Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Lingg (Intact GP) applaudierte: «Spitze, auch wenn es nicht perfekt läuft»

Ausgerechnet beim Heimrennen vor vollem Haus blieb ein Podestplatz für das deutsche Moto2-Team aus. Doch der Blick auf die Gesamtwertung spricht Bände. Jürgen Lingg reiste zufrieden zurück ins Allgäu.

Thomas Kuttruf

Von

Moto2

Beim Deutschland-GP kam Senna Agius vor Gonzalez ins Ziel
Beim Deutschland-GP kam Senna Agius vor Gonzalez ins Ziel
Foto: Ronny Lekl
Beim Deutschland-GP kam Senna Agius vor Gonzalez ins Ziel
© Ronny Lekl

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Wie schon in den vergangenen Jahren herrschte während des Deutschland-GP ein Ausnahmezustand rund um das einzige deutsche Grand-Prix-Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Weit über 200 Gäste pilgerten zwischen Box, Strecke und Hospitality, um die Piloten der 2026er-Referenzmannschaft der Besitzer Stefan Keckeisen und Wolfgang Kuhn und Teamchef Jürgen Lingg zu bewundern.

Werbung

Werbung

Formell lieferten Manuel Gonzalez und Senna Agius ein fabelhaftes Wochenende, doch ein Triumph, oder gar ein Doppelschlag, wie in Jerez, blieb der Einheit aus Memmingen bei der deutschen Station auf dem Sachsenring verwehrt. Vor dem GP-Start waren die Vorzeichen erstklassig – Gonzalez hatte seine Kalex im Q2 auf Platz 2 gedrückt, vor WM-Verfolger Izan Guevara. Agius hat das wesentliche Ziel der zweiten mit Platz 5 ebenfalls erreicht. Im elften Moto2-Match des Jahres drehten sich die Vorzeichen dann um. Das Rennen gegen den Reifenverschleiß endete mit den Plätzen 4 und 6, wobei der junge Australier das bessere Resultat mitnahm.

Die Enttäuschung wich schnell einer Zufriedenheit, denn mit Blick auf die Lage in der WM war auch der Deutschland-GP ein voller Erfolg. Mit dem Sieg von Ivan Ortola, Rang 3 von Guevara und den Ausfällen von David Alonso (Aspar) und Celestino Vietti (SpeedUp) festigten die fehlerfreien Intact-Racer ihre Positionen.

Im Artikel erwähnt

Blieb cool und holte wichtige Punkte für Platz 6: WM-Leader Manuel Gonzalez
Blieb cool und holte wichtige Punkte für Platz 6: WM-Leader Manuel Gonzalez
Foto: Ronny Lekl
Blieb cool und holte wichtige Punkte für Platz 6: WM-Leader Manuel Gonzalez
© Ronny Lekl

Werbung

Werbung

Gonzalez geht mit 51,5 Punkten im Plus in die dreiwöchige Pause. Zum Vergleich: 2025 betrug das Polster auf den ersten Verfolger zur Halbzeit 25 Punkte. Aber der spätere Weltmeister Diogo Moreira lag zum Pausenpfiff damals nur auf Rang 4, hatte 60 Zähler Rückstand. Von Ausruhen kann also keine Rede sein.

Senna Agius: WM-Rang 3 zur Halbzeit
Senna Agius: WM-Rang 3 zur Halbzeit
Foto: Ronny Lekl
Senna Agius: WM-Rang 3 zur Halbzeit
© Ronny Lekl

Senna Agius büßte als Dritter der Tabelle drei Punkte auf Guevara ein, zugleich wurde der Abstand nach hinten zum gestürzten Alonso größer. Die Kompetenz der Struktur zeigt sich beim Blick auf die Teamwertung. Während Intact-GP vor einem permanent im Windschatten von Fantic Racing fuhr, hat man nun über 100 Punkte Vorsprung auf das zweitbeste Team, CFMOTO-Asp von Jorge Martinez.

Das Zwischenfazit von Teamchef Jürgen Lingg fällt nach dem Halbzeit-GP entsprechend mehr als positiv aus: «Wir dürfen nicht unzufrieden sein mit dem Ergebnis vom Sachsenring. Wir gehen als klare Spitzenreiter sowohl in der Fahrer- als auch in der Teamwertung in die Sommerpause. Die Plätze vier und sechs sind auf diesem Niveau der WM beachtlich – auch wenn wir uns etwas mehr erhofft hatten. Dennoch waren beide Fahrer großartig – selbst wenn nicht alles perfekt oder zu 100 Prozent nach Plan läuft, sind wir in der Lage, Spitzenergebnisse zu erzielen.»

Werbung

Werbung

Lingg, der im zweiten Jahr mit dem Gonzalez und Agius als Duo zusammenarbeitet, unterstrich: «Es kann nicht jedes Wochenende perfekt laufen, aber auch solche soliden Rennen sind extrem wichtig. Auch wenn beide Piloten hungrig sind und nie zufrieden, ihre Klasse zeigt sich aber auch an Wochenenden in Sachsen. Sie hätten dem Team und allen Intact-Sympathisanten gerne noch mehr geschenkt – aber sie haben am Ende alles richtig gemacht. Für das ganze Team war auch der Sachsenring ein Erfolg – mit dem alle mit einem guten Gefühl in die Pause gehen können.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI

4

25

35:00,119

1:22,602

25

02

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

96

25

+0,614

1:22,248

20

03

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

25

+3,229

1:22,513

16

04

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

25

+7,430

1:22,566

13

05

Taiyo Furusato

Taiyo Furusato

Idemitsu Honda Team Asia

Taiyo Furusato

Taiyo Furusato

Idemitsu Honda Team Asia

72

25

+7,489

1:23,145

11

06

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

25

+9,460

1:23,022

10

07

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

25

+9,725

1:23,287

9

08

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

Red Bull KTM Ajo

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

Red Bull KTM Ajo

98

25

+10,205

1:23,252

8

09

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

25

+11,237

1:23,076

7

10

Luca Lunetta

Luca Lunetta

MB Conveyors SpeedRS Team

Luca Lunetta

Luca Lunetta

MB Conveyors SpeedRS Team

32

25

+12,741

1:23,385

6

Events

Alle Moto2 Events
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  5. San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien