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Jürgen Lingg begeistert von Intact-Teamleistung: «Ziehen es zusammen durch»

Auch in Mugello ging der größte Moto2-Pokal nach beeindruckender Fahrt von Manuel Gonzalez an das deutsche Intact-Team. Auch mit Youngster Agius war Chef Jürgen Lingg nach Platz 4 hochzufrieden.

Thomas Kuttruf

Von

Moto2

Jubel bei dem führenden Moto2-Team Intact GP um Jürgen Lingg
Jubel bei dem führenden Moto2-Team Intact GP um Jürgen Lingg
Foto: Ronny Lekl
Jubel bei dem führenden Moto2-Team Intact GP um Jürgen Lingg
© Ronny Lekl

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Über mangelnde TV-Zeit während des Mugello-GP konnten sich die Verantwortlichen bei Liqui Moly Dynavolt Intact GP wahrlich nicht beschweren. In der Anfangsphase blieben die Kameras lange auf WM-Spitzenreiter Manuel Gonzalez. Von Startplatz 1 – nach neuem Rundenrekord am Samstag – fuhr der Madrilene vom ersten Meter an der Spitze. Ein langweiliges Rennen war es nicht, denn insbesondere Ivan Ortola hatte ebenfalls einen sehr guten Tag erwischt – doch nicht gut genug. Im Finale fuhr Gonzalez in einer eigenen Welt. Lange vor der letzten Runde stand der Mugello-Sieger fest.

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Überlegen: WM-Leader Manuel Gonzalez zauberte in Mugello
Überlegen: WM-Leader Manuel Gonzalez zauberte in Mugello
Foto: Ronny Lekl
Überlegen: WM-Leader Manuel Gonzalez zauberte in Mugello
© Ronny Lekl

Jürgen Lingg nach dem zweiten Sieg in Serie: «Man kann sich nicht besser verkaufen. Er hat exakt da weitergemacht, wo er in Barcelona aufgehört hatte – und das ohne den allerkleinsten Fehler. Seine Konzentrationsleistung war absolut herausragend Manu hat genau gewusst, was er macht, und genau gespürt, was passiert. Er hat das Limit ausgelotet, es berührt und verwaltet – schwer beeindruckend.»

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Genug Zeit, sich auf den Kampf von Senna Agius um Platz 3 zu widmen. Der Australier fuhr insofern ein nicht minder bemerkenswertes Rennen, als er nur aus Startreihe 3 in den Italien-GP startete – und wie auch zuletzt in Barcelona auf der langen Hauptgeraden von Mugello mehr als einmal zurücküberholt wurde.

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Es dauerte bis zur allerletzten Runde, dann hatte auch Agius einen Fuß in der Tür zur Siegerehrung. Nach einem beherzten, aber mit feinster Präzision vorgetragenen Manöver lagen die schwarzen Moto2-Renner auf den Plätzen 1 und 3. Doch während Gonzalez bereits über die Linie war, nutzte Dani Holgado seinen Größen- und Gewichtsvorteil und ging Meter vor der Flagge wieder vorbei.

Heißes Intact-Eisen mit Nummer 81: Auch Senna Agius fuhr an der Spitze mit
Heißes Intact-Eisen mit Nummer 81: Auch Senna Agius fuhr an der Spitze mit
Foto: Ronny Lekl
Heißes Intact-Eisen mit Nummer 81: Auch Senna Agius fuhr an der Spitze mit
© Ronny Lekl

Für Boss Jürgen war der Schmerz zu verkraften: «Da kannst du so viel im Windkanal testen, wie du willst – in dieser Situation hatte Holgado die besseren Karten. Dass er rangefahren ist und überhaupt noch vorbeigezogen ist, sagt ja alles zu seinem ebenfalls sehr starken Rennen. Aus meiner Sicht haben beide Fahrer in Mugello perfekt gearbeitet – und es zeigt mir auch, wie gut wir mit dem Team insgesamt dastehen. Wir ziehen das zusammen durch und das ist das beste Gefühl überhaupt.»

Mit Blick auf den Ungarn-GP drückt Lingg bewusst etwas auf die Bremse: «Uns ist klar, nichts ist geschenkt, und wir müssen auch am Balaton mit Ruhe und Konzentration. Für Senna ist ja die Premiere – letztes Jahr musste die Runde mit seiner Verletzung auslassen. Es ist eine sehr spezielle Strecke, also halten wir auch weiter beide Füße fest am Boden.»

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2025 feierte Moto3-Champion David Alonso seinen ersten Moto2-Sieg bei der Premiere auf der neuen Piste am Balaton. Für Manuel Gonzalez lief es mit Platz 3 gut – doch Rang 2 ging ausgerechnet an den späteren Champion Diogo Moreira. Senna Agius, der sich zuvor am Red Bull Ring verletzt hatte, wurde in Ungarn von Sergio Garcia vertreten, der knapp einen WM-Punkt verpasste.

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

19

35:12,315

1:49,713

25

02

Celestino Vietti

Celestino Vietti

MB Conveyors SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

MB Conveyors SpeedRS Team

13

19

+5,327

1:50,288

20

03

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

19

+5,462

1:49,697

16

04

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

19

+5,479

1:50,268

13

05

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

19

+7,568

1:49,694

11

06

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

19

+9,987

1:50,273

10

07

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

19

+10,952

1:50,343

9

08

Barry Baltus

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

Barry Baltus

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

7

19

+15,463

1:50,319

8

09

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

19

+16,428

1:50,343

7

10

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

19

+19,587

1:50,370

6

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