Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Moto2-Ass und Acosta-Kumpel Alex Escrig (Forward) ist gut vernetzt

Moto2-Pilot Alex Escrig steht vor einem Wechsel ins Italtrans-Team für die Saison 2027. Er verfügt über ein spannendes Umfeld, in welchem einige bekannte Namen aus der Szene eine Rolle spielen.

Moto2

Alex Escrig
Alex Escrig
Foto: Gold & Goose
Alex Escrig
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die MotoGP-Tross hat sich nach dem Sachsenring-Event in die Sommerpause verabschiedet. Die Moto2-Kategorie war bezüglich des Fahrerkarussells bisher noch eher beschaulich unterwegs, obwohl sich für 2027 einige Wechsel andeuten. Als sehr wahrscheinlich gilt, dass der Spanier Alex Escrig das Team Forward verlassen und bei Italtrans andocken wird (SPEEDWEEK.com berichtete). Noch fehlt die offizielle Bestätigung dafür.

Werbung

Werbung

Escrig war bei Forward drei Jahre lang unter dem Radar unterwegs. 2026 überzeugt er vor allem mit starken Qualifyings – zuletzt auf dem Sachsenring als Sechster. In der laufenden Saison hat Escrig mit der unterlegenen Forward bereits 34 Punkte gesammelt. Was viele jedoch nicht wissen: Der 22-Jährige aus Valencia, der auf dem Sachsenring als 15. ankam, hat einen interessanten Hintergrund. Sein bester Kumpel im Fahrerlager ist Red-Bull-KTM-Werksfahrer Pedro Acosta, mit dem Escrig auch immer wieder privat trainiert.

Das Management in Form von Albert Valera hat von den beiden Kumpels zwar nur Acosta unter Vertrag. Escrigs Berater ist aber Hector Faubel, der im Paddock auch kein unbekannter Mann ist. Der 42-jährige Faubel war selbst lange Zeit Bestandteil der Motorrad-WM in den Klassen 125 und 250 ccm sowie in der Moto3 und Moto2-WM – er fuhr in dieser Zeit mehrere Jahre für die Aspar-Truppe. 2007 holte Faubel den 125er-Vize-WM-Titel.

Im Artikel erwähnt

Dazu kommt: Faubel hat gute Einblicke, was die MotoGP betrifft und bereits einige prominente Klienten im Fahrerlager. Allen voran Gresini-MotoGP-Ass Fermin Aldeguer, der innerhalb von Ducati für 2027 zu VR46 Racing wechseln wird. Dazu kommt: Auch einer der beiden aktuellen Italtrans-Fahrer – Daniel Munoz – wird von Hector Faubel betreut.

Werbung

Werbung

Fakt ist: Der aktuelle Munoz-Teamkollege bei Italtrans, der Spanier Adrian Huertas, wird durch die Ankunft von Escrig seinen Platz beim italienischen Team verlieren. Somit wird das Italtrans-Duo 2027 ausschließlich mit Fahrern aus dem Stall von Hector Faubel bestehen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ivan Ortola

QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI

Ivan Ortola

QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI

4

25

35:00,119

1:22,602

25

02

Daniel Holgado

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

Daniel Holgado

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

96

25

+0,614

1:22,248

20

03

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

25

+3,229

1:22,513

16

04

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

25

+7,430

1:22,566

13

05

Taiyo Furusato

Idemitsu Honda Team Asia

Taiyo Furusato

Idemitsu Honda Team Asia

72

25

+7,489

1:23,145

11

06

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

25

+9,460

1:23,022

10

07

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

25

+9,725

1:23,287

9

08

José Antonio Rueda

Red Bull KTM Ajo

José Antonio Rueda

Red Bull KTM Ajo

98

25

+10,205

1:23,252

8

09

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

25

+11,237

1:23,076

7

10

Luca Lunetta

MB Conveyors SpeedRS Team

Luca Lunetta

MB Conveyors SpeedRS Team

32

25

+12,741

1:23,385

6

Events

Alle Moto2 Events
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  5. San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM