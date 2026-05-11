Le-Mans-Sieger Izan Guevara (Pramac): «Fühle mich bereit für die MotoGP!»

In Le Mans hatte sich Izan Guevara zum ersten Mal in seiner Moto2-Karriere die Pole-Position gesichert. Die Ausgangslage für den Grand Prix am Sonntag war somit perfekt für den Spanier. Die Streckenbedingungen waren aber nicht ideal. Nachdem das Moto3-Rennen zuvor bei nassen Bedingungen durchgeführt wurde, trocknete der Bugatti Circuit bis zum Start des Moto2-Rennens immer mehr ab. Dennoch erfolgte eine Einstufung als Regenrennen, zudem wurde die Distanz von 22 auf 14 Runden verkürzt.

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Guevara kam vom Start mit Trockenreifen gut weg und behielt die Führung – bis zum Rennabbruch in der dritten Runde. Zum Neustart nahmen die Fahrer dieselben Startpositionen ein – die Renndistanz wurde auf neun Runden heruntergeschraubt. Erneut legte der Pramac-Pilot einen perfekten Start hin und setzte sich sofort vom Feld ab, wobei er am Ende der ersten Runde einen Vorsprung von über einer Sekunde auf Alonso Lopez herausgefahren hatte. Guevara gab die Führung dann bis zum Zielstrich nicht mehr ab und siegte mit 0,566 Sekunden Vorsprung auf Intact-Pilot Manuel Gonzalez.

Guevara war beim Rennwochenende in Frankreich mit seiner Boscoscuro eine Klasse für sich. «Ich bin überaus glücklich über dieses fantastische Wochenende in Le Mans. Seit Freitag fühlte ich mich auf dem Motorrad konkurrenzfähig und wohl, und von Session zu Session schien alles perfekt zusammenzupassen», freute sich der Moto3-Weltmeister von 2022. «Ich möchte meinem Team für die unglaubliche Arbeit danken, die es für mich leistet. Ich bin froh, dass ich all ihre Anstrengungen mit Leistungen wie dieser zurückzahlen kann.»

Fährt Guevara 2027 in der MotoGP?

Mit seinem zweiten Moto2-Sieg in seiner Karriere kletterte Izan Guevara in der Gesamtwertung auf Rang 2. Auf WM-Leader Gonzalez hat er 9,5 Punkte Rückstand. «Im Moment fühle ich mich stärker und selbstbewusster als je zuvor in meiner Rennkarriere – ich fühle mich wie zu meinen Moto3-Zeiten», betonte der 21-Jährige. «Natürlich ist die Saison noch lang und es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber Wochenenden wie dieses geben uns das Selbstvertrauen, dass wir konstant an der Spitze mithalten und in diesem Jahr um die Meisterschaft kämpfen können.»

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Mit seinen Leistungen in der Moto2-Saison 2026 empfiehlt sich Izan Guevara auch für die MotoGP – er gilt als heißer Kandidat, um 2027 innerhalb der Pramac-Yamaha-Struktur aufzusteigen und nächstes Jahr der Teamkollege von Toprak Razgatlioglu zu werden. «Mein derzeitiger Fokus liegt auf der Moto2. Es waren bislang nur fünf Rennen, ich möchte mich weiter verbessern», meinte Guevara. Fühlt er sich denn bereit, um nächste Saison in die Königsklasse zu wechseln? «Was nächstes Jahr angeht, denke ich, dass ich bereit bin für die MotoGP. Ich möchte zuerst aber eine gute Moto2-Saison ablegen.»