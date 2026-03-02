Weiter zum Inhalt
Horrorcrash in Thailand: Moto2-Pilot David Alonso hatte riesiges Glück
Der schwere Sturz von Aspar-Pilot David Alonso im Moto2-Rennen in Buriram sorgte für den ersten Schockmoment 2026. Der Kolumbianer kam mit Blessuren davon, es hätte viel schlimmer kommen können.
Moto2
David Alonso wurde mit dem Rollstuhl aus dem Medical Centre gebrachtDavid Alonso wurde mit dem Rollstuhl aus dem Medical Centre gebrachtFoto: Randy Van Maasdijk
David Alonso wurde mit dem Rollstuhl aus dem Medical Centre gebracht© Randy Van Maasdijk
So hätte sich David Alonso den Moto2-Saisonstart in Thailand nicht vorgestellt. Der Aspar-Pilot, der 2026 als Mitfavorit auf den WM-Titel gilt, wollte beim ersten von 22 Rennen auf dem Chang International Circuit gleich einmal ein Ausrufezeichen setzen und sich im Titelkampf in Stellung bringen.
Im Qualifying reichte es für Alonso nur für Startplatz 10. Deshalb wollte er im Rennen am Sonntag direkt nach dem Start rasch nach vorne kommen. Die Strategie ging zu Beginn nicht ganz auf, immerhin konnte er in den ersten Kurven seine Position halten. Doch dann legte der Kolumbianer den Vorwärtsgang ein, und am Ende der ersten Runde war er bereits auf Rang 8 zu finden. David Alonso blieb regungslos liegen Zu Beginn von Runde 3 schnappte sich Alonso Celestino Vietti und er war bereits 7. In Kurve 10 in derselben Runde passierte es dann: Alonso fuhr Intact-Pilot Senna Agius, der ein technisches Problem an seiner Kalex hatte, ins Hinterrad und kam dabei zu Sturz. Filip Salac, der direkt hinter ihm war, konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr Alonso. Infolgedessen krachte dieser noch mit dem Kopf an das Hinterrad des Bikes von Agius. Alonso blieb regungslos liegen, das Rennen wurde abgebrochen.
Ich hatte große Angst, denn es war ein sehr schwerer Sturz!David Alonso
Danach wurde David Alonso von der Strecke getragen und ins Medical Centre gebracht, um ihn zu untersuchen. Aufgrund des fürchterlichen Crashs war zunächst davon auszugehen, dass sich der 19-Jährige schwerere Verletzungen zugezogen hatte. Doch später folgte die Entwarnung – Alonso kam verhältnismäßig glimpflich davon. «Mir geht es gut und glücklicherweise habe ich mir nichts gebrochen», meinte Alonso. «Ich hatte große Angst, denn es war ein sehr schwerer Sturz. Ich habe den Aufprall gespürt und als ich im Kies lag, konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ich hatte das Gefühl, keine Kontrolle mehr zu haben. Ich habe überall Schmerzen, vor allem im linken Fuß, im rechten Bein und in der rechten Schulter, aber mir geht es gut. Jetzt möchte ich mich ausruhen und erholen.»
Alonso hatte somit großes Glück. Der Horrorcrash hätte viel schlimmer ausgehen können. Das Rennen wurde daraufhin neu gestartet – bis zu einem weiteren Crash und einem erneuten Rennabbruch. Rookie Luca Lunetta und Sergio Garcia gerieten aneinander und mussten ebenfalls von der Strecke getragen werden. Der dritte Versuch über nurmehr sieben Runden konnte dann Intact-Pilot Manuel Gonzalez für sich entscheiden. Der Spanier gewann vor Izan Guevara und Daniel Holgado, dem Teamkollegen von David Alonso.
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
Manuel GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
Manuel González
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
18
7
11:11,575
1:35,379
25
02
Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
Izan Guevara
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
28
7
+0,099
1:35,410
20
03
Daniel HolgadoCFMOTO Aspar Team
Daniel Holgado
CFMOTO Aspar Team
96
7
+0,454
1:35,450
16
04
Ivan OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
Ivan Ortola
QJMOTOR - FRINSA - MSI
4
7
+1,138
1:35,407
13
05
Collin VeijerRed Bull KTM Ajo
Collin Veijer
Red Bull KTM Ajo
95
7
+2,667
1:35,629
11
06
Celestino ViettiSpeedRS Team
Celestino Vietti
SpeedRS Team
13
7
+3,211
1:35,702
10
07
Alonso LopezITALJET Gresini Moto2
Alonso Lopez
ITALJET Gresini Moto2
21
7
+4,220
1:35,660
9
08
Daniel MuñozItaltrans Racing Team
Daniel Muñoz
Italtrans Racing Team
17
7
+4,340
1:35,929
8
09
Deniz ÖncüElf Marc VDS Racing Team
Deniz Öncü
Elf Marc VDS Racing Team
53
7
+5,835
1:35,837
7
10
Ayumu SasakiFinetwork Idrofoglia RW Racing Team
Ayumu Sasaki
Finetwork Idrofoglia RW Racing Team
71
7
+6,180
1:35,988
6
Mehr laden
EventsAlle Moto2 Events
  • Vergangen
    Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event
  • Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Grand Prix of Qatar
    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event
  2. Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  3. Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  4. Grand Prix of Qatar
    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event
