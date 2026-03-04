Intact-Pilot Senna Agius enttäuscht: Ein Sonntag für den Papierkorb
Nachdem Moto2-Ass Senna Agius (Intact GP) in Thailand seine erste Pole-Position holte, zerstörte ein technischer Defekt sein Rennen. Beim Brasilien-GP will der Australier einen Neustart machen.
Während Intact-Pilot Manuel Gonzalez einen perfekten Saisonstart hatte und das chaotische Moto2-Rennen in Thailand gewann, lief es für Teamkollege Senna Agius weniger gut. Dabei sah es am Samstag noch sehr gut aus für den Australier. Im Qualifying sicherte er sich seine erste Pole-Position in seiner WM-Karriere.
Im Rennen erwischte Agius einen soliden Start, er wurde jedoch in der ersten Kurve vom bärenstarken Boscoscuro-Piloten Izan Guevara überholt. Wenig später schlüpften Daniel Holgado und Ivan Ortola in Kurve 3 durch. Agius war nach dem Manöver Dritter, Guevara auf Rang 4 zurückgefallen.
Horrorcrash von David Alonso
Danach beruhigte sich die Situation etwas. Zu Beginn der dritten Runde ging Guevara wieder an Agius vorbei. Auch Teamkollege Manuel Gonzalez und KTM-Ajo-Pilot Collin Veijer überholten ihn. Dann folgte das Drama in Kurve 10: Senna Agius hatte ein technisches Problem und wurde langsamer. Unmittelbar, bevor er seine Hand hob, um zu signalisieren, dass an seiner Kalex etwas nicht stimmte, fuhr ihm Aspar-Pilot David Alonso ins Hinterrad. Filip Salac, der direkt hinter dem Kolumbianer war, konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr Alonso. Infolgedessen krachte dieser noch mit dem Kopf an das Hinterrad des Bikes von Agius.
Es stellte sich heraus, dass beim Motorrad von Agius ein Problem bei der Elektronik vorlag. Der Intact-Pilot schob sein Bike schnell zurück in die Box. Die Mechaniker des Teams aus Memmingen konnten das Problem rasch lösen. Agius konnte zwar wieder starten, musste allerdings bei beiden Neustarts jeweils aus der Boxengasse losfahren. Über Platz 18 kam der 20-Jährige nicht hinaus.
Agius musste das Motorrad in die Box zurückschieben
«Wir hatten zu Beginn des Rennens einen Defekt. Ich habe dann mein Bestes gegeben, um das Motorrad zurück in die Box zu schieben. Ein großes Dankeschön an mein Team, das das Problem schnell behoben hat», erzählte Agius. «Leider musste ich aus der Boxengasse starten und dann gab es noch einmal einen Neustart. In der erneut verkürzten Distanz habe ich so gut es ging aufgeholt. Aber am Ende werfen wir diesen Sonntag in den Papierkorb und starten in Brasilien neu.»
In gut zwei Wochen geht es mit dem Brasilien-GP weiter. Der Speed, den Agius in Thailand zeigte, sollte ihm für das zweite Saisonrennen Aufwind geben. «Wir nehmen viele Stärken von diesem Wochenende mit. Wir werden das schnell hinter uns lassen, denn es sind Dinge passiert, die wir nicht kontrollieren können», analysierte er. «Ich freue mich auf das nächste Rennen, denn mein Team leistet hervorragende Arbeit.»
