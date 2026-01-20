Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. MotoGP
  4. /
  5. Moto2
  6. /
  7. News
Werbung
Moto2-Ass David Alonso zu Gast bei NBA-Match in London
David Alonso, überragender Moto3-Weltmeister 2024 und Moto2-Mitfavorit 2026, ist wieder in Europa. Der Kolumbianer war Gast eines sportlichen Mega-Events in London.
Moto2
War Gast der NBA in London: David Alonso (Aspar Racing)War Gast der NBA in London: David Alonso (Aspar Racing)Foto: instagram David Alonso
War Gast der NBA in London: David Alonso (Aspar Racing)© instagram David Alonso
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Kolumbiens Motorrad-Star David Alonso erlebte 2025 eine gute, aber auch bitterharte Debütsaison in der Moto2-WM. Den unfassbaren Durchmarsch im Jahr zuvor zum Titel in der Moto3 konnte David Alonso in der vergangenen Saison nicht fortsetzen.
Werbung
Werbung
Speziell im ersten Drittel der abgelaufenen Kampagne bekam der bei Jorge Martinez unter Vertrag stehende Champion die volle Brutalität der mittleren WM-Kategorie zu spüren. Erst beim England-GP in Silverstone meldete sich Alonso mit Platz 3 erstmals laut zu Wort. In Ungarn platzte schließlich der Knoten. Alonso zeigte eine explosive Fahrt und holte sich auf dem neuen Balaton-Circuit den ersten Moto2-Sieg. Mit drei weiteren Podestplätzen in den letzten vier Events schob sich der 19-Jährige dann noch auf Rang 9 in der Tabelle vor. Was nichts daran änderte, dass sich das Supertalent dem ebenfalls als Rookie gestarteten Teamkollegen Dani Holgado (WM-Rang 6) geschlagen geben musste.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Nach den intensiven 22 Lehrstunden in der Moto2 ging es für Alonso erst einmal in die Heimat zurück. Der Youngster gilt als Familienmensch.
Werbung
Werbung
Während die MotoGP-Teams ihre Präsentationen in Europa über die Bühne bringen, zog es den neben Diogo Moreira zweiten großen Hoffnungsträger Südamerikas wieder zurück und ins kalte London. David Alonso konnte der Einladung seines persönlichen Sponsors Tissot nicht widerstehen Der Uhrenhersteller präsentierte in London anlässlich des NBA-Spiels zwischen Orlando und Memphis einen limitierten Zeitmesser.
Versteckte sich in London: Moto2-Titelanwärter David AlonsoVersteckte sich in London: Moto2-Titelanwärter David AlonsoFoto: instagram David Alonso
Versteckte sich in London: Moto2-Titelanwärter David Alonso© instagram David Alonso
Mit der NBA-Edition am Handgelenk verfolgte der Moto2-Racer gemeinsam mit 20.000 Fans nicht nur den Triumph der amerikanischen Basketballgrößen aus Orlando, Alonso nutzte die Reise auch als ausführlichen Sightseeing-Trip durch die Metropole. Viel Zeit für Ablenkung bleibt Alonso nicht mehr. Am 14. Februar beginnen in Portimão die offiziellen der Moto2. Vorher gilt es, sich mit einigen privaten Tests auf der Piste von Jorge Martinez in der Nähe von Valencia auf Drehzahl zu bringen. Die Mission ist klar: Nach einem Jahr Anlauf – wie auch in der Moto3 – soll 2026 der nächste WM-Titel her.
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Moto2
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Diogo Moreira
287
2
Manuel González
257
3
Barry Baltus
232
4
Arón Canet
227
5
Jake Dixon
225
6
Daniel Holgado
208
7
Celestino Vietti
157
8
Albert Arenas
156
9
David Alonso
153
10
Senna Agius
149
Mehr laden
EventsAlle Moto2 Events
  • Vergangen
    Portuguese Grand Prix
    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Valencia Grand Prix
    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event
  • Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event
  • Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  • Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Portuguese Grand Prix
    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Valencia Grand Prix
    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event
  3. Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event
  4. Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  5. Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
MotoGP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM