Moto2-Ass und Acosta-Kumpel Alex Escrig (Forward) ist gut vernetzt

Die MotoGP-Tross hat sich nach dem Sachsenring-Event in die Sommerpause verabschiedet. Die Moto2-Kategorie war bezüglich des Fahrerkarussells bisher noch eher beschaulich unterwegs, obwohl sich für 2027 einige Wechsel andeuten. Als sehr wahrscheinlich gilt, dass der Spanier Alex Escrig das Team Forward verlassen und bei Italtrans andocken wird ( SPEEDWEEK.com berichtete ). Noch fehlt die offizielle Bestätigung dafür.

Werbung

Werbung

Escrig war bei Forward drei Jahre lang unter dem Radar unterwegs. 2026 überzeugt er vor allem mit starken Qualifyings – zuletzt auf dem Sachsenring als Sechster. In der laufenden Saison hat Escrig mit der unterlegenen Forward bereits 34 Punkte gesammelt. Was viele jedoch nicht wissen: Der 22-Jährige aus Valencia, der auf dem Sachsenring als 15. ankam, hat einen interessanten Hintergrund. Sein bester Kumpel im Fahrerlager ist Red-Bull-KTM-Werksfahrer Pedro Acosta, mit dem Escrig auch immer wieder privat trainiert.

Das Management in Form von Albert Valera hat von den beiden Kumpels zwar nur Acosta unter Vertrag. Escrigs Berater ist aber Hector Faubel, der im Paddock auch kein unbekannter Mann ist. Der 42-jährige Faubel war selbst lange Zeit Bestandteil der Motorrad-WM in den Klassen 125 und 250 ccm sowie in der Moto3 und Moto2-WM – er fuhr in dieser Zeit mehrere Jahre für die Aspar-Truppe. 2007 holte Faubel den 125er-Vize-WM-Titel.

Dazu kommt: Faubel hat gute Einblicke, was die MotoGP betrifft und bereits einige prominente Klienten im Fahrerlager. Allen voran Gresini-MotoGP-Ass Fermin Aldeguer, der innerhalb von Ducati für 2027 zu VR46 Racing wechseln wird. Dazu kommt: Auch einer der beiden aktuellen Italtrans-Fahrer – Daniel Munoz – wird von Hector Faubel betreut.

Werbung

Werbung

Fakt ist: Der aktuelle Munoz-Teamkollege bei Italtrans, der Spanier Adrian Huertas, wird durch die Ankunft von Escrig seinen Platz beim italienischen Team verlieren. Somit wird das Italtrans-Duo 2027 ausschließlich mit Fahrern aus dem Stall von Hector Faubel bestehen.