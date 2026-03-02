Horrorcrash in Thailand: Moto2-Pilot David Alonso hatte riesiges Glück

Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer.
Weiterlesen
Werbung
So hätte sich David Alonso den Moto2-Saisonstart in Thailand nicht vorgestellt. Der Aspar-Pilot, der 2026 als Mitfavorit auf den WM-Titel gilt, wollte beim ersten von 22 Rennen auf dem Chang International Circuit gleich einmal ein Ausrufezeichen setzen und sich im Titelkampf in Stellung bringen.
Werbung
Werbung
Im Qualifying reichte es für Alonso nur für Startplatz 10. Deshalb wollte er im Rennen am Sonntag direkt nach dem Start rasch nach vorne kommen. Die Strategie ging zu Beginn nicht ganz auf, immerhin konnte er in den ersten Kurven seine Position halten. Doch dann legte der Kolumbianer den Vorwärtsgang ein, und am Ende der ersten Runde war er bereits auf Rang 8 zu finden. David Alonso blieb regungslos liegen Zu Beginn von Runde 3 schnappte sich Alonso Celestino Vietti und er war bereits 7. In Kurve 10 in derselben Runde passierte es dann: Alonso fuhr Intact-Pilot Senna Agius, der ein technisches Problem an seiner Kalex hatte, ins Hinterrad und kam dabei zu Sturz. Filip Salac, der direkt hinter ihm war, konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr Alonso. Infolgedessen krachte dieser noch mit dem Kopf an das Hinterrad des Bikes von Agius. Alonso blieb regungslos liegen, das Rennen wurde abgebrochen.
Ich hatte große Angst, denn es war ein sehr schwerer Sturz!David Alonso
Werbung
Werbung
Danach wurde David Alonso von der Strecke getragen und ins Medical Centre gebracht, um ihn zu untersuchen. Aufgrund des fürchterlichen Crashs war zunächst davon auszugehen, dass sich der 19-Jährige schwerere Verletzungen zugezogen hatte. Doch später folgte die Entwarnung – Alonso kam verhältnismäßig glimpflich davon. «Mir geht es gut und glücklicherweise habe ich mir nichts gebrochen», meinte Alonso. «Ich hatte große Angst, denn es war ein sehr schwerer Sturz. Ich habe den Aufprall gespürt und als ich im Kies lag, konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ich hatte das Gefühl, keine Kontrolle mehr zu haben. Ich habe überall Schmerzen, vor allem im linken Fuß, im rechten Bein und in der rechten Schulter, aber mir geht es gut. Jetzt möchte ich mich ausruhen und erholen.»
Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer.
Weiterlesen
Alonso hatte somit großes Glück. Der Horrorcrash hätte viel schlimmer ausgehen können. Das Rennen wurde daraufhin neu gestartet – bis zu einem weiteren Crash und einem erneuten Rennabbruch. Rookie Luca Lunetta und Sergio Garcia gerieten aneinander und mussten ebenfalls von der Strecke getragen werden. Der dritte Versuch über nurmehr sieben Runden konnte dann Intact-Pilot Manuel Gonzalez für sich entscheiden. Der Spanier gewann vor Izan Guevara und Daniel Holgado, dem Teamkollegen von David Alonso.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach