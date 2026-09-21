Moto2-Team von Marc VDS sperrt zu: Damit schrumpft das Feld um zwei Fahrer
Der Tod von Mäzen Marc van der Straten zwingt das Team Marc VDS zu harten Entscheidungen. Ab 2027 wird es sich auf die Superbike-WM konzentrieren, die Plätze in der Moto2-WM werden nicht nachbesetzt.
Am 5. Juli 2026
Damit brauchen beide diesjährigen Fahrer Aron Canet und Deniz Öncü für 2027 einen neuen Arbeitgeber. Wie
Auch Deniz Öncü hat ein neues Moto2-Team gefunden, wo er nach der schwierigen Saison auf der Boscoscuro-Maschine wieder eine Kalex bekommt. Der 23-jährige Türke, Schützling von Manager Kenan Sofuoglu und Freund von Toprak Razgatlioglu, hat bei der spanisch-niederländischen Momovem RW-Truppe unterschrieben.
Dreimal Weltmeister in der Moto2
Das Team Marc VDS war in der Moto2-WM über die Jahre höchst erfolgreich und holte drei Titel mit Tito Rabat, Franco Morbidelli und Alex Marquez. Unter Teammanager Michael Bartholemy war die Truppe zwischen 2015 und 2018 auch in der MotoGP engagiert und holte mit Jack Miller auf Honda einen Sieg.
Stand heute werden die Plätze von Marc VDS in der Moto2-Klasse nicht neu vergeben, sondern das Feld wird auf 28 Fahrer reduziert. Mittelfristig sollen laut Promoter Liberty sogar nur noch 26 Teilnehmer auf dem Grid stehen, das wird als ausreichend betrachtet. Bewerber für die Marc-VDS-Plätze gab es, allen voran das GRYD-Team von Michael Laverty, das bereits in der Moto3 dabei ist und seine Teilnahme gerne ausgeweitet hätte.
Das Engagement von Marc VDS in der Superbike-WM wird unter Teammanagerin Marina Rossi, der Gattin von Fahrer Sam Lowes, weitergeführt. Das Aufgebot wird aber nicht wie immer wieder kolportiert aufgestockt, Routinier Sam Lowes bleibt auch 2027 Einzelkämpfer. Vor den Rennen in Cremona am kommenden Wochenende ist der Engländer Fünfter der Weltmeisterschaft und damit zweitbester Ducati-Privatier.
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