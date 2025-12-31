Martinez nach Crash von Holgado und Alonso: «Ich musste die Box verlassen!»

Das Aspar-Team konnte in der Saison 2025 zwar keinen WM-Titel einfahren, dennoch erzielte die erfahrene Truppe aus Valencia beachtliche Erfolge. Sowohl in der Moto3- als auch in der Moto2-Klasse holte Aspar mit Maximo Quiles bzw. Daniel Holgado den Titel «Rookie des Jahres». Holgado schaffte in seinem ersten Jahr in der mittleren Kategorie der Motorrad-WM zwei Siege und insgesamt fünf Podestplätze. In der Gesamtwertung landete der Spanier auf Platz 6. Teamkollege David Alonso siegte einmal und schaffte es ebenfalls fünf Mal auf das Podium – in den letzten vier Saisonrennen drei Mal.

Werbung

Werbung

SPEEDWEEK.com-Autor sprach mit Aspar-Teamchef Jorge Martinez über die Moto2-Saison 2025 und die Erfolge seiner Rookies.

Jorge, wie beurteilst du eure Moto2-Saison 2025?

Für mich war sie tatsächlich besser als erwartet, denn wir wissen, dass die Moto2 eine sehr schwierige, sehr komplizierte und sehr ausgeglichene Kategorie ist. Aber sowohl Dani als auch David waren von Anfang an auf einem sehr hohen Niveau. Tatsächlich hätten sie am Ende der Saison den zweiten und dritten Platz in der Weltmeisterschaft belegen können.

Werbung

Werbung

Aber ehrlich gesagt war das nie das Ziel. Sowohl Nico Terol als auch ich haben viel mit ihnen gearbeitet und ihnen immer wieder gesagt, dass sie das Ergebnis vergessen sollen – dass es wichtig ist, dass sie wachsen, lernen, die Kategorie und die Reifen gut verstehen. Aber am Ende waren die Ergebnisse spektakulär.

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen

Aufgrund der Ergebnisse in der Moto3 wurden große Erwartungen an David Alonso gestellt, aber stattdessen hat uns Daniel Holgado überrascht. Euch auch?

Nun, natürlich ist das, was Dani geleistet hat, unglaublich; seine Saison war eine 10. Bei David ist es etwas anders, da die Vorsaison nicht gut verlief und er verletzt war. Außerdem muss man immer sagen, dass David etwas ganz Besonderes ist, er ist anders.

Inwiefern?

Werbung

Werbung

Er ist sehr perfektionistisch, sehr akribisch, er will alles verstehen und alles wissen. Er ist also, in Anführungszeichen, etwas langsamer, aber wenn er erst einmal da ist, geht es immer weiter aufwärts, nicht abwärts... Ich erinnere mich, wie er beim ersten Rennen in Thailand am Ende geweint hat.

Das Problem ist, dass die Leute oft nur das Ergebnis sehen. Ich sehe aber noch viele andere Dinge. Außerdem hatte David in dieser Saison drei Stürze, zwei mit seinem Teamkollegen und einen weiteren mit Moreira in Deutschland, der ihn zu Fall gebracht hat. Das heißt, es sind bestimmte Dinge passiert, die das Ergebnis in gewisser Weise beeinträchtigt haben. Aber ich wiederhole es noch einmal: Danis Saison war eine 10 und Davids Saison war für mich fast auch eine 10; beide waren spektakulär.

Und wie würdest du Dani beschreiben?

Dani ist, sagen wir mal, sehr fleißig und auch perfektionistisch. Vielleicht hat er diese etwas explosivere Seite. Ich glaube, dass er sich auch technisch sehr verbessert hat. Ich denke, dass er dieses Jahr einen großen Sprung gemacht hat,

Werbung

Werbung

An einem bestimmten Punkt kam er in diese Phase von «Ich glaube daran», oder?

Ja, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Aber das gilt für beide, sowohl für Dani als auch für David. Beide haben als Rookies in einer so schwierigen Kategorie wie der Moto2 gekämpft und beide sind parallel gewachsen. Für uns war 2025 in jeder Hinsicht ein ausgezeichnetes Jahr. Wir konnten auf diese Weise mit den beiden arbeiten.

Jetzt kommt die Herausforderung, sie in der nächsten Saison zu managen. Wir müssen mit den beiden arbeiten, damit sie natürlich beide um den Sieg kämpfen, aber gleichzeitig respektvoll miteinander umgehen.

Dani und David sind in der vergangenen Saison zweimal zusammen gestürzt. Gab es eine Krise, als sie zusammengestoßen sind?

Werbung

Werbung