Mehr Hubraum und E-Fuels: Die Auswirkungen auf die neuen Triumph-Motoren

Seit 2024 wird in allen drei GP-Klassen der Motorrad-Weltmeisterschaft Rennbenzin verwendet, das zu mindestens 40 Prozent nicht-fossilen Ursprungs sein muss. Ab 2027 kommen vollsynthetische Kraftstoffe zum Einsatz – also reine E-Fuels ohne jegliche Erdölzusätze. Diese werden mit elektrischem Strom (dafür steht das E) aus Wasser und Kohlenstoffdioxid hergestellt und sind unter Verwendung von grünem Strom klimaneutral.

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Nicht zu verwechseln mit Tankstellensprit, wie wir ihn zum Beispiel als E10-Benzin kennen. Das E dort steht für Ethanol, die Zahl dahinter für dessen prozentualen Anteil im fossilen Kraftstoff. E100 ist also reiner Alkohol, wie er im Bahnsport oder bei den Indycars verwendet wird.

Der Zeitpunkt der Einführung ist kein Zufall: Die aktuellen Fünf-Jahres-Verträge mit den in der MotoGP-Klasse involvierten Werken laufen bis Ende 2026, in dieser Phase können die technischen Vorschriften nicht gravierend verändert werden.

Für 2027 und die folgenden fünf Jahre werden nicht nur die Technikregeln in der MotoGP drastisch umgestaltet , auch die Moto2-Fahrer bekommen neue Motoren. Hintergrund ist: Der britische Einheitsausrüster Triumph setzt in der Moto2-WM eine modifizierte Version des Motors der Street Triple 765 RS ein, die auch in der Supersport-WM zum Einsatz kommt. Dieses Modell erhält für 2027 ein Upgrade und der Hubraum wird von 765 auf 800 ccm erhöht .

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Es gilt zwei Herausforderungen zu bewältigen

An den neuen Motoren wird auf Hochtouren gearbeitet, die Teams und Chassishersteller bekamen bereits Informationen bezüglich der Dimensionen, damit die Aufhängungen an den Rahmen angepasst werden können .

Zur Verwendung reiner E-Fuels kann Steve Sargent, Chief Product Manager von Triumph, auch bereits einiges sagen. «Wenn sich der Sprit ändert, gilt es zwei Herausforderungen zu bewältigen», schilderte der Brite. «Die erste ist, dass es keinen Leistungsrückgang gibt, dafür muss man zum Beispiel die Einspritzung richtig hinbekommen. Ich kann verraten: Als wir auf 40 Prozent synthetischen Kraftstoff umgestiegen sind, hatten wir keine Leistungseinbuße. Die gleiche Erfahrung machen wir mit dem 100-prozentigen. Steigert man den nicht-fossilen Anteil im Treibstoff, muss man sich aber mehr mit der Haltbarkeit der Aggregate beschäftigen, weil das Motorenöl schneller abbaut.»

Triumph-Manager Steve Sargent Foto: gold & goose Triumph-Manager Steve Sargent © gold & goose

In der MotoGP sehen wir ab 2027 Vierzylinder-Kraftpakete mit 850 statt bislang 1000 ccm. In der Moto3 kommen ab 2028 Einheitsbikes von Yamaha zum Einsatz, die über Zweizylinder mit 689 ccm verfügen werden, deren Basis der R7-Motor ist. Was die Kapazitäten betrifft, werden die Unterschiede zukünftig also deutlich geringer sein als heute, wo mit 250ern, 675ern und 1000ern gefahren wird.

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«Es liegt in der Verantwortlichkeit der MotoGP-Macher für die richtige Balance zwischen Moto3, Moto2 und MotoGP zu sorgen», betonte Sargent. «Sie denken viel darüber nach, dass die Schritte die richtigen sind. Es wurde entschieden, dass es signifikante Änderungen für die MotoGP und Moto3 geben wird, und eben auch für die Moto2.»