Jürgen Lingg (Intact GP): Das neue Motorrad wird ganz anders aussehen!

Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Zwischen dem Saisonfinale 2025 und dem Auftakt der Motorrad-Weltmeisterschaft 2026 liegen nur gut 12 Wochen. Für den ersten der beiden Tests der Moto3 und Moto2 müssen die Lkw bereits in der ersten Februarwoche wieder in Richtung Portugal aufbrechen.

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com berichtete Teamchef Jürgen Lingg von den Vorbereitungen seiner GP-Mannschaft auf die Saison 2026. «Wir haben 2025 bis zum letzten Tag gearbeitet, der Zeitplan ist sehr ambitioniert. Zunächst ging es auch darum, die letzte Saison sauber abzuschließen. Teilweise ist das ein fließender Übergang – dann, wenn es darum geht, etwa das Thema «Ersatzteile» zu koordinieren.«

Der springende Punkt sind dabei die Veränderungen bei den Motorrädern. Und die werden laut Lingg auf der Seite der Moto2 gravierender ausfallen. «Die 2026er-Kalex wird schon deutlich anders aussehen. Nicht nur was die komplette Verkleidung, den Sitz und das Heck angeht. Es wurde hier viel gearbeitet bei Kalex, denn es war ein Ziel, die Aerodynamik weiter zu verbessern. Das Bike wird dazu etliche, wenn auch teilweise nur kleine Änderungen an Rahmen, Schwingen und Anbauteilen aufweisen. Das müssen wir alles einplanen, wenn wir mit dem Aufbau, auch der Baugruppen, beginnen.»

Der Teamchef erklärt: «Es geht ja nicht nur um den Aufbau der Maschinen, der geht mit maximal zwei Tagen vergleichsweise schnell. Intensiv sind die Komponenten, die wir im Vorfeld herrichten. Beispiel: Wenn wir am Rennplatz bei einem Sturz jedes Mal einen Lenker komplett neu aufbauen müssten, dann wäre das viel zu zeitraubend. Jetzt gilt es, Stummel, Griffe, Armaturen, Hebel und Bremspumpe zu konfigurieren. Selbst eine neue Schwinge wird mit allen Anbauteilen und der Kette vorbereitet. Und so müssen wir uns Stück für Stück vorbereiten.»

Dabei sind die entscheidenden Zutaten noch gar nicht vorhanden. Jürgen Lingg: «Wir bekommen die kompletten Kits von Kalex wie geplant am Ende der dritten Kalenderwoche. Dann geht es um die Bikes selbst – und da ist noch nicht ein Sichtteil lackiert. Das alles zu schaffen, damit wir Anfang Februar bestens vorbereitet ausrücken können, erfordert eine längere Vorausplanung.»

Moto2-Sieger Senna Agius und Manuel Gonzalez (re.) Foto: instagram Senna Agius Moto2-Sieger Senna Agius und Manuel Gonzalez (re.) © instagram Senna Agius