Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Jorge Martinez (Aspar) zieht Bilanz: Es war das Jahr der Rookies

2024 wurde David Alonso mit Aspar Moto3-Weltmeister. 2025 konnte das spanische Traditions-Team zwar keinen WM-Titel einfahren, dennoch wurden zwei prestigeträchtige Trophäen geholt.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Maximo Quiles, Jorge Martinez, Nicolas Terol und Daniel Holgado
Maximo Quiles, Jorge Martinez, Nicolas Terol und Daniel Holgado
Foto: Aspar Team
Maximo Quiles, Jorge Martinez, Nicolas Terol und Daniel Holgado
© Aspar Team

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das Aspar-Team ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Das Team wurde 1992 vom viermaligen Weltmeister Jorge Martinez gegründet und konnte seit dem Bestehen viele Erfolge und Titel einfahren. Der erste Weltmeister der spanischen Truppe war Alvaro Bautista, der 2006 die Krone in der 125-ccm-Klasse holte. In derselben Kategorie gewannen auch Gabor Talmacsi (2007), Julian Simon (2009) und Nicolas Terol (2011) den Titel für den Traditions-Rennstall. Auch drei Moto3-Weltmeister brachte das Team hervor – Albert Arenas (2020), Izan Guevara (2022) und David Alonso (2024). In die Riege der Aspar-GP-Sieger trugen sich zudem namhafte Piloten wie Randy De Puniet, Jonas Folger und Pecco Bagnaia ein.

Werbung

Werbung

2025 konnte das Team aus Valencia zwar keinen WM-Titel holen, dennoch erzielte man in Sachen Nachwuchsarbeit ausgezeichnete Erfolge. Sowohl in der Moto3- als auch in der Moto2-Klasse holte Aspar mit Maximo Quiles bzw. Daniel Holgado den Titel «Rookie des Jahres». Während der 17-jährige Qulies sein erstes Jahr in der Motorrad-WM mit drei Siegen auf Gesamtrang 3 beendete, schaffte es Holgado mit zwei Siegen und insgesamt fünf Podestplätzen auf Platz 6.

Die beiden fuhren 2025 zusammen mit David Alonso sechs Siege und insgesamt neunzehn Podestplätze ein. Es sind Zahlen, die Hoffnung geben, 2026 wieder einen WM-Titel einzufahren. Denn in der nächsten Saison bleiben dem Team Holgado, Alonso und Quiles erhalten. Dazu stößt der Argentinier Marco Morelli, der in diesem Jahr im Red Bull Rookies Cup den fünften Rang belegte und in der JuniorGP-Kategorie Vize-Meister wurde. Er wird in der Moto3-Mannschaft den Italiener Dennis Foggia ersetzen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Nicht mehr im 2026er-Aufgebot von Aspar stehen die MotoE-Piloten Jordi Torres und Kevin Zannoni. In der elektrischen Weltmeisterschaft wurden Anfang November in Portimao die letzten beiden Rennen gefahren. Im Gegenzug wird nächstes Jahr der «Harley-Davidson Bagger World Cup» Teil der MotoGP-WM sein.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Diogo Moreira

Diogo Moreira

Placeholder

Italtrans Racing Team

287

2

Manuel González

Manuel González

Intact GP

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

257

3

Barry Baltus

Barry Baltus

Placeholder

Fantic Racing

232

4

Arón Canet

Arón Canet

Placeholder

Fantic Racing

227

5

Jake Dixon

Jake Dixon

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

225

6

Daniel Holgado

Daniel Holgado

Aspar Team

CFMOTO Aspar Team

208

7

Celestino Vietti

Celestino Vietti

Placeholder

Sync SpeedRS Team

157

8

Albert Arenas

Albert Arenas

Gresini Racing

ITALJET Gresini Moto2

156

9

David Alonso

David Alonso

Aspar Team

CFMOTO Aspar Team

153

10

Senna Agius

Senna Agius

Intact GP

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

149

Events

Alle Moto2 Events

  • Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Czech Republic
    19. - 21.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Czech Republic
    19. - 21.06.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien