Intact-Pilot Senna Agius enttäuscht: Ein Sonntag für den Papierkorb

Nachdem Moto2-Ass Senna Agius (Intact GP) in Thailand seine erste Pole-Position holte, zerstörte ein technischer Defekt sein Rennen. Beim Brasilien-GP will der Australier einen Neustart machen.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Senna Agius vor Filip Salac
Senna Agius vor Filip Salac
Foto: Gold & Goose
Senna Agius vor Filip Salac
© Gold & Goose

Während Intact-Pilot Manuel Gonzalez einen perfekten Saisonstart hatte und das chaotische Moto2-Rennen in Thailand gewann, lief es für Teamkollege Senna Agius weniger gut. Dabei sah es am Samstag noch sehr gut aus für den Australier. Im Qualifying sicherte er sich seine erste Pole-Position in seiner WM-Karriere.

Im Rennen erwischte Agius einen soliden Start, er wurde jedoch in der ersten Kurve vom bärenstarken Boscoscuro-Piloten Izan Guevara überholt. Wenig später schlüpften Daniel Holgado und Ivan Ortola in Kurve 3 durch. Agius war nach dem Manöver Dritter, Guevara auf Rang 4 zurückgefallen.

Horrorcrash von David Alonso

Danach beruhigte sich die Situation etwas. Zu Beginn der dritten Runde ging Guevara wieder an Agius vorbei. Auch Teamkollege Manuel Gonzalez und KTM-Ajo-Pilot Collin Veijer überholten ihn. Dann folgte das Drama in Kurve 10: Senna Agius hatte ein technisches Problem und wurde langsamer. Unmittelbar, bevor er seine Hand hob, um zu signalisieren, dass an seiner Kalex etwas nicht stimmte, fuhr ihm Aspar-Pilot David Alonso ins Hinterrad. Filip Salac, der direkt hinter dem Kolumbianer war, konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr Alonso. Infolgedessen krachte dieser noch mit dem Kopf an das Hinterrad des Bikes von Agius. Alonso blieb regungslos liegen, das Rennen wurde abgebrochen.

Es stellte sich heraus, dass beim Motorrad von Agius ein Problem bei der Elektronik vorlag. Der Intact-Pilot schob sein Bike schnell zurück in die Box. Die Mechaniker des Teams aus Memmingen konnten das Problem rasch lösen. Agius konnte zwar wieder starten, musste allerdings bei beiden Neustarts jeweils aus der Boxengasse losfahren. Über Platz 18 kam der 20-Jährige nicht hinaus.

Agius musste das Motorrad in die Box zurückschieben

«Wir hatten zu Beginn des Rennens einen Defekt. Ich habe dann mein Bestes gegeben, um das Motorrad zurück in die Box zu schieben. Ein großes Dankeschön an mein Team, das das Problem schnell behoben hat», erzählte Agius. «Leider musste ich aus der Boxengasse starten und dann gab es noch einmal einen Neustart. In der erneut verkürzten Distanz habe ich so gut es ging aufgeholt. Aber am Ende werfen wir diesen Sonntag in den Papierkorb und starten in Brasilien neu.»

In gut zwei Wochen geht es mit dem Brasilien-GP weiter. Der Speed, den Agius in Thailand zeigte, sollte ihm für das zweite Saisonrennen Aufwind geben. «Wir nehmen viele Stärken von diesem Wochenende mit. Wir werden das schnell hinter uns lassen, denn es sind Dinge passiert, die wir nicht kontrollieren können», analysierte er. «Ich freue mich auf das nächste Rennen, denn mein Team leistet hervorragende Arbeit.»

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 2. Freies Training

  5. Startaufstellung

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

7

11:11,575

1:35,379

25

02

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

7

+0,099

1:35,410

20

03

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

7

+0,454

1:35,450

16

04

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

4

7

+1,138

1:35,407

13

05

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

7

+2,667

1:35,629

11

06

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

13

7

+3,211

1:35,702

10

07

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

7

+4,220

1:35,660

9

08

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

17

7

+4,340

1:35,929

8

09

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

7

+5,835

1:35,837

7

10

Ayumu Sasaki

Ayumu Sasaki

Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

Ayumu Sasaki

Ayumu Sasaki

Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

71

7

+6,180

1:35,988

6

Events

Alle Moto2 Events

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  2. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

