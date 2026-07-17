Izan Guevara (3.): «Eines der härtesten Rennen – das Bike rutschte überall»

Im Moto2-Rennen auf dem Sachsenring kam Pramac-Yamaha-Pilot Izan Guevara von Startplatz 3 gut weg. Der Spanier schaffte es in der ersten Runde, sich auf den zweiten Platz hinter Pole-Setter Ivan Ortola vorzuarbeiten. Gemeinsam mit Ortola versuchte Guevara, sich vom Feld abzusetzen, doch in Runde 5 überholte ihn Aspar-Pilot Daniel Holgado. Danach fuhr der Boscoscuro-Pilot konstant auf Position 3, immer in Schlagdistanz zum Führungsduo. Doch in den letzten Runden konnte er mit seinen beiden Rivalen nicht mehr mithalten. Guevara überquerte die Ziellinie auf Platz 3, mit 3,229 Sekunden Rückstand auf Sieger Ortola.

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«Es war ein unglaublich anspruchsvolles Rennen, wahrscheinlich sogar noch härter, als es von außen aussah. Körperlich war es eines der härtesten Rennen, die ich seit langer Zeit gefahren bin», seufzte Guevara. «In den letzten Runden hatte der Hinterreifen so stark an Grip verloren, dass das Motorrad überall rutschte, sowohl beim Einfahren in die Kurven als auch beim Herausbeschleunigen. Daher ging es nur noch darum, durchzuhalten und einen Podestplatz zu sichern.»

Izan Guevara freute sich über Rang 3 Foto: Gold & Goose Izan Guevara freute sich über Rang 3 © Gold & Goose

Guevara beschrieb auch, wie er versuchte, Zeit auf Ivan Ortola und Daniel Holgado gutzumachen. «Der erste Teil des Rennens fühlte sich wirklich gut an, und ich konnte ein hohes Tempo halten. Etwa zur Mitte des Rennens versuchte ich, die Lücke zu den vor mir fahrenden Fahrern zu schließen, da ich das Gefühl hatte, etwas schneller zu sein», schilderte der 22-Jährige. «Aber nach ein paar Runden nahm der Reifenverschleiß deutlich zu, und von diesem Zeitpunkt an musste ich mich darauf konzentrieren, den Reifen bis zum Ziel zu schonen. Glücklicherweise hatte ich einen ausreichenden Vorsprung auf den Vierten herausgefahren, um mir den dritten Platz zu sichern.» Auf Intact-Pilot Senna Agius, der Vierter wurde, hatte Guevara im Ziel über vier Sekunden Vorsprung.

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51,5 Punkte Rückstand auf WM-Leader Manuel Gonzalez

Nach elf Rennen liegt Guevara zur Saisonhalbzeit in der Moto2-Gesamtwertung mit 144 Punkten auf Rang 2. Auf WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) hat er 51,5 Zähler Rückstand. Gonzalez belegte in Deutschland Platz 6.

«Dank dieses Podestplatzes haben wir wertvolle Punkte auf den Tabellenführer aufgeholt. Es liegt noch eine lange Saison vor uns, aber wenn wir weiter in diese Richtung arbeiten, können wir an der Spitze mithalten», ist sich Izan Guevara sicher. «Jetzt ist es an der Zeit, ein paar Tage abzuschalten, sich zu erholen und bereit für die zweite Saisonhälfte zurückzukommen.» Das nächste Rennwochenende findet, nach der Sommerpause, vom 7. bis 9. August in Silverstone statt.