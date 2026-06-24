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Navarro ersetzt verletzten Barry Baltus in Assen und auf dem Sachsenring

Barry Baltus hatte sich bei einem Crash im Moto2-Zeittraining in Brünn eine Schulterverletzung zugezogen. In den Niederlanden und in Deutschland wird ihn Jorge Navarro im Team Fantic vertreten.

Moto2

Jorge Navarro bekommt eine weitere Moto2-Chance
Jorge Navarro bekommt eine weitere Moto2-Chance
Foto: Fantic Racing
Jorge Navarro bekommt eine weitere Moto2-Chance
© Fantic Racing

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Im Moto2-Zeittraining am Freitag in Brünn hatte Barry Baltus einen heftigen Crash in Kurve 13. Der Belgier war sogar einige Sekunden bewusstlos und wurde danach ins Krankrenhaus gebracht. Bei den Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich Baltus beim Sturz eine Luxation der linken Schulter in Verbindung mit einer Sehnenverletzung zugezogen hatte. Nachdem er die Nacht unter ärztlicher Beobachtung verbracht hatte, kehrte der Fantic-Pilot am Samstag zu seinem Team an die Rennstrecke zurück. Das restliche Wochenende musste er jedoch zusehen.

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Mittlerweile steht fest, dass Baltus auch die Grands Prix in Assen und auf dem Sachsenring verpassen wird. Für ihn wird bei den nächsten beiden Rennwochenenden Jorge Navarro an den Start gehen. «Wir wünschen Barry alles Gute und freuen uns darauf, ihn so bald wie möglich wieder bei uns zu haben.

Gleichzeitig freuen wir uns, Jorge für die Grands Prix in den Niederlanden und in Deutschland im Team willkommen zu heißen», hieß es in einem offiziellen Statement von Fantic Racing.

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Im Artikel erwähnt

Navarro wurde bei Forward Racing aussortiert

Jorge Navarro kommt somit in diesem Jahr zu einer neuen Moto2-Chance. Zu Saisonbeginn war er noch für das Team Forward Racing am Start. Beim Frankreich-GP in Le Mans hatte der Spanier dann einen Crash, bei dem er sich den rechten Ringfinger brach. Als Ersatz wurde der junge Xabi Zurutuza nominiert. Aus dem Ersatzfahrer wurde gleich der neue Stammpilot an der Seite von Alex Escrig. Und Navarro wurde wegen Erfolglosigkeit durch die Hintertür entlassen – ohne offizielle Mitteilung des Teams.

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Der 30-jährige Navarro, der in seiner Karriere bislang zwei GP-Siege in der Moto3-WM erzielte, kann mit dem Kalex-Bike einen neuen Anlauf machen – zumindest für zwei Rennwochenenden.

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