Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Moto2-Ass Izan Guevara (Pramac): Bei Jerez-Test um eine Sekunde schneller

Boscoscuro-Pilot Izan Guevara präsentierte sich am ersten Tag des Moto2-Tests in Jerez in einer sehr guten Verfassung. Er nutzte die perfekten Bedingungen für eine persönliche Rekordrunde.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Izan Guevara in Jerez
Izan Guevara in Jerez
Foto: Gold & Goose
Izan Guevara in Jerez
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Am ersten Tag des Jerez-Tests fanden die Moto2-Piloten ideale Bedingungen vor. Die Sonne schien den ganzen Tag, am Himmel zeigten sich nur ein paar harmlose Wolken. Die Temperaturen lagen auf der kühlen Seite, das Thermometer kletterte am Nachmittag nicht über 16 Grad Celsius.

Werbung

Werbung

Dementsprechend herrschte auf dem Circuito de Jerez den ganzen Tag reger Betrieb. Die Teams konnten wertvolle Abstimmungsarbeit erledigen, um für das erste Rennwochenende, das vom 27. Februar bis 1. März in Thailand über die Bühne geht, bereit zu sein. Die Fahrer hielten sich außerdem nicht zurück, am Nachmittag wurde eine Rekordrunde nach der anderen gefahren.

Izan Guevara
Izan Guevara
Foto: Gold & Goose
Izan Guevara
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Einer, der am Montag in der Zeitenliste stets vorn zu finden war, war Pramac-Yamaha-Pilot Izan Guevara. Der Moto3-Weltmeister von 2022 fühlte sich auf der südspanischen Strecke wohl und erzielte mit seiner Boscoscuro die drittschnellste Zeit. Auf die Tagesbestzeit, die Vize-Weltmeister Manuel Gonzalez (Intact GP) gefahren hatte, fehlten ihm nur 0,173 sec. Mit seiner 1:39,261 min war Guevara zudem um eine Sekunde schneller als bei seinem letzten Auftritt in Jerez.

Werbung

Werbung

Izan Guevara: «Runde für Runde wurde alles klarer!»

«Wir haben den ersten Tag hier in Jerez mit einigen guten Runden begonnen, und ich konnte in vielen verschiedenen Bereichen ein besseres Verständnis gewinnen, was mir geholfen hat, mich deutlich zu verbessern. Runde für Runde wurde alles klarer», freute sich der 21-Jährige am Montagabend. «Ich habe eine starke schnelle Runde mit 1:39,2 Minuten hingelegt, das ist eine Sekunde schneller als beim letzten Mal, als wir hier waren. Am Dienstag möchte ich versuchen, noch etwas mehr zu pushen, und ich habe mir auch vorgenommen, eine Rennsimulation zu absolvieren.»

Somit hat Izan Guevara für den zweiten Testtag einen klaren Plan. Das Wetter sollte wieder mitspielen – es ist zu erwarten, dass die Rundenzeiten am Dienstag nochmal schneller sein werden. Guevara, der 2025 beim Saisonfinale in Valencia sein erstes Moto2-Rennen gewinnen konnte, präsentiert sich vor dem Saisonstart in blendender Verfassung.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Diogo Moreira

Diogo Moreira

287

2

Manuel González

Manuel González

257

3

Barry Baltus

Barry Baltus

232

4

Arón Canet

Arón Canet

227

5

Jake Dixon

Jake Dixon

225

6

Daniel Holgado

Daniel Holgado

208

7

Celestino Vietti

Celestino Vietti

157

8

Albert Arenas

Albert Arenas

156

9

David Alonso

David Alonso

153

10

Senna Agius

Senna Agius

149

Events

Alle Moto2 Events

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  2. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien