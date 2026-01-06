Hopp oder top – gelingt American Racing die Moto2-Trendwende?

Noch 2024 befand sich das von Etan Butbul geführte Team konstant im sportlichen Rampenlicht – dank Joe Roberts. Mit dem smarten Kalifornier startete American Racing blendend in die Moto2-Ära mit Pirelli-Reifen. Roberts zählten zu den Piloten, denen es schnell gelang, sich bestens auf die neuen Einheitsgummis aus Italien einzuschießen. Bis Mitte des Jahres befand sich der Sunnyboy im Kampf um den Titel – erst ein heftiger Crash in Assen dämpfte die Ambitionen.

Aus dem Moto2-Titel wurde nichts und auch der Aufstieg in die Königsklasse kam nicht zustande. Statt auf den Racer aus Los Angeles setzte das amerikanische Team auf den späteren Moto2-Champion Ai Ogura.

Der erneute Anlauf, 2025 sich an die Spitze der Klasse zu setzen, scheiterte. Von Platz 9 ging es nach 22 Rennen bis auf Rang 14 und damit zurück ins knüppelharte Mittelfeld der Moto2. Den Rückfall konnten auch der Sieg in Brünn sowie weitere Podestplätze in Deutschland (3.) und Argentinien (2.) nicht verhindern.

Trotz harter Zeiten und einem geplatzten WM-Endspurt – nach einem weiteren Crash mit Handgelenksverletzung in Malaysia war die Saison gelaufen – bleibt die Verbindung auch 2026 bestehen. Joe Roberts startet dann bereits zum vierten Mal für American Racing.

Wieder voller Hoffnung: Moto2-Pilot Joe Roberts Foto: instagram Joe Roberts Wieder voller Hoffnung: Moto2-Pilot Joe Roberts © instagram Joe Roberts

Auch gelang es dem Teammanagement, den größten Geldgeber zu halten. Noch vor dem 2025er-Finale verkündete die Mannschaft die weitere Zusammenarbeit mit der englischen Online-Bezahlplattform OnlyFans und zeigte die Kalex-Renner im 2026er-Design.

Wenig Treue erwies man dagegen dem zweiten Piloten Marcos Ramirez. Der Spanier wurde nach einer soliden Saison zunächst bestätigt – doch in einem Hauruck-Manöver wurde die Vereinbarung kurz vor Saisonende für nichtig erklärt. Ramirez wurde abgeschoben , es kam der mit einer soliden Mitgift ausgestattete Filip Salac. Wenig überraschend hielt sich MotoGP-Vermarkter Dorna Sports aus dem Vorfall heraus, denn vor dem Hintergrund des wichtigen Brünn-GP galt es, Salac im Fahrerlager zu halten.

Die Ausgangslage ist klar und gleicht einem Neustart. Mit einem genesenen Joe Roberts und dem frisch motivierten Filip Salac soll sich American Racing wieder zurück ins Vorderfeld der Moto2 fahren. Beide Piloten haben jeweils nur für die Kampagne 2026 unterschrieben. Soll es für Joe Roberts und Filip Salac doch noch in die MotoGP gehen, dann muss die sportliche Rettungsaktion zu 100 Prozent gelingen.

