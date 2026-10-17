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Harte Bauchlandung: Mandalika-Moto2-Fluch über Aspar-Pilot David Alonso

Auch CF-Moto-Aspar-Pilot David Alonso machte sich noch Hoffnungen auf die Krone in der Moto2-WM. Doch nach dem schmerzhaften Ende des Indonesien-GP ist die Chance minimal – dank Teamkollege Holgado.

Thomas Kuttruf

Von

Moto2

Nach dem heftigen Crash mit Alonso wurde das Rennen neugestartet
Nach dem heftigen Crash mit Alonso wurde das Rennen neugestartet
Foto: Gold and Goose
Nach dem heftigen Crash mit Alonso wurde das Rennen neugestartet
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Der in Spanien lebende Kolumbianer David Alonso hat beste Erinnerungen an den Indonesien-GP auf Lombok. 2024 war der Mandalika-Circuit eine von 14 Erfolgsstationen auf dem Weg zum Moto3-Titel. Alonso gewann das spannende Rennen knapp vor Adrian Fernandez und David Munoz.

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In der Moto2-WM jedoch wollte nichts zusammenlaufen. Bei seinem Debüt 2025 aus der ersten Reihe losgefahren war das Event am Strand schon nach vier Runden beendet. Übrigens: Nur eine Runde später flog auch Teamkollege Dani Holgado aus dem Indonesien-GP. 2026 kamen beide nicht einmal durch die erste Kurve 1.

Crash-Auslöser Holgado ratlos, Alonso rang um Luft
Crash-Auslöser Holgado ratlos, Alonso rang um Luft
Foto: Gold and Goose
Crash-Auslöser Holgado ratlos, Alonso rang um Luft
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Auch wenn es sich um einen normalen Rennunfall handelte, so nahm der von außen kommende Holgado den Fall doch komplett auf seine Kappe. Denn Holgado stürzte quasi ins Hinterrad des Teamkollegen und löste damit dessen gewaltigen Highsider auf Höhe des Scheitelpunkts aus.

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Für Holgado verlief der unglückliche Massencrash, in den auch noch US-Boy Joe Roberts verwickelt war, «optimal». Während sich Alonsos Kalex überschlug und unter anderem das Heck von sich warf, blieb es bei Holgado und dessen Renner bei Schrammen. Der Verursacher stand kurze Zeit später wieder am Start.

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David Alonso schnaufte noch immer schwer. Nicht nur aus Frust, sondern auch wegen der Lungenprellung infolge der dramatischen Bauchlandung auf dem heißen Asphalt. Immerhin kam der Weltmeister der kleinsten Klasse ohne Frakturen davon. Am Montag nach dem GP konnte Alonso an der Seite mit Teammanager Nico Terol im Linienflug antreten.

Moto2-Pilot David Alonso
Moto2-Pilot David Alonso
Foto: Gold and Goose
Moto2-Pilot David Alonso
© Gold and Goose

Bitter war das Rennende auch mit Blick auf die WM-Tabelle. Vor dem Start lag der smarte Kolumbianer mit 79,5 Punkten Rückstand auf Platz 4. Bei sechs ausstehenden Rennen mit 150 Zählern zählte auch Alonso noch zum erweiterten Favoritenkreis. Nach dem Rennen, das keines ist, ist diese Chance nur mehr theoretisch. Es ging zurück auf Rang 5 – ausgerechnet Dani Holgado zog nach Platz 3 vorbei und auch Senna Agius liegt vor seinem Heim-GP auf Phillip Island (Sieger 2025) nur noch einen Punkt hinter Alonso.

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Das Thema Moto2 und Mandalika kann der zweite Hoffnungsträger der Südamerikaner jetzt abhaken. 2027 wird Alonso die Piste auf der 850er-MotoGP-Honda unter die Räder nehmen. Die offizielle Bestätigung steht noch aus, doch alles deutet darauf hin, dass die Startnummer 80 in der LCR-Box von Lucio Ceccinello aufgeklebt wird.

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