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Holgado zum Crash: «Übernehme die volle Verantwortung für meinen Fehler!»

Aspar-Pilot Daniel Holgado verursachte im Moto2-Rennen in Indonesien einen Massencrash. Teamkollege David Alonso landete im Krankenhaus, Holgado raste nach dem Neustart auf das Podium.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Holgado entschuldigte sich nach dem Crash bei Teamkollege Alonso
Holgado entschuldigte sich nach dem Crash bei Teamkollege Alonso
Foto: Gold & Goose
Holgado entschuldigte sich nach dem Crash bei Teamkollege Alonso
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Moto2-Ass Daniel Holgado hatte zuletzt wenig Grund zum Jubeln. Sein letztes Podium fuhr der Spanier Anfang Juli auf dem Sachsenring ein. Danach folgten zwar einige solide Top-10-Ergebnisse, doch in der Gesamtwertung verlor er nach und nach den Anschluss an die Spitze.

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Auf dem Mandalika International Circuit wollte der nächstjährige MotoGP-Pilot wieder in die Spur finden. Den Grundstein dafür legte Holgado im Qualifying am Samstag – Startplatz 4, direkt hinter seinem Aspar-Teamkollegen David Alonso.

Dann folgte im Rennen am Sonntag das Drama: Direkt nach dem Start fuhr Holgado in der ersten Kurve Alonso ins Heck. Beide stürzten, ebenso wie Joe Roberts (American Racing) und Collin Veijer (KTM Ajo). Das Rennen wurde danach unterbrochen, der Zwischenfall wurde als normaler Rennunfall gewertet – bestraft wurde niemand. «Ich möchte mich für das Geschehene entschuldigen, sowohl bei meinem Teamkollegen David Alonso als auch beim Team. Solche Dinge passieren manchmal in den ersten Kurven, aber ich benutze das nicht als Ausrede und übernehme die volle Verantwortung für meinen Fehler», meinte Holgado nach dem Rennen «Ich habe gebremst und befand mich direkt neben David; leider sind wir beide gestürzt.»

Im Artikel erwähnt

Das Rennen wurde wenig später neu gestartet. Es konnten von den gestürzten Fahrern nur Veijer und Holgado wieder auf die Strecke zurückkehren. Alonso hingegen musste mit einer Lungenprellung ins Krankenhaus gebracht werden; weitere Verletzungen wurden ausgeschlossen.

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Platz 3: Happy End für Daniel Holgado
Platz 3: Happy End für Daniel Holgado
Foto: Gold & Goose
Platz 3: Happy End für Daniel Holgado
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Daniel Holgado: Mit Schmerzen in die Top-3

Beim Neustart zeigte Holgado eine starke Leistung. Nach dem Ausfall von Alex Escrig (Forward) in der vorletzten Runde, kämpfte er mit Intact-Pilot Senna Agius um Platz 3. Holgado konnte sich durchsetzen und überquerte 4,497 Sekunden hinter Sieger Izan Guevara und eine Sekunde hinter WM-Leader Manuel Gonzalez die Ziellinie.

«Ich konnte wieder auf das Motorrad steigen, aber es war kein einfaches Rennen. Meine Hand tat weh, weil sie sich beim Sturz in seinem (Alonsos) Hinterrad verfangen hatte», erklärte Holgado. «Außerdem gab es ein Problem mit dem Motorrad beim Schalten in den fünften Gang: Ich weiß nicht, was da los war, aber dadurch bin ich zurückgefallen, vor allem im letzten Sektor. Ich habe bis zum Schluss mein Bestes gegeben, und ich habe mich in der Spitzengruppe behauptet – das ist für mich sehr positiv. Außerdem danke ich dem Team für die großartige Arbeit, denn nach einem für uns schwierigen Rennen stehen wir wieder auf dem Podium.»

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