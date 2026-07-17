Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Izan Guevara (3.): «Eines der härtesten Rennen – das Bike rutschte überall»

Boscoscuro-Pilot Izan Guevara belegte im Moto2-Rennen auf dem Sachsenring Platz 3. Er hatte mit großem Reifenverschleiß zu kämpfen. Er konnte dennoch Punkte auf WM-Leader Gonzalez gutmachen.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Izan Guevara rettete Platz 3 ins Ziel
Izan Guevara rettete Platz 3 ins Ziel
Foto: Gold & Goose
Izan Guevara rettete Platz 3 ins Ziel
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im Moto2-Rennen auf dem Sachsenring kam Pramac-Yamaha-Pilot Izan Guevara von Startplatz 3 gut weg. Der Spanier schaffte es in der ersten Runde, sich auf den zweiten Platz hinter Pole-Setter Ivan Ortola vorzuarbeiten. Gemeinsam mit Ortola versuchte Guevara, sich vom Feld abzusetzen, doch in Runde 5 überholte ihn Aspar-Pilot Daniel Holgado. Danach fuhr der Boscoscuro-Pilot konstant auf Position 3, immer in Schlagdistanz zum Führungsduo. Doch in den letzten Runden konnte er mit seinen beiden Rivalen nicht mehr mithalten. Guevara überquerte die Ziellinie auf Platz 3, mit 3,229 Sekunden Rückstand auf Sieger Ortola.

Werbung

Werbung

«Es war ein unglaublich anspruchsvolles Rennen, wahrscheinlich sogar noch härter, als es von außen aussah. Körperlich war es eines der härtesten Rennen, die ich seit langer Zeit gefahren bin», seufzte Guevara. «In den letzten Runden hatte der Hinterreifen so stark an Grip verloren, dass das Motorrad überall rutschte, sowohl beim Einfahren in die Kurven als auch beim Herausbeschleunigen. Daher ging es nur noch darum, durchzuhalten und einen Podestplatz zu sichern.»

Izan Guevara freute sich über Rang 3
Izan Guevara freute sich über Rang 3
Foto: Gold & Goose
Izan Guevara freute sich über Rang 3
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Guevara beschrieb auch, wie er versuchte, Zeit auf Ivan Ortola und Daniel Holgado gutzumachen. «Der erste Teil des Rennens fühlte sich wirklich gut an, und ich konnte ein hohes Tempo halten. Etwa zur Mitte des Rennens versuchte ich, die Lücke zu den vor mir fahrenden Fahrern zu schließen, da ich das Gefühl hatte, etwas schneller zu sein», schilderte der 22-Jährige. «Aber nach ein paar Runden nahm der Reifenverschleiß deutlich zu, und von diesem Zeitpunkt an musste ich mich darauf konzentrieren, den Reifen bis zum Ziel zu schonen. Glücklicherweise hatte ich einen ausreichenden Vorsprung auf den Vierten herausgefahren, um mir den dritten Platz zu sichern.» Auf Intact-Pilot Senna Agius, der Vierter wurde, hatte Guevara im Ziel über vier Sekunden Vorsprung.

Werbung

Werbung

51,5 Punkte Rückstand auf WM-Leader Manuel Gonzalez

Nach elf Rennen liegt Guevara zur Saisonhalbzeit in der Moto2-Gesamtwertung mit 144 Punkten auf Rang 2. Auf WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) hat er 51,5 Zähler Rückstand. Gonzalez belegte in Deutschland Platz 6.

«Dank dieses Podestplatzes haben wir wertvolle Punkte auf den Tabellenführer aufgeholt. Es liegt noch eine lange Saison vor uns, aber wenn wir weiter in diese Richtung arbeiten, können wir an der Spitze mithalten», ist sich Izan Guevara sicher. «Jetzt ist es an der Zeit, ein paar Tage abzuschalten, sich zu erholen und bereit für die zweite Saisonhälfte zurückzukommen.» Das nächste Rennwochenende findet, nach der Sommerpause, vom 7. bis 9. August in Silverstone statt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI

4

25

35:00,119

1:22,602

25

02

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

96

25

+0,614

1:22,248

20

03

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

25

+3,229

1:22,513

16

04

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

25

+7,430

1:22,566

13

05

Taiyo Furusato

Taiyo Furusato

Idemitsu Honda Team Asia

Taiyo Furusato

Taiyo Furusato

Idemitsu Honda Team Asia

72

25

+7,489

1:23,145

11

06

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

25

+9,460

1:23,022

10

07

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

25

+9,725

1:23,287

9

08

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

Red Bull KTM Ajo

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

Red Bull KTM Ajo

98

25

+10,205

1:23,252

8

09

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

25

+11,237

1:23,076

7

10

Luca Lunetta

Luca Lunetta

MB Conveyors SpeedRS Team

Luca Lunetta

Luca Lunetta

MB Conveyors SpeedRS Team

32

25

+12,741

1:23,385

6

Events

Alle Moto2 Events
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  5. San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien