-Teammanager Alex De Angelis will Antworten

Moto2-Titelanwärter Izan Guevara erlebte in Katar ein Desaster. Im Qualifying reichte es nur für Startplatz 7. Dazu kam, dass der Pramac-Yamaha-Pilot und sieben weitere Fahrer wegen «Slow Riding» auf der Ideallinie im Q2 von den FIM-Stewards um drei Startplätze zurückversetzt wurden. Guevara musste somit von Position 10 ins Rennen gehen. Im Grand Prix am Sonntag hatte Guevara dann Schwierigkeiten, das Tempo seiner Kontrahenten mitzugehen, und er rutschte immer weiter nach hinten. In Runde 14 musste der Spanier aufgrund von technischen Problemen an Motor und Getriebe aufgeben.

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«Zu sehen, wie Izan am Streckenrand langsamer wurde, war ein schrecklicher Moment», betonte Blu-Cru-Pramac-Yamaha-Teammanager Alex De Angelis. «Leider hat ein technisches Problem sein Rennen beendet, und das war das Letzte, was wir gebraucht haben. Im Kampf um die Meisterschaft ist es besonders enttäuschend, aus solchen Gründen Punkte zu verlieren.»

Mangelnde Motor-Performance begleitete die Pramac-Mannschaft schon seit längerer Zeit. De Angelis meinte dazu: «Die Daten zeigten, dass er bereits auf den Geraden an Boden verloren hatte, bevor das Motorrad schließlich stehen blieb, und er nicht mehr in der Lage war, die Gänge zu wechseln. Bereits seit dem letzten Grand Prix hatten wir mit einem Leistungsmangel des Motors zu kämpfen, und ich hatte dieses Problem seit Freitag mit den zuständigen Stellen besprochen. Wir wissen noch nicht, ob es sich um dasselbe Problem handelt, das den Ausfall am Sonntag verursacht hat, aber der Motor lief eindeutig nicht so, wie erwartet.»

Alex de Angelis: «Müssen sicherstellen, dass die Verantwortlichen die Verantwortung übernehmen»

Alex de Angelis will somit Klarheit von Motoren-Lieferant Triumph. Durch den Ausfall wurde Guevara die Chance genommen, im Titelkampf Punkte zu holen.

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«Ich möchte Izan gratulieren, denn selbst in einem so schwierigen Moment blieb er ruhig und ging professionell mit der Situation um», lobte De Angelis seinen Fahrer. «Außerdem möchte ich unserem Team danken, das stets sein Bestes gibt. Dieses Problem wurde nicht von unserem Team verursacht; wir haben stets hart daran gearbeitet, Probleme zu lösen und Lösungen zu finden. Wir sind natürlich sehr enttäuscht, und wir müssen nun genau klären, was diesen Ausfall verursacht hat, und sicherstellen, dass die Verantwortlichen die Verantwortung übernehmen. Wir wollen niemanden an den Pranger stellen, aber wir brauchen klare Antworten.»

Da WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) im Rennen in Katar nicht über Platz 6 hinauskam, hielt sich der Schaden für Guevara einigermaßen in Grenzen. In der Gesamtwertung liegen die beiden Titelrivalen vor den letzten beiden Saisonrennen in Portimao und Valencia 13,5 Punkte auseinander.