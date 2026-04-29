Intact GP nach Moto2-Doppelsieg: «Haben in der Box ordentlich gefeiert!»

Senna Agius und Manuel Gonzalez sorgten im Moto2-Rennen in Jerez im Team Intact GP für einen denkwürdigen Tag. Für die Truppe aus Memmingen war es der erste Moto2-Doppelsieg auf europäischem Boden. Zur Erinnerung: In der Saison 2019 war dieses Kunststück erstmals gelungen – damals mit Tom Lüthi und Marcel Schrötter in Austin. Durch die liberalere Gesetzgebung in Europa war diesmal auf dem Siegerpodest endlich Zeit für einen «echten» Shoey. In Austin konnte Agius das Trinken aus seinem Stiefel – ohne Getränkefüllung – nur andeuten.

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Das war aber nicht alles: In der Box wurde nach dem Eintreffen von Agius und Gonzalez ausgelassen gefeiert. Teammanager Jürgen Lingg bekam dort dann gleich zwei Prosecco-Duschen ab. «Es war Wahnsinn, welchen Speed die beiden hatten. Mir hat auch die Fairness imponiert, die die Jungs da gezeigt haben», berichtete Team-Teilhaber Stefan Keckeisen gegenüber SPEEDWEEK.com mit Stolz. «Wir haben in der Box noch ordentlich gefeiert, bevor zusammengepackt wurde. Wir haben einen sehr guten Lauf und müssen schauen, dass wir da dran bleiben. Auch was David Munoz nach seinen fünf Operationen gezeigt hat – das war richtig, richtig gut! Wir sind alle happy, es ist aber noch eine lange Saison. Die Stimmung ist natürlich exzellent.»

Bei all der Euphorie darf auch nicht vergessen werden, dass das Intact-Team vor eineinhalb Monaten noch in tiefer Trauer war – damals verlor die Crew von Agius Mechaniker Roberto Lunadei, der bei einem Unfall in seiner Heimat Italien verstarb.

Eine große gemeinsame Team-Sause am Abend ging sich diesmal in Jerez nicht aus. «Am Abend sind einige der Spanier im Team schon auf dem Weg nach Hause gewesen oder hatten ihre Flüge aus Jerez. Unser Rückflug ging aus Sevilla am Montagmorgen um 5 Uhr früh – daher waren wir dort am Sonntag beim Abendessen», berichten Agius-Crew-Chief Patrick Mellauner und Presse-Chefin Karina Homilius.

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Gemeinsames Abendessen in Sevilla

Partymodus war auch in Sevilla Fehlanzeige – die Gesellschaft bestand noch aus sechs Personen. Der Sieger war aber dabei. «Senna hat uns abends in Sevilla zum Essen eingeladen. Sein Vater und Karina waren auch dabei – dazu noch Chaz Davies und Gianluca, ein Mechaniker von Manuel Gonzalez», berichtete Mellauner. «Es war brutal, dass beide Jungs da vorne waren und wir so viel Stärke gezeigt haben. Unsere Bosse haben sich das mehr als verdient – sie legen so viel rein. Es waren alle im siebten Himmel.»

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