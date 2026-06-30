Für die MotoGP schrumpfen die Motoren – in der Moto2 werden sie größer!
Ab der Saison 2027 werden für die Moto2-WM andere Chassis-Versionen nötig, da Einheitsausrüster Triumph einen neuen Motor mit mehr Hubraum bringt. SPEEDWEEK.com verrät, was bislang bekannt ist.
In der MotoGP-WM wird 2027 eine neue Ära eingeleitet, wenn Pirelli den Job als Reifen-Alleinausrüster übernimmt, die Motoren von 1000 auf 850 ccm geschrumpft und höhenverstellbare Fahrwerke abgeschafft werden. Alle fünf involvierten Hersteller Aprilia, Ducati, Honda, KTM und Yamaha haben am 19. Juni im Rahmen des Brünn-Wochenendes ihr Engagement
Auch in der Moto2 wird es zu Änderungen kommen. 2019 übernahm Triumph die Ausrüstung der mittleren Hubraumkategorie und stellt seither Dreizylindermotoren mit 765 ccm zur Verfügung; der
Moto2 orientiert sich an der Serie
Die Basis des Moto2-Aggregats ist identisch mit dem Motor der Street Triple 765 RS, die in der Supersport-WM zum Einsatz kommt. SPEEDWEEK.com fand heraus: Für 2027 bekommt dieses Motorrad einen neuen Motor mit 800 ccm. Da liegt es auf der Hand, dass dieser Dreizylinder zukünftig auch in der Moto2 Verwendung findet.
«Wir haben immer gesagt, dass die Entwicklung des Moto2- und Serienmotors Hand in Hand gehen», bestätigte Steve Sargent, Chief Product Manager von Triumph, gegenüber SPEEDWEEK.com. «Was immer wir für die Moto2 entwickeln, wird auch Teil eines Serienmotorrads sein.
Die Hubraumerhöhung wird weitreichende Folgen haben, denn die Chassis-Hersteller Kalex, Boscoscuro und Forward müssen ihre Rahmen anpassen. Im Bereich des Zylinderkopfs werden die Aufhängungspunkte für den neuen Triumph-Motor verändert, auch rund um die Airbox wird es Unterschiede zu den aktuellen Versionen geben.
Die Chassisbauer müssen einiges neu konstruieren, deshalb werden in der nächsten Saison nur noch Produkte des Modelljahrgangs 2027 zum Einsatz kommen. Manche Teams verwenden derzeit Ersatzmaterial aus vergangenen Jahren, das wird dann nicht mehr möglich sein.
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