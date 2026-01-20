Moto2-Ass David Alonso zu Gast bei NBA-Match in London

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Kolumbiens Motorrad-Star David Alonso erlebte 2025 eine gute, aber auch bitterharte Debütsaison in der Moto2-WM. Den unfassbaren Durchmarsch im Jahr zuvor zum Titel in der Moto3 konnte David Alonso in der vergangenen Saison nicht fortsetzen.
Speziell im ersten Drittel der abgelaufenen Kampagne bekam der bei Jorge Martinez unter Vertrag stehende Champion die volle Brutalität der mittleren WM-Kategorie zu spüren. Erst beim England-GP in Silverstone meldete sich Alonso mit Platz 3 erstmals laut zu Wort. In Ungarn platzte schließlich der Knoten. Alonso zeigte eine explosive Fahrt und holte sich auf dem neuen Balaton-Circuit den ersten Moto2-Sieg. Mit drei weiteren Podestplätzen in den letzten vier Events schob sich der 19-Jährige dann noch auf Rang 9 in der Tabelle vor. Was nichts daran änderte, dass sich das Supertalent dem ebenfalls als Rookie gestarteten Teamkollegen Dani Holgado (WM-Rang 6) geschlagen geben musste.
Nach den intensiven 22 Lehrstunden in der Moto2 ging es für Alonso erst einmal in die Heimat zurück. Der Youngster gilt als Familienmensch.
Während die MotoGP-Teams ihre Präsentationen in Europa über die Bühne bringen, zog es den neben Diogo Moreira zweiten großen Hoffnungsträger Südamerikas wieder zurück und ins kalte London. David Alonso konnte der Einladung seines persönlichen Sponsors Tissot nicht widerstehen Der Uhrenhersteller präsentierte in London anlässlich des NBA-Spiels zwischen Orlando und Memphis einen limitierten Zeitmesser.
Mit der NBA-Edition am Handgelenk verfolgte der Moto2-Racer gemeinsam mit 20.000 Fans nicht nur den Triumph der amerikanischen Basketballgrößen aus Orlando, Alonso nutzte die Reise auch als ausführlichen Sightseeing-Trip durch die Metropole. Viel Zeit für Ablenkung bleibt Alonso nicht mehr. Am 14. Februar beginnen in Portimão die offiziellen der Moto2. Vorher gilt es, sich mit einigen privaten Tests auf der Piste von Jorge Martinez in der Nähe von Valencia auf Drehzahl zu bringen. Die Mission ist klar: Nach einem Jahr Anlauf – wie auch in der Moto3 – soll 2026 der nächste WM-Titel her.
