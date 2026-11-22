Moto2-Tabellenführer Manuel Gonzalez ging mit 13,5 Punkten Vorsprung in das vorletzte Rennen der Saison. Mit 12 Punkten im Plus hätte sich der Pilot der deutschen Intact-Mannschaft zum Champion der mittleren WM-Klasse gekürt. Auch wenn die Ausgangslage mit Startplatz 10 (und 3 für Rivale Izan Guevara) alles andere als ideal war, entwickelte sich das Rennen aus Sicht der Einheit um Jürgen Lingg zunächst vielversprechend.

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Gonzalez machte in der Startphase Plätze gut, Guevara fiel zurück. Auch nach einem heftigen Rutscher und Fast-Abflug von Gonzalez war noch nichts verloren, denn auch Pramac-Pilot Guevara wurde aufgerieben und bis auf Platz 8 zurückgereicht. Doch in der achten von 21 Runden hatte Gonzalez Riesenpech. Ausgangs der langsamen Kurve konnte Gonzalez den gestürzten Zonta van den Goorbergh und Filip Salac nicht mehr ausweichen. Die Nummer 18 flog kopfüber in die verkeilten Bikes, als vierter Pilot kam Celestino Vietti zu Fall. Da Salac angeschlagen war und etliche Teile auf der Piste verteilt waren, wurde das Rennen sofort abgebrochen.

Manuel Gonzalez stürzte und durfte nicht am Neustart teilnehmen Foto: Seidenglanz Manuel Gonzalez stürzte und durfte nicht am Neustart teilnehmen © Seidenglanz

Laut Reglement haben die gestürzten Fahrer in solch einer Situation fünf Minuten Zeit, um ihr Motorrad zurück in die Box zu bringen. Wichtig: Es gilt nicht eine Abkürzung über Rettungswege zu verwenden – die Piloten müssen aus eigener Kraft auf der Strecke in Rennrichtung und durch die Boxeneinfahrt zurückkehren. Gelingt das sowie eine Reparatur bis zum erneuten Schließen der Boxengasse, dann kann der Pilot am Neustart teilnehmen. Auch hier gibt es eine Ausnahme: Wird das Rennen innerhalb der ersten drei Runden abgebrochen, kann das Bike auch auf dem Rettungsweg überführt werden.

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Manuel Gonzalez konnte die Voraussetzung nicht erfüllen und die gestürzte Kalex mit der Hilfe von Freiwilligen über den inneren Rettungsweg zurückbringen. Teamchef Jürgen Lingg erklärte das doppelte Pech: «Durch den Aufprall war die vordere Felge beschädigt, der Reifen platt. Das Bike ließ sich kaum schieben, dadurch war es Manu nicht mehr möglich, das Motorrad in Gang zu bringen.»

Als Gonzalez und Renner zurück in der Intact-Box waren, war klar, dass das Rennen vorbei war. Jürgen Lingg: «Die Regel ist klar und bekannt, die Kommissare der FIM haben uns dennoch nochmal darauf hingewiesen, das ein Neustart nicht möglich ist.»

Kurze Zeit später ging es wieder los – mit Teamkollege Senna Agius in Reihe 1, aber ohne Tabellenführer Gonzalez. Tragisch aus Sicht von Gonzalez: Sturz-Auslöser van den Goorbergh hatte sein Bike ordnungsgemäß reaktiviert und war nach fixer Instandsetzung wieder am Start.

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Das Rennsport-Schicksal half Manuel Gonzalez insofern, als das Izan Guevara in den folgenden 12 Runden nicht über Platz 8 hinauskam. Die WM-Führung bleibt damit bei Gonzalez und Intact GP. Vor dem Finalrennen ist der Vorsprung nun aber wieder auf 4,5 Punkte geschrumpft.

Der zunächst schockierte Jürgen Lingg bei der Abreise aus Portimao: «Das Wichtigste überhaupt ist, dass sich Manu nicht verletzt hat. Das wäre das größte Drama gewesen. So aber ist es weiter an uns, die WM-Führung bei Manu. Es ist extrem schade, wie es gelaufen ist, denn Manuel war gut unterwegs. Aber wir lassen uns in keiner Weise entmutigen, im Gegenteil, die Moral im ganzen Team ist weiter ganz oben. Trotz des Pechs erleben wir eine fantastische Saison.»

Auch der Teamerfolg des Tages ging nicht unter. Senna Agius, der am Samstag die Pole geholt hatte, steuerte auf Platz 3 und bescherte dem Tabellenführer der Team-WM den 14. Podestplatz der Saison.

Intact-Youngster Senna Agius stand nach 12 Runden auf dem Moto2-Podest Foto: Gold and Goose Intact-Youngster Senna Agius stand nach 12 Runden auf dem Moto2-Podest © Gold and Goose

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