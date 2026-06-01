Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Manuel Gonzalez (1.): Müssen auch für die schwierigen Momente bereit sein

Intact-Pilot Manuel Gonzalez fuhr im Moto2-Rennen in Mugello einen Start-Ziel-Sieg ein. Seine WM-Führung konnte er auf 34,5 Punkte ausbauen. Was es laut dem Spanier braucht, um Weltmeister zu werden.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Foto: Gold & Goose
Manuel Gonzalez
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach seinem emotionalen Sieg in Barcelona vor zwei Wochen, erlebte Moto2-Pilot Manuel Gonzalez in Mugello erneut ein perfektes Wochenende. Im Qualifying am Samstag erzielte er überlegen die Pole-Position und auch im Rennen am Sonntag zeigte er, dass er sich momentan auf seiner Kalex pudelwohl fühlt.

Werbung

Werbung

Im Rennen über 19 Runden legte der WM-Leader einen Raketenstart hin. Und auch danach ließ er seinen Konkurrenten keine Chance. Nur Ivan Ortola konnte ihm bis kurz nach der Halbzeit folgen, danach baute der Intact-Pilot Runde um Runde seinen Vorsprung aus. Zudem musste Ortola kurz vor dem Ende des Rennens sein Motorrad wegen eines technischen Defekts abstellen. Die Ziellinie überquerte Gonzalez mit 5,327 Sekunden Vorsprung auf Lokalmatador Celestino Vietti. Es war der zweite Sieg in Folge. Zudem konnte Gonzalez seinen Mugello-Sieg aus dem Vorjahr wiederholen.

«Es fühlt sich so gut an, ein Rennen wie dieses zu fahren. Es ist immer schön, sich an die Spitze setzen zu können, aber mental ist es wirklich hart, weil man sich in jeder Runde voll konzentrieren muss», meinte der Spanier nach dem Rennen. Ganz so leicht erkämpft war sein Sieg dann doch nicht. «In der sechsten oder siebten Runde, als Ivan (Ortola) näherkam, habe ich ein bisschen zu sehr gepusht, weil ich mich absetzen wollte, um ein entspannteres Rennen zu haben. Aber er war wirklich nah dran, und ich fing an, kleine Fehler zu machen. Also sagte ich mir, dass ich einfach mein Ding durchziehen muss; wenn mir das gelingt, werden die anderen Schwierigkeiten haben, an mir dranzubleiben. Ich blieb ruhig, war konzentriert und bin in keiner Kurve über das Limit gegangen. Am Ende hat es funktioniert, da ich meine Rundenzeiten konstant halten konnte. Ich habe mich auf dem Motorrad wirklich gut gefühlt, auch wenn die letzten Runden mit dem Vorderreifen etwas schwierig waren. Aber das Problem hatten sicherlich alle.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Nur Ivan Ortola konnte Gonzalez eine Zeit lang folgen
Nur Ivan Ortola konnte Gonzalez eine Zeit lang folgen
Foto: Gold & Goose
Nur Ivan Ortola konnte Gonzalez eine Zeit lang folgen
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Schwierige Momente seien entscheidend

Mit dem Sieg in der Toskana baute Manuel Gonzalez seine WM-Führung auf 129,5 Punkte auf. Auf Izan Guevara, der in Mugello Siebter wurde, hat er 34,5 Punkte Vorsprung.

«Letztendlich haben wir einen weiteren Sieg eingefahren und ein weiteres Podium, und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Unsere Strategie ist wieder perfekt aufgegangen, daher können wir damit super zufrieden sein. Aber wie ich immer sage: Es ist leicht, in solchen Momenten glücklich zu sein, aber wir müssen auch in schwierigen Situationen zufrieden bleiben und gute Ergebnisse liefern. In Austin hatte ich ein schwieriges Rennen und ich wurde dennoch Fünfter. Um eine Meisterschaft zu gewinnen, sind die schwierigen Momenten entscheidend. Es werden mit Sicherheit Strecken kommen, auf denen wir mehr zu kämpfen haben. Wir müssen bereit sein für diese Momente», betonte Gonzalez. «Wir werden so weitermachen und weiter pushen, denn wir haben jetzt ein wirklich gutes Paket. Wir gehen mit dem gleichen Speed und dem gleichen Willen nach Ungarn, um wieder Spaß am Fahren zu haben.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

19

35:12,315

1:49,713

25

02

Celestino Vietti

Celestino Vietti

MB Conveyors SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

MB Conveyors SpeedRS Team

13

19

+5,327

1:50,288

20

03

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

19

+5,462

1:49,697

16

04

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

19

+5,479

1:50,268

13

05

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

19

+7,568

1:49,694

11

06

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

19

+9,987

1:50,273

10

07

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

19

+10,952

1:50,343

9

08

Barry Baltus

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

Barry Baltus

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

7

19

+15,463

1:50,319

8

09

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

19

+16,428

1:50,343

7

10

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

19

+19,587

1:50,370

6

Events

Alle Moto2 Events

  • Vergangen

    Catalan Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Catalan Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  5. TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien