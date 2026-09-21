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Moto2-Team von Marc VDS sperrt zu: Damit schrumpft das Feld um zwei Fahrer

Der Tod von Mäzen Marc van der Straten zwingt das Team Marc VDS zu harten Entscheidungen. Ab 2027 wird es sich auf die Superbike-WM konzentrieren, die Plätze in der Moto2-WM werden nicht nachbesetzt.

Von

Johannes Orasche und Ivo Schützbach

Moto2

Das Team Marc VDS (hier Deniz Öncü) verschwindet aus dem Moto2-Paddock
Das Team Marc VDS (hier Deniz Öncü) verschwindet aus dem Moto2-Paddock
Foto: gold & goose
Das Team Marc VDS (hier Deniz Öncü) verschwindet aus dem Moto2-Paddock
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Am 5. Juli 2026 starb der Belgier Marc van der Straten, der zeitlebens viele Millionen in den Rennsport investiert hat, unter anderen in seine Teams in der Moto2- und Superbike-WM. Schon länger kündigte sich an, dass wir ab 2027 nur noch eines dieser Teams sehen werden. Nun steht fest: Marc VDS wird am Saisonende aus dem Paddock der Motorrad-WM und der Moto2-Klasse verschwinden.

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Damit brauchen beide diesjährigen Fahrer Aron Canet und Deniz Öncü für 2027 einen neuen Arbeitgeber. Wie bereits auf SPEEDWEEK.com berichtet, wird Canet zum Team REDS Fantic wechseln. Der exzentrische Spanier, der einen Vertrag bis inklusive 2028 mit Marc VDS hatte, wird mit dem Belgier Barry Baltus zusammengespannt und den Platz von Tony Arbolino übernehmen.

Auch Deniz Öncü hat ein neues Moto2-Team gefunden, wo er nach der schwierigen Saison auf der Boscoscuro-Maschine wieder eine Kalex bekommt. Der 23-jährige Türke, Schützling von Manager Kenan Sofuoglu und Freund von Toprak Razgatlioglu, hat bei der spanisch-niederländischen Momovem RW-Truppe unterschrieben.

Im Artikel erwähnt

Dreimal Weltmeister in der Moto2

Das Team Marc VDS war in der Moto2-WM über die Jahre höchst erfolgreich und holte drei Titel mit Tito Rabat, Franco Morbidelli und Alex Marquez. Unter Teammanager Michael Bartholemy war die Truppe zwischen 2015 und 2018 auch in der MotoGP engagiert und holte mit Jack Miller auf Honda einen Sieg.

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Stand heute werden die Plätze von Marc VDS in der Moto2-Klasse nicht neu vergeben, sondern das Feld wird auf 28 Fahrer reduziert. Mittelfristig sollen laut Promoter Liberty sogar nur noch 26 Teilnehmer auf dem Grid stehen, das wird als ausreichend betrachtet. Bewerber für die Marc-VDS-Plätze gab es, allen voran das GRYD-Team von Michael Laverty, das bereits in der Moto3 dabei ist und seine Teilnahme gerne ausgeweitet hätte.

TV-Programm

Das Engagement von Marc VDS in der Superbike-WM wird unter Teammanagerin Marina Rossi, der Gattin von Fahrer Sam Lowes, weitergeführt. Das Aufgebot wird aber nicht wie immer wieder kolportiert aufgestockt, Routinier Sam Lowes bleibt auch 2027 Einzelkämpfer. Vor den Rennen in Cremona am kommenden Wochenende ist der Engländer Fünfter der Weltmeisterschaft und damit zweitbester Ducati-Privatier.

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