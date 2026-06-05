Honda Team Asia: Australier Jacob Roulstone vertritt Mario Aji in Ungarn

Honda-Team-Asia-Pilot Mario Aji hatte sich bei einem Trainingscrash nach dem Frankreich-GP eine Halswirbelfraktur zugezogen. Der Indonesier musste danach die Grands Prix in Barcelona und Mugello auslassen. Beim Ungarn-GP an diesem Wochenende kann er ebenfalls nicht an den Start gehen.

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Vertreten wird Aji auf dem Balaton Park Circuit von Jacob Roulstone. Der 21-jährige Australier fuhr 2024 und 2025 in der Moto3-WM im Team Tech3. Er landete in beiden Jahren auf WM-Rang 15, Podestplätze konnte er keine erzielen.

2026 wechselte Roulstone in die australische Superbike-Meisterschaft. Dort fährt er eine Honda CBR1000RR und belegt derzeit Gesamtrang 8. Zudem ist Roulstone in dieser Saison in der Moto2-EM am Start – er tritt dort auf einer Boscoscuro an. Nach dem ersten Rennwochenende, das Ende Mai in Barcelona über die Bühne ging, belegt er in der Gesamtwertung Rang 7.

Roulstone hat somit viel Rennpraxis vorzuweisen. Beim Ungarn-GP an diesem Wochenende erlebt er sein Debüt in der Moto2-WM. Auch für Honda Team Asia ist es eine Premiere: «Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Team, da Roulstone der erste australische Fahrer ist, der das Team in der Moto2-Klasse vertritt. Willkommen, Jacob!», postete das Team in den Sozialen Medien.

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