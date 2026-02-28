Knall in der Moto2: Alle Hintergründe zur Kalex-Übernahme durch CFMoto

Die chinesische Motorradmarke CFMoto hat 51 Prozent von Chassis-Hersteller Kalex erworben. SPEEDWEEK.com sprach mit Geschäftsführer Alex Baumgärtel über die Gründe für den teilweisen Verkauf.