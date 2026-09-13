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Gute Aussicht für Senna Agius nach Misano-Crash: MotoGP-Test in Spielberg?

Intact-Ass Senna Agius feierte in Misano Startplatz 1 nach einer Fabelrunde. Im Moto2-Rennen wurde der Australier nach dem Start torpediert. Dafür geht es mit der Karriere als MotoGP-Pilot weiter.

Moto2

In Misano wurde Senna Agius (Nr. 81) von Piqueras (Nr. 36) zu Fall gebracht
In Misano wurde Senna Agius (Nr. 81) von Piqueras (Nr. 36) zu Fall gebracht
Foto: Gold and Goose
In Misano wurde Senna Agius (Nr. 81) von Piqueras (Nr. 36) zu Fall gebracht
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Das einzige deutsche GP-Team im Fahrerlager erlebte mit seinen Moto2- und Moto3-Teams ein überwiegend sehr erfolgreiches Adria-Wochenende. In der Einheit von Peter Öttl verpasste David Almansa den Sieg um Tausendstel; Ersatzpilot David Gonzalez brauste auf Platz 11.

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Noch besser war man in der Moto2 aufgestellt. WM-Tabellenführer Manuel Gonzalez ging von P5 aus in die Wettfahrt. Teamkollege Senna Agius hatte die Rolle des Favoriten inne. Mit einer 1:33,718 min hatte der Aussie im Q2 die Konkurrenz geschockt. Voller Selbstbewusstsein schoss der WM-Dritte ins Misano-Rennen – das dann schon in Kurve 1 zu Ende war. Rookie Piqueras hatte es übertrieben und mit einem völlig überzogenen Manöver die erste Startreihe inklusive seiner selbst ins Kiebett befördert.

Senna Agius war in Misano der schnellste Moto2-Racer
Senna Agius war in Misano der schnellste Moto2-Racer
Foto: Gold and Goose
Senna Agius war in Misano der schnellste Moto2-Racer
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Während Manuel Gonzalez das Chaos nutzte und zum Sieg davonzog, saß Agius als Zuschauer in der Intact-Box. Am Ende war nicht nur die Aussicht auf GP-Sieg Nummer 5 dahin – auch WM-Rang 3 ging an Rivale Ivan Ortola über.

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Mit Blick auf die Zukunft darf der 21-Jährige aber aufatmen. Längst ist es mehr als ein Gerücht, dass es für Senna Agius 2027 in der Königsklasse zur Sache gehen wird. Bei KTM und Tech3 ist man sich einig, dass Agius alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche MotoGP-Karriere mitbringt. Die offizielle Bestätigung, dass Agius im kommenden Jahr an der Seite von Luca Marini als MotoGP-Rookie antritt, ist nur noch eine Formsache – bereits in der kommenden Woche dürfte das Fahrerfeld auch offiziell bestätigt sein.

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Die 850er-MotoGP-KTM unter Tester Dani Pedrosa
Die 850er-MotoGP-KTM unter Tester Dani Pedrosa
Foto: David Ulrich
Die 850er-MotoGP-KTM unter Tester Dani Pedrosa
© David Ulrich

Dass Agius in Verbindung mit KTM aufsteigt, wurde beim Misano-GP auch von dem Gerücht gestärkt, dass der Moto2-Pilot bereits beim kommenden 850er-Test am Montag nach dem Österreich-GP sein Debüt als MotoGP-Pilot geben könnte. Treten keine unvorhergesehenen Komplikationen wie eine Verletzung auf – 2025 stürzte Agius auf dem Red Bull Ring und fiel danach für den Ungarn-GP aus –, soll der Youngster neben Pol Espargaro, KTM-Held Acosta und dessen Teamkollegen Brad Binder ebenfalls zum Einsatz kommen.

Der frühe Einsatz des auf Pirelli-Reifen geeichten Agius erscheint nachvollziehbar, denn außer dem jungen Australier steht von den neuen Stammpiloten für 2027 (Marini/Honda, Di Giannantonio und Marquez/Ducati) noch kein Athlet zur Verfügung.

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

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01

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

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18

22

34:57,913

1:34,698

25

02

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

22

+2,451

1:34,695

20

03

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

7

22

+4,692

1:34,684

16

04

Ivan Ortola

QJMOTOR - Reverte - MSI

Ivan Ortola

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4

22

+5,785

1:34,737

13

05

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

14

22

+6,068

1:34,768

11

06

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

22

+6,196

1:34,926

10

07

Celestino Vietti

SpeedRS Team

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13

22

+6,390

1:34,796

9

08

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

22

+8,781

1:34,819

8

09

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

22

+11,408

1:34,971

7

10

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