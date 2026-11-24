Das Moto2-Rennen auf dem Autodromo Internacional do Algarve in Portimao wurde am Sonntagmittag von einer furchteinflössenden Massenkarambolage überschattet. In Runde 7 ging Filip Salac in der langsamen Kurve 3 zu Boden. Zonta van den Goorbergh und WM-Leader Manuel Gonzalez konnten nicht mehr ausweichen – sie stürzten über den am Boden liegenden Tschechen.

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Salac lag danach mitten auf der Ideallinie, rundherum Trümmerteile. Der 24-Jährige krümmte sich vor Schmerzen, ehe sich van den Goorbergh als erster seiner annahm. Das große Glück für Salac war es, dass es sich bei der Sturz-Passage um eine der langsamsten Abschnitte der Portimao-Rennstrecke handelte. Deswegen zog sich der Kalex-Pilot aus dem American-Racing-Team keine ernsthaften Verletzungen zu – der WM-Siebte dürfte deshalb auch beim Saisonfinale in Valencia am Start stehen.

Nach seinem Crash meldete sich Salac auf Social Media selbst zu Wort. «Es war der schlimmste Alptraum für jeden Rennfahrer … zu stürzen, dann mitten auf der Ideallinie liegen und von anderen Fahrern getroffen zu werden», bestätigte der Mann aus Mlada Boleslav. «Ich bin unglaublich glücklich, dass ich dazu in der Lage bin, diese Zeilen zu schreiben, denn es hätte weit schlimmer enden können.»

Salac weiter: «Es tut mir bei allen leid, denen ich einen Schreck eingejagt habe und auch für die Fahrer, die an der Kollision beteiligt waren. Ich möchte den Jungs auch für ihre schnelle Reaktion danken und dass sie versucht haben, mir auszuweichen. Ein spezielles Dankeschön gilt Zonta van den Goorbergh, der bei mir direkt nach dem Crash Erste Hilfe geleistet hat.»

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