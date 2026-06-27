Moto2, Assen: David Alonso mit zweiter Pole-Position in Serie!

David Alonso hat es wieder geschafft! Der junge Kolumbianer vom Aspar-Team hat sich die Pole-Position auf dem TT Circuit in Assen gesichert und startet somit von Platz 1 in den Grand Prix der Niederlande. Es ist seine zweite Pole in Folge nach Brünn vor einer Woche. In der dieses Jahr so abwechslungsreichen Moto2 bleibt es dabei, dass es bislang acht verschiedene Pole-Setter gibt (an jetzt zehn Rennwochenenden). Nur David Alonso und Izan Guevara standen 2026 bislang zweimal ganz vorn – an allen anderen Rennwochenenden hatte es sonst immer einen anderen Pole-Mann gegeben.

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Verspätung wegen roter Flagge im Q1

Mit minimaler Verspätung begann die Jagd auf die Pole-Position der Moto2 in Assen. Grund dafür war eine kurze Unterbrechung im ersten Teil des Qualifyings: Jorge Navarro vom Fantic-Team hatte für eine rote Flagge gesorgt. In Kurve 15 flog er ab, sein Motorrad war komplett zerstört und musste abtransportiert werden. Zu diesem Zeitpunkt waren Dani Munoz, Alberto Ferrandez, Deniz Öncü und Ayumu Sasaki die Fahrer, die im Q2 gewesen wären. Die Top-2 blieben dann auch gleich: Neben Munoz und Ferrandez zogen aber Zonta vd Goorbergh und Celestino Vietti nach, der am Freitag noch schwer gestürzt war.

Alonso früh ganz oben

Im Kampf um die schnellsten Rundenzeiten auf dem TT Circuit Assen gab früh David Alonso vom Aspar-Team den Ton an. Der Kolumbianer legte eine 1:35,236 min vor. Dahinter Ferrandez, Izan Guevara und Alonso-Kollege Dani Holgado. Die Intact-Piloten waren zur Halbzeit Fünfter (Senna Agius) und Zwölfter (WM-Leader Manu Gonzalez).

Erstmals in Startreihe 1: Alberto Ferrandez (2.) Foto: Gold and Goose Erstmals in Startreihe 1: Alberto Ferrandez (2.) © Gold and Goose

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Im Vergleich zu den Morgen-Sessions hing inzwischen eine recht dichte Wolkendecke über dem Kurs in Assen. Mit 33 Grad Celsius war es aber noch heißer. Nur anderthalb Minuten vor der karierten Flagge musste Manu Gonzalez seine schnelle Runde abbrechen. Für ihn musste also der letzte Lauf sitzen.

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Intact-Piloten mit Fehlern

Für den Spanier reichte es am Ende aber nur für Startplatz 8. Sein Teamkollege Senna Agius war auf Kurs zu einer richtig starken Runde, hatte aber kurz vor Schluss einen Wackler drin. Es reichte nur, um seinen Teamkollege von Platz 7 auf 8 zu verdrängen.

Glücklicher Pole-Mann war dann schon der früh in Führung gegangene David Alonso, dessen Zeit nicht mehr überboten werden konnte. Für Alonso ist es die zweite Pole in Serie. Alberto Ferrandez startet neben ihm von Platz 2 – sein erstes Mal in der ersten Startreihe! Izan Guevara komplettiert Reihe 1. Dahinter Munoz, Holgado und Vietti.