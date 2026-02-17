Moto2-Ass Izan Guevara (Pramac): Bei Jerez-Test um eine Sekunde schneller

Am ersten Tag des Jerez-Tests fanden die Moto2-Piloten ideale Bedingungen vor. Die Sonne schien den ganzen Tag, am Himmel zeigten sich nur ein paar harmlose Wolken. Die Temperaturen lagen auf der kühlen Seite, das Thermometer kletterte am Nachmittag nicht über 16 Grad Celsius.

Dementsprechend herrschte auf dem Circuito de Jerez den ganzen Tag reger Betrieb. Die Teams konnten wertvolle Abstimmungsarbeit erledigen, um für das erste Rennwochenende, das vom 27. Februar bis 1. März in Thailand über die Bühne geht, bereit zu sein. Die Fahrer hielten sich außerdem nicht zurück, am Nachmittag wurde eine Rekordrunde nach der anderen gefahren.

Einer, der am Montag in der Zeitenliste stets vorn zu finden war, war Pramac-Yamaha-Pilot Izan Guevara. Der Moto3-Weltmeister von 2022 fühlte sich auf der südspanischen Strecke wohl und erzielte mit seiner Boscoscuro die drittschnellste Zeit. Auf die Tagesbestzeit, die Vize-Weltmeister Manuel Gonzalez (Intact GP) gefahren hatte, fehlten ihm nur 0,173 sec. Mit seiner 1:39,261 min war Guevara zudem um eine Sekunde schneller als bei seinem letzten Auftritt in Jerez.

Izan Guevara: «Runde für Runde wurde alles klarer!»

«Wir haben den ersten Tag hier in Jerez mit einigen guten Runden begonnen, und ich konnte in vielen verschiedenen Bereichen ein besseres Verständnis gewinnen, was mir geholfen hat, mich deutlich zu verbessern. Runde für Runde wurde alles klarer», freute sich der 21-Jährige am Montagabend. «Ich habe eine starke schnelle Runde mit 1:39,2 Minuten hingelegt, das ist eine Sekunde schneller als beim letzten Mal, als wir hier waren. Am Dienstag möchte ich versuchen, noch etwas mehr zu pushen, und ich habe mir auch vorgenommen, eine Rennsimulation zu absolvieren.»